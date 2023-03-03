Почему aкулы никогда не заплывают в черное море: что их сдерживает
Акyлы выносливые млекопитающие, поэтому преодолеть Босфор и из Средиземного моря в Черное для них не проблематично. В Средиземном море акул много, хотя опасность для человека представляют только белая и бычья, но в Черное море они практически не заплывают. По мнению ученных в Черном море акулам некомфортно, этому способствует и интенсивное судоходство, и более низкая температура воды. Также несмотря на то, что оба моря сообщаются, химический состав в них разный.
Заплывать в Босфор акулы не любят, там постоянно курсируют суда, а Черном море интенсивное движение катеров и яхт. Хищникам не нравиться, когда вокруг них столько шума, тем более что это отпугивает добычу.
Акулы привыкли к теплой воде, если ее температура падает ниже 18 градусов, они не могут нормально охотиться, теряют скорость. В Черном море вода прохладная, выше 18 градусов она поднимается лишь летом.
Вода Черного моря для акул недостаточно соленая: 18 промилле против 38 промилле в Средиземном. Раньше Черное море было озером с пресной водой, сообщение между водоемами через Босфор не позволяет сравнять показатели. Для многих морских созданий, обитающих в Средиземном море, Черное море не подходит по кормовой базе, у них нет шансов завести здесь потомство. В то же время, в Черном море развилось собственное биологическое разнообразие.
Даже если акула пересечет Босфор, шансы выжить в Черном море у нее невысоки. Ни одного случая нападения этих хищников на черноморских пляжах зафиксировано не было. Биологи радуются, когда акулы появляются в новых локациях, ведь многим популяциям хищников грозить вымирание.
Источник: http://djuise.ru/2023/03/02/pochemu-akuly-nikogda-ne-zaplyvayut-v-chernoe-more-chto-ih-sderzhivaet/?fbclid=IwAR0foTHVsdJ0WRxFVFpol4f9qKGmsKnwGz78O6dPtXQF6YbBgHf8Y0SCCUY
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