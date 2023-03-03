НОВОСТИ МИРА

Строящийся небоскреб загорелся в крупном туристическом районе Гонконга

Фото: Miguel Candela/Anadolu Agency via Getty Images

Муссонные дожди вызвали сильные наводнения в некоторых районах Малайзии

Фото: ЕРА/ТАСС

В боливийском городе Каранави проходит дезинфекция улиц в рамках борьбы с лихорадкой Денге

Фото: АР/ТАСС

Снег в американском штате Аризона

Фото: АР/ТАСС

Чемпионат Европы по легкой атлетике в Стамбуле

Фото: АР/ТАСС

В Австралии проходит Международное авиашоу "Авалон"

Фото: EPA/Vostock-photo

Коала на базе разведения и защиты диких животных в Гуанчжоу, Китай

Фото: John Ricky/Anadolu Agency via Getty Images

Климатическая забастовка в Турине, Италия

Фото: Stefano Guidi/Getty Images

В китайской провинции Сычуань прошла церемония совершеннолетия

Фото: Liu Zhongjun/China News Service/VCG via Getty Images

Палестинцы на пляже в городе Газа

Фото: АР/ТАСС

Повседневная жизнь после землетрясений в Хатае, Турция

Фото: EPA/Vostock-photo

Снежная буря в Лос-Анджелесе

Фото: EPA/Vostock-photo

Международная команда ученых Scan Pyramids обнаружила новый коридор в пирамиде Хеопса в Каире

Фото: EPA/Vostock-photo

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал

Фото: AP/ТАСС

Лиса на улице в центре Лондона

Фото: AP/ТАСС

Поисково-спасательные работы на месте столкновения поездов продолжаются в Греции

Фото: AP/ТАСС

Показ коллекции Off-White на Неделе моды в Париже

Фото: AP/ТАСС

Выставка мобильной индустрии Mobile World Congress в Барселоне: посетительница выставки и бионический робот-собака Unitree Go1

Фото: Zuma/ТАСС

Китай перепрофилирует пандемическую инфраструктуру

Фото: EPA/Vostock-photo

Мультимедийная выставка в галерее Phoenix des Lumieres в немецком Дортмунде

Фото: AP/ТАСС

В Кении сожгли конфискованное у контрабандистов сандаловое дерево

Фото: Gerald Anderson/Anadolu Agency via Getty Images

В Осло задержали экоактивистку Грету Тунберг во время акции с требованием снести ветряные турбины на норвежском полуострове Фосен

Фото: ЕРА/ТАСС

Первая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Фото: EPA/Vostock-photo

Показ коллекции Christian Dior на Неделе моды в Париже

Фото: АР/ТАСС

Цветение сакуры в Ганьчжоу, Китай

Фото: Huang Yangjun/VCG via Getty Images

Антиправительственная акция женщин на вокзале в Иерусалиме

Фото: АР/ТАСС

В Колумбии отменили десятки рейсов из-за остановки работы авиакомпании Viva Air

Фото: АР/ТАСС

Минарет обрушился на здание после землетрясения в Адыямане, Турция

Фото: Orhan Cicek/Anadolu Agency via Getty Images

Всемирное семенохранилище на Шпицбергене

Фото: Steffen Trumpf/picture alliance via Getty Images

Сотрудники Пакистанского бюро статистики собирают данные для цифровой переписи в Карачи

Фото: EPA/Vostock-photo

Снежный шторм в Калифорнии

Фото: AP/ТАСС

Принц и принцесса Уэльские во время посещения центра отдыха и фитнеса Aberavon в Порт-Толботе

Фото: Jacob King — WPA Pool/Getty Images

Поиски останков модели и светской львицы Эбби Чой в Гонконге. Об убийстве Чой стало известно на прошлой неделе. Часть останков уже нашли в съемной квартире в холодильнике и большой кастрюле.

Фото: EPA/Vostock-photo

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Реставрация скульптур из сада Строгановского дворца в Санкт-Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Президент США Джо Байден на приеме в Белом доме в честь Месяца афроамериканской истории

Фото: EPA/Vostock-photo

Австралийский международный авиасалон 2023 в Авалоне

Фото: Asanka Ratnayake/Getty Images

Забастовка учителей "Спасем наши школы" в британском Лидсе

Фото: EPA/Vostock-photo

Инсталляция в торговом центре в Пекине

Фото: AP/ТАСС

Крушение судна с мигрантами недалеко от Кутро, южная Италия. Число погибших превысило 60 человек.

Фото: AP/ТАСС

В Ленинградской области в воскресенье, 26 февраля, провожали Масленицу

Фото: ЕРА/ТАСС

Восход солнца в регионе Ганновер, Германия

Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Акция памяти на Большом Москворецком мосту в восьмую годовщину убийства Бориса Немцова

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Кубок Наций UCI по трековому велоспорту в Джакарте

Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Цветущая слива в Чунцине, Китай

Фото: VCG via Getty Images

Фильм "Все везде и сразу" стал триумфатором премии Гильдии киноактеров США. Картина завоевала награды в четырех основных номинациях: "Лучший актерский состав", "Лучшая женская роль", "Лучший актер второго плана" и "Лучшая актриса второго плана".

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Карнавал на Кипре

Фото: АР/ТАСС

Число нелегальных мигрантов, погибших при крушении судна в Италии, превысило 60 человек

Фото: АР/ТАСС

Снег в Барселоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Музей Эрмитаж принял первых туристов из Китая после начала пандемии COVID-19

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/