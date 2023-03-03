НОВОСТИ МИРА
Строящийся небоскреб загорелся в крупном туристическом районе Гонконга
Фото: Miguel Candela/Anadolu Agency via Getty Images
Муссонные дожди вызвали сильные наводнения в некоторых районах Малайзии
Фото: ЕРА/ТАСС
В боливийском городе Каранави проходит дезинфекция улиц в рамках борьбы с лихорадкой Денге
Фото: АР/ТАСС
Снег в американском штате Аризона
Фото: АР/ТАСС
Чемпионат Европы по легкой атлетике в Стамбуле
Фото: АР/ТАСС
В Австралии проходит Международное авиашоу "Авалон"
Фото: EPA/Vostock-photo
Коала на базе разведения и защиты диких животных в Гуанчжоу, Китай
Фото: John Ricky/Anadolu Agency via Getty Images
Климатическая забастовка в Турине, Италия
Фото: Stefano Guidi/Getty Images
В китайской провинции Сычуань прошла церемония совершеннолетия
Фото: Liu Zhongjun/China News Service/VCG via Getty Images
Палестинцы на пляже в городе Газа
Фото: АР/ТАСС
Повседневная жизнь после землетрясений в Хатае, Турция
Фото: EPA/Vostock-photo
Снежная буря в Лос-Анджелесе
Фото: EPA/Vostock-photo
Международная команда ученых Scan Pyramids обнаружила новый коридор в пирамиде Хеопса в Каире
Фото: EPA/Vostock-photo
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал
Фото: AP/ТАСС
Лиса на улице в центре Лондона
Фото: AP/ТАСС
Поисково-спасательные работы на месте столкновения поездов продолжаются в Греции
Фото: AP/ТАСС
Показ коллекции Off-White на Неделе моды в Париже
Фото: AP/ТАСС
Выставка мобильной индустрии Mobile World Congress в Барселоне: посетительница выставки и бионический робот-собака Unitree Go1
Фото: Zuma/ТАСС
Китай перепрофилирует пандемическую инфраструктуру
Фото: EPA/Vostock-photo
Мультимедийная выставка в галерее Phoenix des Lumieres в немецком Дортмунде
Фото: AP/ТАСС
В Кении сожгли конфискованное у контрабандистов сандаловое дерево
Фото: Gerald Anderson/Anadolu Agency via Getty Images
В Осло задержали экоактивистку Грету Тунберг во время акции с требованием снести ветряные турбины на норвежском полуострове Фосен
Фото: ЕРА/ТАСС
Первая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Фото: EPA/Vostock-photo
Показ коллекции Christian Dior на Неделе моды в Париже
Фото: АР/ТАСС
Цветение сакуры в Ганьчжоу, Китай
Фото: Huang Yangjun/VCG via Getty Images
Антиправительственная акция женщин на вокзале в Иерусалиме
Фото: АР/ТАСС
В Колумбии отменили десятки рейсов из-за остановки работы авиакомпании Viva Air
Фото: АР/ТАСС
Минарет обрушился на здание после землетрясения в Адыямане, Турция
Фото: Orhan Cicek/Anadolu Agency via Getty Images
Всемирное семенохранилище на Шпицбергене
Фото: Steffen Trumpf/picture alliance via Getty Images
Сотрудники Пакистанского бюро статистики собирают данные для цифровой переписи в Карачи
Фото: EPA/Vostock-photo
Снежный шторм в Калифорнии
Фото: AP/ТАСС
Принц и принцесса Уэльские во время посещения центра отдыха и фитнеса Aberavon в Порт-Толботе
Фото: Jacob King — WPA Pool/Getty Images
Поиски останков модели и светской львицы Эбби Чой в Гонконге. Об убийстве Чой стало известно на прошлой неделе. Часть останков уже нашли в съемной квартире в холодильнике и большой кастрюле.
Фото: EPA/Vostock-photo
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Реставрация скульптур из сада Строгановского дворца в Санкт-Петербурге
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Президент США Джо Байден на приеме в Белом доме в честь Месяца афроамериканской истории
Фото: EPA/Vostock-photo
Австралийский международный авиасалон 2023 в Авалоне
Фото: Asanka Ratnayake/Getty Images
Забастовка учителей "Спасем наши школы" в британском Лидсе
Фото: EPA/Vostock-photo
Инсталляция в торговом центре в Пекине
Фото: AP/ТАСС
Крушение судна с мигрантами недалеко от Кутро, южная Италия. Число погибших превысило 60 человек.
Фото: AP/ТАСС
В Ленинградской области в воскресенье, 26 февраля, провожали Масленицу
Фото: ЕРА/ТАСС
Восход солнца в регионе Ганновер, Германия
Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images
Акция памяти на Большом Москворецком мосту в восьмую годовщину убийства Бориса Немцова
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
Кубок Наций UCI по трековому велоспорту в Джакарте
Фото: Yong Teck Lim/Getty Images
Цветущая слива в Чунцине, Китай
Фото: VCG via Getty Images
Фильм "Все везде и сразу" стал триумфатором премии Гильдии киноактеров США. Картина завоевала награды в четырех основных номинациях: "Лучший актерский состав", "Лучшая женская роль", "Лучший актер второго плана" и "Лучшая актриса второго плана".
Фото: Kevin Winter/Getty Images
Карнавал на Кипре
Фото: АР/ТАСС
Число нелегальных мигрантов, погибших при крушении судна в Италии, превысило 60 человек
Фото: АР/ТАСС
Снег в Барселоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Музей Эрмитаж принял первых туристов из Китая после начала пандемии COVID-19
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
Комментариев нет.
-
Архивы
- Март 2023 (13)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий