Лучшие фото “ Интерфакс “ за февраль 2023 года

Лебеди-кликуны на озере в Жунчэне, Китай

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Мотокросс Hawkstone International в британском Шрусбери

Фото: Cameron Smith/Getty Images

Северное сияние в Дании

Фото: EPA/Vostock-photo

Олени в полях немецкого Ганновера

Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Церемония "хождения по огню" в китайском Цзиньхуа

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Карнавал в Санто-Доминго, Доминиканская Республика

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в индийском Хайдарабаде

Фото: AP/ТАСС

Козлята на ферме в Танне, Германия

Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images

Пепловый выброс вулкана Эбеко на Курилах

Фото: KURIL BAND/ТАСС

Цапли в китайском Гуйяне

Фото: Qin Gang/VCG via Getty Images

Подготовка к карнавальному шествию в Эволене, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветы сливы в снегу. Пекин, Китай.

Фото: Song Xiaofeng/VCG via Getty Images

Художник готовит костюмы в Рио-де-Жанейро

Фото: АР/ТАСС

Участник карнавала в Барранкилье, Колумбия

Фото: EPA/Vostock-photo

Птицы в природном заповеднике Сниттишем, Англия

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Итальянская "Битва апельсинов" в городе Ивреа

Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Собака в костюме Капитана Америки в Рио-де-Жанейро

Фото: АР/ТАСС

Фейерверк над зданием Московского государственного университета

Фото: EPA/Vostock-photo

Неделя моды в Лондоне

Фото: Dave Benett/Getty Images for Julien MacDonald

Коренная община Сальвадора празднует карнавал

Фото: EPA/Vostock-photo

Пара на колесе обозрения в Ченнаи, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Участницы Кельнского карнавала

Фото: EPA/Vostock-photo

Закрытие Зимнего международного фестиваля искусств Башмета в Москве

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Жирафы в Сиднейском зоопарке

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Жители Санкт-Петербурга загорают у стен Петропавловской крепости

Фото: АР/ТАСС

Восход солнца в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Пингвин в Харбинском полярном аквариуме во время прогулки

Фото: ЕРА/ТАСС

Ежедневная церемония поднятия флага в Коломбо, Шри-Ланка

Фото: Thilina Kaluthotage/NurPhoto via Getty Images

Чайка летит под мостом через реку Сава в Белграде

Фото: АР/ТАСС

Херефордские скачки, Англия

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Восход луны в швейцарских Альпах

Фото: AP/ТАСС

Замерзшая вода в китайском Паньцзине

Фото: Yu Haiyang/China News Service/VCG via Getty Images

Фото: Berk Ozkan/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Zuma/ТАСС

Детеныш коалы в зоопарке немецкого Дуйсбурга

Фото: AP/ТАСС

Индуистский фестиваль в Аллахабаде

Фото: AP/ТАСС

Финал 50-го конкурса Prix de Lausanne в Лозанне, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

Гавань в Бостоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Дети коренных народов на пляже в Сиднее

Фото: Jenny Evans/Getty Images

Соревнования по греко-римской борьбе в Загребе, Хорватия

Фото: Matija Habljak/Pixsell/MB Media/Getty Images

Обезьяна в горячем источнике парка Джигокудани в Японии

Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

За кулисами международного балетного конкурса "Приз Лозанны" в Швейцарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка домашних животных в Гонконге

Фото: EPA/Vostock-photo

Осел перебегает дорогу во время велогонки "Тур Саудовской Аравии"

Фото: Alex Broadway/Getty Images

Восход над Атлантическим океаном во Флориде

Фото: АР/ТАСС

Международный фестиваль арабских скакунов в Катаре

Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Лебеди-кликуны в Национальном природном заповеднике в Жунчэне, Китай

Фото: Yang Zhili/VCG via Getty Images

Артисты исполняют танец огненного дракона в Цзеяне, Китай

Фото: Huang Shaohua/VCG via Getty Images

Во время митинга в поддержку французских заключенных в Иране

Фото: EPA/Vostock-photo

Открытие предкарнавального сезона в Ла-Пасе, Боливия

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/