Лучшие фото “ Интерфакс “ за февраль 2023 года
Лебеди-кликуны на озере в Жунчэне, Китай
Фото: VCG/VCG via Getty Images
Мотокросс Hawkstone International в британском Шрусбери
Фото: Cameron Smith/Getty Images
Северное сияние в Дании
Фото: EPA/Vostock-photo
Олени в полях немецкого Ганновера
Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images
Церемония "хождения по огню" в китайском Цзиньхуа
Фото: VCG/VCG via Getty Images
Карнавал в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат в индийском Хайдарабаде
Фото: AP/ТАСС
Козлята на ферме в Танне, Германия
Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images
Пепловый выброс вулкана Эбеко на Курилах
Фото: KURIL BAND/ТАСС
Цапли в китайском Гуйяне
Фото: Qin Gang/VCG via Getty Images
Подготовка к карнавальному шествию в Эволене, Швейцария
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветы сливы в снегу. Пекин, Китай.
Фото: Song Xiaofeng/VCG via Getty Images
Художник готовит костюмы в Рио-де-Жанейро
Фото: АР/ТАСС
Участник карнавала в Барранкилье, Колумбия
Фото: EPA/Vostock-photo
Птицы в природном заповеднике Сниттишем, Англия
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
Итальянская "Битва апельсинов" в городе Ивреа
Фото: Stefano Guidi/Getty Images
Собака в костюме Капитана Америки в Рио-де-Жанейро
Фото: АР/ТАСС
Фейерверк над зданием Московского государственного университета
Фото: EPA/Vostock-photo
Неделя моды в Лондоне
Фото: Dave Benett/Getty Images for Julien MacDonald
Коренная община Сальвадора празднует карнавал
Фото: EPA/Vostock-photo
Пара на колесе обозрения в Ченнаи, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Участницы Кельнского карнавала
Фото: EPA/Vostock-photo
Закрытие Зимнего международного фестиваля искусств Башмета в Москве
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Жирафы в Сиднейском зоопарке
Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images
Жители Санкт-Петербурга загорают у стен Петропавловской крепости
Фото: АР/ТАСС
Восход солнца в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Пингвин в Харбинском полярном аквариуме во время прогулки
Фото: ЕРА/ТАСС
Ежедневная церемония поднятия флага в Коломбо, Шри-Ланка
Фото: Thilina Kaluthotage/NurPhoto via Getty Images
Чайка летит под мостом через реку Сава в Белграде
Фото: АР/ТАСС
Херефордские скачки, Англия
Фото: Dan Istitene/Getty Images
Восход луны в швейцарских Альпах
Фото: AP/ТАСС
Замерзшая вода в китайском Паньцзине
Фото: Yu Haiyang/China News Service/VCG via Getty Images
Фото: Berk Ozkan/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Zuma/ТАСС
Детеныш коалы в зоопарке немецкого Дуйсбурга
Фото: AP/ТАСС
Индуистский фестиваль в Аллахабаде
Фото: AP/ТАСС
Финал 50-го конкурса Prix de Lausanne в Лозанне, Швейцария
Фото: EPA/Vostock-photo
Гавань в Бостоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Дети коренных народов на пляже в Сиднее
Фото: Jenny Evans/Getty Images
Соревнования по греко-римской борьбе в Загребе, Хорватия
Фото: Matija Habljak/Pixsell/MB Media/Getty Images
Обезьяна в горячем источнике парка Джигокудани в Японии
Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images
За кулисами международного балетного конкурса "Приз Лозанны" в Швейцарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Выставка домашних животных в Гонконге
Фото: EPA/Vostock-photo
Осел перебегает дорогу во время велогонки "Тур Саудовской Аравии"
Фото: Alex Broadway/Getty Images
Восход над Атлантическим океаном во Флориде
Фото: АР/ТАСС
Международный фестиваль арабских скакунов в Катаре
Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images
Лебеди-кликуны в Национальном природном заповеднике в Жунчэне, Китай
Фото: Yang Zhili/VCG via Getty Images
Артисты исполняют танец огненного дракона в Цзеяне, Китай
Фото: Huang Shaohua/VCG via Getty Images
Во время митинга в поддержку французских заключенных в Иране
Фото: EPA/Vostock-photo
Открытие предкарнавального сезона в Ла-Пасе, Боливия
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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