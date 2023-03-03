Деревня канатоходцев
ФОТО: CASPIAN.TRAVEL
Способность ходить по тонкому натянутому канату встречается в мире не так уж и часто — в большинстве городов людей, способных на это, можно пересчитать по пальцам одной руки. Тем более удивительно, что на юге Дагестана есть село, все жители которого — канатоходцы (или, по крайней мере, обучались этому).
Цовкра-1 — небольшое селение на 400 жителей. С тридцатых годов прошлого века выходцы из этого села прославились на весь мир талантами канатоходцев. Тайны этой профессии передаются из поколения в поколение. Трюки, разработанные местными жителями, в ходу у акробатов всей планеты! Мастерству канатоходцев в Цовкре обучают всех детей с раннего детства и даже местные пенсионеры способны пройтись по канату, удивляя зрителей ловкостью и чувством равновесия.
Источник: https://www.factroom.ru/mesta/derevnya-kanatohodcev?fbclid=IwAR3nyovcZuyQ1-NR2DqP_h5QSc9_F2tyOSgAFlgG7hfZvLfMYk6-4D27g6g
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