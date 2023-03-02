Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Лето ещё не окончено… Ещё можно собрать камешки на морском или речном побережье и запечатлеть память о нем в множестве креативных идей. Только посмотрите на это разнообразие вариантов для применения самой обычной гальки!

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

В предыдущей статье мы рассматривали варианты ковриков, выполненных из гальки, но это лишь малая часть того, что можно придумать из этого материала. И я, как обычно, не перестаю удивляться неиссякаемой фантазии людей!!!

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Итак, декор интерьера можно украсить самыми разнообразными предметами из гальки. Попробуем их перечислить:

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Фоторамки

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Скульптуры

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Светильники и торшеры

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Ключницы

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Декоративные подвески

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Подсвечники

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Часы

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Рамы для зеркал

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Кашпо

Декорирование ваз, бутылок, коробок и т.п.

Декорирование ваз, бутылок, коробок и т.п.

Зачастую для изготовления декора и поделок из гальки нужно минимум инструментов: клей пистолет, сверло с алмазным наконечником, собственные руки и энтузиазм. Тогда получаются замечательные и полезные вещи.

Полезным, а не только декоративным аксессуаром могут стать вешалки-крючки и мебельные ручки из гальки.

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

А как вам пуговицы из камней?! А!!!

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Даже один камушек может стать прекрасным аксессуаром. Из него можно сделать брелок или подвеску.

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Впрочем, бижутерия из камней дело обычное. Топазы, изумруды, рубины тоже камни.))) Но бижутерия из гальки — это другая история… Это радость воспоминаний, тепло рук и ваша творческая энергия, а что может быть дороже?!

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Ну и, пожалуй, самым неожиданным и замечательным вариантом станут настольные игры. Такие как крестики-нолики, домино и даже шахматы.

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Детские поделки из гальки — это отдельная тема, о которой стоит написать подробнее и привести множество простых, но очень эффектных идей, что я обязательно сделаю в одной из следующих статей.

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Панно… О! Панно из гальки — это целый мир! Над этой темой потрудилось столько творческих людей, было придумано столько вариантов, что глаза разбегаются.

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

За основу для панно можно взять что угодно: рамку нужного размера, подрамник с холстом, спил дерева, фанеру, доску и даже кусок старой пожившей дощечки в стиле ретро.

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Способ изготовления прост:

— разместить камешки на подготовленной поверхности и приклеить их по очереди с помощью клеевого пистолета;

— можно нарисовать нюансы и элементы панно или специально подготовить фон. При необходимости покрыть акриловым спрей-лаком.

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Главное, чтобы люди и животные на панно были живые и эмоциональные, и передавали зрителю энергетику работы, как на данных примерах.

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Расписные камни можно хранить в качестве милого талисманчика, либо сделать из него брелок, подвеску или что-либо, на что хватит фантазии.

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Вот только расписать камушек профессионально не каждому под силу, но ведь можно выбрать простой и не менее, а то и более стильный рисунок, который можно выполнить самому. Ведь иметь талисманчик, который хранит тепло именно вашего творчества так приятно!

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Различные надписи на камушках так же могут стать брелками, амулетиками и милыми сувенирами.

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Применение гальки и камней выходит и за пределы дома. Впечатляет тема садового декора, мозаичных дорожек и многого, многого другого…

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

И, наконец, можно заняться творчеством прямо на пляже, а себе на память оставить забавное или даже грандиозное фото

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

100 идей поделок и декора из гальки своими руками

В общем, пока изучала тему и подбирала материал, у меня просто опустились руки от того, что НЕВОЗМОЖНО объять необъятное!!! Невозможно сделать обзор в одной статье на всё это изобилие творчества из одного лишь материала — гальки…

Сколько же интересных идей, сколько креативных людей, сколько мастерства, чувства вкуса и стиля!

Все мои восторги вам — творческие люди Земли!!!

Источник: https://dzen.ru/a/YvKfSA3QJFrlulB9

02.03.2023 - Posted by | Умелые руки...

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