100 идей поделок и декора из гальки своими руками

Лето ещё не окончено… Ещё можно собрать камешки на морском или речном побережье и запечатлеть память о нем в множестве креативных идей. Только посмотрите на это разнообразие вариантов для применения самой обычной гальки!

В предыдущей статье мы рассматривали варианты ковриков, выполненных из гальки, но это лишь малая часть того, что можно придумать из этого материала. И я, как обычно, не перестаю удивляться неиссякаемой фантазии людей!!!

Итак, декор интерьера можно украсить самыми разнообразными предметами из гальки. Попробуем их перечислить:

Фоторамки

Скульптуры

Светильники и торшеры

Ключницы

Декоративные подвески

Подсвечники

Часы

Рамы для зеркал

Кашпо

Декорирование ваз, бутылок, коробок и т.п.

Зачастую для изготовления декора и поделок из гальки нужно минимум инструментов: клей пистолет, сверло с алмазным наконечником, собственные руки и энтузиазм. Тогда получаются замечательные и полезные вещи.

Полезным, а не только декоративным аксессуаром могут стать вешалки-крючки и мебельные ручки из гальки.

А как вам пуговицы из камней?! А!!!

Даже один камушек может стать прекрасным аксессуаром. Из него можно сделать брелок или подвеску.

Впрочем, бижутерия из камней дело обычное. Топазы, изумруды, рубины тоже камни.))) Но бижутерия из гальки — это другая история… Это радость воспоминаний, тепло рук и ваша творческая энергия, а что может быть дороже?!

Ну и, пожалуй, самым неожиданным и замечательным вариантом станут настольные игры. Такие как крестики-нолики, домино и даже шахматы.

Детские поделки из гальки — это отдельная тема, о которой стоит написать подробнее и привести множество простых, но очень эффектных идей, что я обязательно сделаю в одной из следующих статей.

Панно… О! Панно из гальки — это целый мир! Над этой темой потрудилось столько творческих людей, было придумано столько вариантов, что глаза разбегаются.

За основу для панно можно взять что угодно: рамку нужного размера, подрамник с холстом, спил дерева, фанеру, доску и даже кусок старой пожившей дощечки в стиле ретро.

Способ изготовления прост:

— разместить камешки на подготовленной поверхности и приклеить их по очереди с помощью клеевого пистолета;

— можно нарисовать нюансы и элементы панно или специально подготовить фон. При необходимости покрыть акриловым спрей-лаком.

Главное, чтобы люди и животные на панно были живые и эмоциональные, и передавали зрителю энергетику работы, как на данных примерах.

Расписные камни можно хранить в качестве милого талисманчика, либо сделать из него брелок, подвеску или что-либо, на что хватит фантазии.

Вот только расписать камушек профессионально не каждому под силу, но ведь можно выбрать простой и не менее, а то и более стильный рисунок, который можно выполнить самому. Ведь иметь талисманчик, который хранит тепло именно вашего творчества так приятно!

Различные надписи на камушках так же могут стать брелками, амулетиками и милыми сувенирами.

Применение гальки и камней выходит и за пределы дома. Впечатляет тема садового декора, мозаичных дорожек и многого, многого другого…

И, наконец, можно заняться творчеством прямо на пляже, а себе на память оставить забавное или даже грандиозное фото

В общем, пока изучала тему и подбирала материал, у меня просто опустились руки от того, что НЕВОЗМОЖНО объять необъятное!!! Невозможно сделать обзор в одной статье на всё это изобилие творчества из одного лишь материала — гальки…

Сколько же интересных идей, сколько креативных людей, сколько мастерства, чувства вкуса и стиля!

Все мои восторги вам — творческие люди Земли!!!

Источник: https://dzen.ru/a/YvKfSA3QJFrlulB9