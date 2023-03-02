Почему пилотам нельзя иметь бороду? Этот и еще несколько интересных фактов об авиации

Одним из главных желаний человека на протяжении многих тысяч лет было исполнить мечту — научиться летать, как птица. И она стала реальностью чуть более ста лет назад, когда в 1903 году в США первый полет совершил Орвилл Райт. За 12 секунд он пролетел 37 метров. Конечно, за столетие авиация сильно продвинулась в своем развитии вперед, и сейчас мы уже не представляем свою жизнь без авиаперелетов.

Сегодня мы решили рассказать об авиафактах, которые известны далеко не каждому любителю полетать.

1. Военные летчики носили шелковые платки

Когда авиация только-только начала развиваться, летчики, служившие на благо своей страны, носили шелковые платки. Однако это была не дань романтичной професии, а необходимость. Дело в том, что воротники униформы были такими жесткими, а повороты головы настолько частыми и интенсивными, что бедные мужчины натирали шею до крови. Шелковые платки спасали кожу от трения.

2. Прохлада в салоне самолета сохраняется для нашего блага

Помните, что во время перелета нам нередко хочется закутаться в плед? Или мы жалеем, что не взяли кофту потеплее, хотя за окном – лето? В салоне самолета стараются поддерживать прохладную температуру для блага пассажиров, а не потому, что руководство авиакомпании экономит на отоплении. Дело в том, что низкая температура уменьшает риск получения гипоксии во время перепадов давления.

3. Пилотам нельзя носить бороду

Мы уверены, что вы не видели ни одного бородатого пилота. Густая растительность на лице находится под запретом. Все потому, что в случае экстренной ситуации кислородная маска может неплотно прилегать к лицу пилота, в обязанности которого входит сделать все возможное, чтобы сохранить жизни и здоровье людей. Чтобы помочь другим, он должен полностью сохранять сознание.

4. Персонал тоже страдает от задержки рейса

Не торопитесь обвинять бортпроводника, если ваш рейс задержали. Персонал, обслуживающий борт, также терпит неудобства, а время, проведенное в ожидании взлета, оплачивается лишь частично.

5. Пилоты могут отлучаться от панели управления самолетом

И они даже могут выходить в туалет. Но в этом случае на его место садится бортпроводник, который следит за состоянием второго пилота. Делается это для того, чтобы кто-то мог позвать на помощь, если пилоту вдруг станет плохо.

6. Простой человек «с улицы» не сможет посадить самолет

Что бы нам ни показывали в голливудских фильмах, незнающий человек не сможет посадить самолет. Это целая наука, которой обучаются годами.

7. Немного занимательной статистики

Каждый год услугами авиакомпаний пользуются 5 миллиардов человек.

Каждые 2 секунды в мире взлетает и приземляется одно воздушное судно.

Каждый день летают около 3 миллионов человек во всем мире.

При всем при этом, только 5% мирового населения когда-либо летали на самолете!

Источник: fabiosa.ru

Источник: https://leprechaun.land/pochemu-pilotam-nelzya-imet-borodu-etot-i-eshhe-neskolko-interesnyih-faktov-ob-aviatsii/?fbclid=IwAR1g5CAvzO6iS-N_yvJqczs2uLTgovy68Q-AbW1Ut8OjZJvibQOO7QyVmjU