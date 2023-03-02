Городские статуи: Женщины…. \ Женщины в памятниках: ТОП-10 самых известных

Источник: https://privately.ru/lifetime/257707-gorodskie-statui-zhenschiny.html

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Женщины в памятниках: ТОП-10 самых известных

Вспомним самые знаменитые скульптуры мира, посвященные не конкретным женщинам, а лучшим их качествам.

Женскую красоту, непредсказуемость и даже логику, которая, якобы, не существует, мужчины воспевали во все времена в литературных произведениях, песнях, картинах и скульптурах. О последних и пойдет речь.

Мы вспомним самые известные памятники, посвященные не конкретным представительницам прекрасного пола, а наилучшим женским качествам.

1. Скульптура «Юность», Донецк (Украина)

Трехметровая женская скульптура представляет собой красивую, хрупкую, грациозную и совсем юную девушку, на которой надето только тонкое платье. Руки девушки подняты вверх, как будто она еще больше желает продемонстрировать окружающим свою точеную фигуру, а во взгляде читается нежность и доброта. Памятник изготовлен из итальянского мрамора каррара, а его вес достигает почти четыре тонны.

2. Памятник девушке с зонтиком, Брюгге (Бельгия)

Девушка с зонтиком – отнюдь не красавица. Однако она невероятно напоминает современную модницу, которая в этот момент просто застыла, позируя перед камерой фотографа. Автор скульптуры предоставил прохожим право самим решать, кто эта девушка и какая история может быть с ней связана.

3. «Танец женщин Залонго» (Греция)

Скульптура посвящена храбрости, отваге и преданности женщин, а также напоминает о страшных событиях 1803 года. Для того, чтобы не оказаться в плену у турецких воинов, более пятидесяти женщин сначала скинули со скалы своих детей, а потом, ведя хоровод, сами падали в пропасть.

4. «Губительная красота», Станс (Швейцария)

Скульптура, несущая в себе глубокий философский подтекст. Рядом с молодой и красивой девушкой, которая тщательно ухаживает за собой, стоит страшный скелет. Возможно, он напоминает дамам о том, что их внешняя красота – временна.

5. «Жена моряка», Одесса (Украина)

Памятник посвящен женщинам, обладающим самым ценным качеством – верностью. Скульптура изображает стройную девушку, у которой, наверняка, есть немало поклонников. Однако ее преданность одному мужчине является достойным поводом увековечить ее в камне.

6. «Купальщицы на Шпрее», Берлин (Германия)

Четыре бронзовые женщины сидят на каменном уступе. У смотрящих создается ощущение, что в любую минуту они могут соскочить прямо в воду. Скульптурная композиция напоминает людям одновременно о хрупкости девушек и о их силе. Хотя, возможно, «Купальщицы» и не были бы так популярны, если не располагались бы прямо напротив Берлинского Кафедрального собора.

7. «Кокетка» Челябинск (Россия)

Взглянув на ухоженную девушку, вам тоже, непременно, захочется заглянуть в зеркало для того, чтобы проверить прическу и одежду. Скульптура напоминает прекрасному полу о том, что даже в современном мире, женщина имеет полное право позволить себе и кокетство, и легкое жеманство.

8. Памятники дамам в возрасте

Самые популярные скульптуры, посвященные тетям и бабушкам, можно увидеть в Коста-Рике, Бельгии и Голландии. Разница между женщинами разных государств существенна, хотя идея авторов, безусловно, общая: сколько бы лет не было женщине, она всегда ею остается.

9. Памятник ведьме, Бостон (США)

Вряд ли в данном случае речь пойдет о книжной героине. Скорее, это еще одно напоминание мужчинам о том, что в каждой женщине есть что-то колдовское.

10. «Беременная», Томск (Россия)

Скульптура была установлена в 2005 году и первоначально жители города, а особенно женщины в положении, не поняли замысла автора Николая Гнедых. Дело в том, что прохожие могли видеть металлический каркас в форме женщины, внутри которого находился плод. Сегодня же композиция полюбилась и считается, что если беременная коснется живота статуи, то роды пройдут успешно.

Источник: https://www.green-stone.by/blog/298