В чем секрет легендарной керамики Стаффордшира, и Что до сих пор скрывают мастера-гончары

С древних времён человечеству знакомо искусство гончарного дела. Однако, первый настоящий фарфор был изготовлен лишь в 3 веке до нашей эры в Китае. Почти 1000 лет китайские мастера хранили его рецепт в строжайшей тайне. Европа сходила с ума по дорогущим фарфоровым изделиям из Поднебесной. Лишь в 18 веке был совершён прорыв — в Дрездене начали производить керамику. Спустя несколько лет, фарфоровых фабрик стало больше. Центром керамического производства стал Стаффордшир. Местные мастера добились такого прогресса, что по сей день все секреты их мастерства до сих пор не разгаданы…

Гончары Стаффордшира

Печи характерной бутылочной формы в Музее керамики Гладстона.

Вся гончарная промышленность северного Стаффордшира была сосредоточена вокруг шести городов: Танстолл, Бурслем, Хэнли, Сток, Фентон и Лонгтон. Сейчас всё это объединено в один город, который носит название Сток-он-Трент. Весь этот регион раньше называли Гончарными мастерскими. Большинство мировых инноваций в производстве керамики берут своё начало именно здесь.

Лонгтон в середине 1950-х годов.

Здешние места идеально подходили для развития гончарной отрасли. Тут было в изобилии глины, как и угля, столь необходимого для растопки печей. Из соседних регионов сюда доставляли свинец, соль и мелкий песок. Строительство канала Трент и Мерси в 1777 году дало дополнительный импульс развитию гончарной отрасли. Мастера теперь могли импортировать белую фарфоровую глину из Корнуолла, Дорсета и Девоншира. Это значительно облегчило производство фарфора и невероятно изысканных керамических изделий кремового цвета, которые были изобретены местными гончарами. Эта посуда в начале 19 века пользовалась просто бешеной популярностью.

Керамическая посуда в солевой глазури и изделие, окрашенное оксидом металла (тростниковая посуда).

Фарфоровые фигурки рыбака (слева) и Шекспира (справа) из Стаффордшира в музее Лидса.

Гончары Стаффордшира обжигали свои изделия в специально выстроенных для этого печах, которые имели форму бутылок. У них было мощное круглое основание и сужающийся к верху дымоход. В период пика расцвета отрасли здесь было больше четырёх тысяч печей. К середине 20 века осталась лишь половина.

Бутылочные печи в Лонгтоне.

Вид с реки на гончарные печи Лонгтона.

Гончарные печи в Бурслеме.

Секреты специальных печей гончаров Стаффордшира

Внешняя часть печи бутылочной формы защищала помещение внутри от непогоды. Гончары размещали здесь тысячи своих изделий, а из узкого дымохода подымалось ввысь пламя. Для того, чтобы защитить посуду от угольной пыли в печи, горшки помещали в специальные шамотные ящики. Эти ящики ставили в печь друг на друга, образуя огромную колонну.

Гончарная мастерская.

Шамотные ящики с гончарными изделиями внутри печи.

Самой тяжёлой работой в гончарном деле считалось доставать горшки из печей. Обычно им давали остыть в течение двух суток после обжига, но иногда заказы были настолько срочными, что приходилось извлекать ещё пышущие жаром, раскалённые изделия. Работники обычно носили несколько слоёв одежды и обматывали голову мокрыми тряпками, чтобы защититься от огня и жара.

Для каждой партии посуды требовалось полтора десятка тонн угля. Большая часть тепла просто выбрасывалась в трубу. Конечно, процесс был чрезвычайно расточительным и неэффективным. Дым выходил из горлышка бутылочной печи и опускался на улицы Лонгтона туманом. Местные жители считали хорошим днём тот, в который им удавалось разглядеть другую сторону улицы. Часто же невозможно было даже хорошо разглядеть руку, которую держали прямо перед глазами.

Горизонт Сток-он-Трент, во время активного процесса производства.

Старая открытка Сток-он-Трент.

Упадок прибыльной отрасли

Гончарные мастерские давно не работают.

Гончарный бизнес был чрезвычайно прибыльной отраслью. Только вот печи очень сильно загрязняли атмосферу. Горожане сравнивали дым от гончарных печей с дымом и пеплом от извержения вулкана. С течением времени, когда забота об окружающей среде начала больше беспокоить человечество, промышленность стала стараться всё меньше использовать уголь. Почти все гончарные печи в 1960-х годах снесли. Осталось лишь менее полусотни зданий, которые сохранили в качестве памятников архитектуры. На одной из фабрик сейчас располагается Гладстонский гончарный музей.

Музей Гладстона, Сток-он-Трент.

Человек научился производить множество великолепных изделий из самых разнообразных материалов.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/020323/55632/