Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

МАРТОВСКИЕ КОТЫ И МУЖЧИНЫ

После выхода многочисленных комиксов и фильмов о "женщине-кошке" огромное количество женщин вдруг действительно обнаружило это поразительное сходство. Ну как можно не увидеть сходство кошачьей и женской натуры?
Но давайте сменим тему.Теперь речь пойдет не женщинах-кошках, а о мужчинах!
Любой профессиональный фотограф — настоящий художник. И ему не нужны "фотошопы" и прочие средства улучшения действительности.

Ему нужен только зоркий глаз художника. И немного юмора.Вы сами можете в этом убедиться.

Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/zabavnye_foto/57762-martovskie-koty-i-muzhchiny.html

01.03.2023 - Posted by | Животные, Праздник....

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