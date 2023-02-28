Чем в реальной жизни занимались шуты Средневековья, или Искусство смеяться, глядя в глаза смерти

Причудливые наряды, туфли с длинными носами, остроконечные шляпы, жонглирование и грубые шутки — именно так многие представляют средневекового шута. Во многом это так и было. Кроме этого, были ещё и другие жизненные аспекты и обстоятельства этой профессии, которые выходили далеко за рамки незатейливых развлечений. В реальности средневековый шут очень часто оказывался прямо перед лицом смертельной опасности. Минули столетия, эта профессия исчезла, но по сей день остались секреты, которые так и остались неразгаданными.

Истинная роль средневекового шута

Иллюстрация «Танца Морриса», в котором участвовали средневековые шуты.

До 16 века не было такого термина, как «шут». Женщин и мужчин, которые исполняли роль придворных весельчаков, называли менестрелями. Это слово означает «маленькие слуги». Потом их стали называть «дураками». Только обобщение было не очень уместно, ведь люди, которые обеспечивали развлечения при дворе, обладали самыми разными талантами: они были певцами, музыкантами, фокусниками, акробатами, жонглёрами и многими другими.

Для современного человека роль шута сводится лишь к дурашливым выходкам и глупым шуткам при развлечении венценосных особ. В некоторых случаях так оно и было. Только кроме неуклюжих выходок, шуты могли брать на себя множество других ролей, в зависимости от личных талантов. Чем большим количеством разнообразных талантов обладал шут, тем более ценным его считали.

Таким был представлен средневековый шут на фестивале 2003 года.

В средние века у шутов был целый ворох различных обязанностей. Пиры и приёмы проводились не каждый день. Основной частью работы были другие домашние обязанности: уход за животными, совершение покупок, инвентаризация, доставка почты и другие скучные дела.

Разнообразные типы средневековых шутов

Существовало несколько типов шутов.

Шуты бывали весьма разными. Представители этой профессии отличались друг от друга иногда как день и ночь. Были те, кто обладал некими физическими уродствами, например, хромотой, горбом, или карликовостью. Были профессионалы, которых нанимали за большие деньги, ибо они были умны, образованны и обладали массой талантов. В обычное время они занимались хозяйственными делами или бухгалтерией, а во время пирушек переодевались в шутовскую одежду и развлекали дворян. Были же люди, обладавшие каким-либо отклонением в психическом развитии, либо просто изображавшими таковое. Их тоже находили чрезвычайно забавными. Последние были больше как домашние животные. Им не платили. Их кормили, одевали и давали крышу над головой. Ценили таких за склонность всегда говорить правду.

Шут, наливающий себе напиток.

Шуты-актёры обычно были профессиональными лицедеями. Они выступали целыми группами, гастролировали из города в город, развлекая публику, в том числе, акробатическими трюками и фокусами. Гильдия дураков была особенно многочисленна и популярна во Франции.

Портрет средневекового придворного шута, 15 век.

Как шутить, когда смерть смотрит в глаза?

В средние века у шутов была ещё одна функция, которая подвергала их жизнь опасности. Обычно они служили у богатых дворян, а те часто вели войны. Шуты должны были поднимать боевой дух войска перед сражением. Перед боем они прохаживались перед рядами солдат и развлекали их пением и шутками. В это же время армия противника подвергалась различным оскорблениям и унижениям. Эдакое психологическое оружие. Бывали случаи, когда шуты настолько выводили вражеских вояк из себя, что те ломали строй и бросались на шутника, производя в своих рядах панику и беспорядок.

Станчик (1480-1560), придворный шут трёх польских королей и литовских князей. Станчик на картине Яна Матейко.

Кроме этой функции, шуты также исполняли роль посыльных. Очень часто гонец рисковал быть избитым, а то и вовсе мог лишиться головы, если тон послания не понравится получателю. Бывали такие случаи, когда тело посланника или его голову катапультировали обратно в стан, вместо ответа на письмо.

Какова была плата за работу шута

Платили всем им по-разному. Всё зависело от услуг, которые они оказывали. Стиль жизни странствующих шутов обычно в корне отличался от образа жизни придворных паяцев. Последние жили в богатом доме, а когда их отправляли на пенсию, то выделяли участок земли и дом. Королевские шуты зарабатывали целые состояния.

Король Франции Карл VI с шутом.

Большинство же было бродячими артистами и жили они обычно очень бедно. Постоянного жилья не было, а зарабатывали они гроши. Несмотря на несомненную популярность профессии, со временем она изжила себя. Сегодня шутов сравнивают с комиками и артистами цирков, но их роли очень сильно отличаются.

Одним из последних профессиональных шутов был некий Сэмюэл Джонсон, более известный как Мэгготи Джонсон. Он родился в 1691 году и был придворным шутом герцога Монтань. Джонсон вышел на пенсию в возрасте 50 лет и в конце концов умер, когда ему исполнилось 82 года. Сначала его похоронили на кладбище, но потом он был перезахоронен в лесистой местности в соответствии с его последней волей. С тех пор это место стали называть Мэгготи-Вуд, и, как говорят, здесь можно встретить его призрак.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/160223/55525/