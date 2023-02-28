Снежные обезьяны Нагано
Японские макаки — самые северные в мире обезьяны. На севере Японии, где снег может лежать до четырёх месяцев в году, а средняя температура зимы составляет −5 °С, обезьяны пережидают морозы в горячих источниках.
Приблизительно 150 японских макак живут в горных долинах обезьяньего парка Дзигокудани Яен-коэн в Яманучи, префектура Нагано, Япония. (Фото Tomohiro Ohsumi):
Этот парк обезьян хорошо известен, но сильные снегопады в течение 4 месяцев в году, высота 850 метров над уровнем моря и единственная узкая тропинка, идущая через лес, делает его малодоступным. (Фото Manuel Romaris):
«Снежные обезьяны» имеют красную кожу и густую тёмно-серую шерсть с коричневатым оттенком.
Как это выглядит со стороны. (Фото Kazuhiro Nogi):
Обитают японские макаки большими группами от 10 до 100 разнополых особей со строгой иерархией. (Фото Sean Pavone Photo):
Начиная с 1963 года было замечено, как обезьяны спускаются с крутых скал и лесов, чтобы посидеть и погреться в термальных источниках «Долине ада», а вечером они возвращаются обратно в горы и леса. Так появился этот парк обезьян. (Фото Mochida1970):
Другой способ согреться — собраться большой группой и прижаться друг к дружке.
Парк обезьян Дзигокудани Яэн-коен. (Фото Yasuyoshi Chiba):
Ежедневный осмотр. (Фото Masashi Mochida):
Портрет. (Фото Tomohiro Ohsumi):
(Фото Tomohiro Ohsumi):
То ли игры, то ли разборки. (Фото Tomohiro Ohsumi):
Устал. (Фото Yifan Ding):
На прогулке. (Фото Tomohiro Ohsumi):
Позирование для фотографов. (Фото Tomohiro Ohsumi):
(Фото Tomohiro Ohsumi):
(Фото Tomohiro Ohsumi):
Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/snezhnye-obezyany-nagano.html
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