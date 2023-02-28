Николлетто

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Снежные обезьяны Нагано

Снежные обезьяны Нагано

Японские макаки — самые северные в мире обезьяны. На севере Японии, где снег может лежать до четырёх месяцев в году, а средняя температура зимы составляет −5 °С, обезьяны пережидают морозы в горячих источниках.

Приблизительно 150 японских макак живут в горных долинах обезьяньего парка Дзигокудани Яен-коэн в Яманучи, префектура Нагано, Япония. (Фото Tomohiro Ohsumi):

Этот парк обезьян хорошо известен, но сильные снегопады в течение 4 месяцев в году, высота 850 метров над уровнем моря и единственная узкая тропинка, идущая через лес, делает его малодоступным. (Фото Manuel Romaris):

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«Снежные обезьяны» имеют красную кожу и густую тёмно-серую шерсть с коричневатым оттенком.

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Как это выглядит со стороны. (Фото Kazuhiro Nogi):

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Обитают японские макаки большими группами от 10 до 100 разнополых особей со строгой иерархией. (Фото Sean Pavone Photo):

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Начиная с 1963 года было замечено, как обезьяны спускаются с крутых скал и лесов, чтобы посидеть и погреться в термальных источниках «Долине ада», а вечером они возвращаются обратно в горы и леса. Так появился этот парк обезьян. (Фото Mochida1970):

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Другой способ согреться — собраться большой группой и прижаться друг к дружке.

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Парк обезьян Дзигокудани Яэн-коен. (Фото Yasuyoshi Chiba):

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Ежедневный осмотр. (Фото Masashi Mochida):

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Портрет. (Фото Tomohiro Ohsumi):

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(Фото Tomohiro Ohsumi):

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То ли игры, то ли разборки. (Фото Tomohiro Ohsumi):

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Устал. (Фото Yifan Ding):

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На прогулке. (Фото Tomohiro Ohsumi):

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Позирование для фотографов. (Фото Tomohiro Ohsumi):

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(Фото Tomohiro Ohsumi):

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(Фото Tomohiro Ohsumi):

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Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/snezhnye-obezyany-nagano.html

28.02.2023 - Posted by | Животные

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