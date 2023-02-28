Международный День белого медведя

27 февраля отмечался День белого медведя, его проведение было инициировано общественной организацией по сохранению белых медведей Polar bears International (PBI).

Международный день полярного медведя особенно знаменателен для пяти стран, на территории которых обитают популяции белого медведя, — России, Норвегии, Канады, Гренландии и Соединенных Штатов Америки (Аляска).

Белый медведь – вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации с категорией статуса редкости 3 (Редкие), категорией статуса угрозы исчезновения. (Фото Paul Souders):

Белый медведь и два медвежонка идут по национальному парку Вапуск в Манитобе, Канада. (Фото Hao Jiang):

Белый медведь возле Октябрьского рудника на окраине российского промышленного города Норильска, 17 июня 2019. (Фото Irina Yarinskaya / Zapolyarnaya Pravda Newspaper):

Медвежьи разборки возле поселка Черчилль в Гудзоновом заливе, Манитоба, 20 ноября 2021. (Фото Carlos Osorio):

Белые медведи в Баренцевом море, Норвегия, 23 июля 2022. (Фото Sebnem Coskun / Anadolu Agency):

Белый медведь отдыхает на берегу островов Харбор, вдоль Гудзонова залива, на канадской территории Нунавут. (Фото Paul Souders):

Подводный вид на белого медведя, плавающего в канале Эклипс на севере Лабрадора. (Фото Paul Souders):

Медведи возле островов Харбор на территории Нунавут на закате. (Фото Paul Souders):

С добрым утром! Белый медведь лежит в тундре, недалеко от Арвиата, на территории Нунавут. (Фото Nick Dale):

Белый медведь идет по куче китовых костей недалеко от Кактовика, Аляска. (Фото Stephanie Powell):

Белый медведь в заснеженной тундре на закате в канадской Арктике. (Фото JohnPitcher):

Знак пешеходного перехода белого медведя в Черчилле, Манитоба, Канада, 21 ноября 2021. (Фото Carlos Osorio):

Белый медведь в кустах в Манитобе. (Фото Andre Erlich):

Туристы на Шпицбергене. (Фото Paul Souders):

Белый медведь прячется под водой на краю тающей льдины недалеко от Черчилля, Манитоба. (Фото Paul Souders):

Белый медведь недалеко от Саллихамны на Шпицбергене. (Фото Paul Souders):

Белый медведь пытается забраться на экспедиционное судно на норвежском архипелаге Шпицберген. (Фото Gabrielle Therin-Weise):

Белые медведи возле Кактовика, Аляска. (Фото Shirley Szeto):

Метель недалеко от Гудзонова залива на севере Канады. (Фото Galen Rowell):

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/mezhdunarodnyj-den-belogo-medvedya.html