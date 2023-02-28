«Кипучая могучая»: уникальные фотографии, сделанные известным фотографом Семёном Фридляндом

В Советское время женщины работали на стройке наравне с мужчинами.

Все эти фотографии из жизни людей в СССР были сделаны Семеном Фридляндом в 1950-х годах. Некоторые снимки постановочные, но в основном это приятные моменты повседневной жизни простых советских людей того.

1. Панорама Киева

Удивительная панорама Киева в объективе фотографа Семёна Фридлянда в 1961 году.

2. Сочинская набережная

Приезжие гуляющие по набережной в Сочи в 1960 году.

3. Моряки на корме

Трое курящих моряков на военном крейсере. СССР, Владивосток, 1961 год.

4. Волжская ГЭС

Шлюзы Волжской ГЭС имени Ленина. СССР, Самарская область, 1960 год.

5. Панорама Кремля

Панорама Кремля в объективе фотографа Семёна Фридлянда. СССР, Москва, 1960 год.

6. Уличная сцена

Движение машин на проспекте в объективе Семёна Фридлянда. СССР, Москва, 1960 год.

7. Нелегкая работа

Мужчина, занимающийся монтажом башенного крана.

8. Газорезочные работы

Двое рабочих занимающихся газорезочными работами.

9. Строительные работы

Работающие женщины на стройке нового жилого комплекса. СССР, Москва, 1961 год.

10. Строительство жилого комплекса

В Советское время женщины работали на стройке наравне с мужчинами.

11. Процесс создания скульптур

Удивительные скульптуры, созданные в одной из крупнейших мастерских.

12. Утренняя закалка

Двое солдат закаляющихся холодным зимним утром.

13. Газовая турбина

Мужчина, следящий за работой огромной газово турбины. СССР, Москва, 1961 год.

14. Судно на ремонте

Судно Гродно, стоящее на ремонте в сухом доке. СССР, Украина, 1958 год.

15. Кропотливое занятие

Внимательное изучение собранных марок.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/280217/33638/?fbclid=IwAR0ITE_SDIfcab0H7eytpSqff2LbhprEzBLvaEqXIYDOCW_Whv2pz4wDNK0