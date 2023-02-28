Как повара в советских столовых экономили на продуктах, но все равно готовили вкусно

Советские повара умели готовить дешево и сердито, но при этом все блюда получались удивительно вкусными. Даже сейчас их кулинарные шедевры вспоминают с улыбкой и теплотой на душе. Novate.ru решил вспомнить, к каким хитростям прибегали сотрудники столовых, чтобы сэкономить на продуктах. Возможно, вы что-то возьмете на заметку.

1. Котлеты с хлебом

Котлеты получились сочными, с золотистой корочкой. / Фото: leninogorsk-rt.ru

Вкус этих котлет помнит, пожалуй, каждый человек, который жил в Советском Союзе. Кто-то приходил от них в восторг, а кто-то называл «хлебными». Но большинство людей все же сходятся во мнении, что эти сочные котлеты с хрустящей корочкой были гораздо вкуснее домашних. Внешне они чем-то напоминали маленькие пирожки, и от того были еще аппетитнее.

Обычно их делали из свиного или говяжьего фарша, а чтобы увеличить объем, добавляли хлебный мякиш, предварительно вымоченный в молоке или воде. Хлеба не жалели – он занимал до 40% от всей массы продукта. Но от этого котлеты не становились хуже – наоборот, они получались мягкими и нежными. Еще одним секретным ингредиентом был чеснок – его добавляли в большом количестве, чтобы придать пикантную нотку.

По слухам, сотрудники столовых, кроме хлеба клали в фарш несъеденные ранее гарниры, например, гречку, однако верится в это с трудом. Многие знают, какие на вкус гречаники – так вот, советские котлеты абсолютно не были на них похожи.

Кстати, если вы всегда удивлялись, как получалось, что внутри котлеты были нежными, а сверху – с хрустящей золотистой корочкой, вот ответ: их не жарили на сковороде, а запекали в духовке. Попробуйте, у вас тоже получится добиться такого результата.

2. Экономия на масле

Многие блюда пекли в духовке, а не жарили на сковороде. / Фото: pro-dachnikov.com

Растительное масло нельзя было назвать очень дешевым продуктом в советскую эпоху. Именно поэтому в меню столовых редко можно было встретить жареные блюда. Продукты в основном варили, тушили, готовили на пару или запекали в духовке – так повара экономили на растительном масле. Конечно, гражданам озвучивали другую причину: говорили, что такие блюда гораздо полезнее для здоровья, чем жареные. Впрочем, это правда, поэтому большое спасибо советским столовым за правильное питание.

3. Пирожки из вчерашнего салата

Пирожки с начинкой из капусты. / Фото: maxvps.ru

Наверняка многие помнят дешевый капустный салат производства СССР. В его состав входило минимум ингредиентов: белокочанная капуста, лук, подсолнечное масло и немного уксуса. Отличное дополнение к гарниру. Но если по какой-то причине салат не хотели заказывать, повара прибегали к экстренному решению – на следующий день делали пирожки или пироги с капустной начинкой. Кстати, иногда в состав выпечки входило вчерашнее картофельное пюре. И ничего, получалось очень вкусно. Кстати, это прекрасное решение, если вы хотите разнообразить свое меню и не есть каждый день одно и то же.

4. Морс из свеклы

Морс получался ярко-бордового цвета. / Фото: forumsamogon.ru

Вкусный морс ярко-розового цвета, от которого были в восторге, как дети, так и взрослые, оказывается, делали не из ягод. «Королевой» напитка была свекла – именно благодаря ей напиток приобретал такой красивый и насыщенный оттенок. Сейчас, когда в мире появился тренд на правильное питание, такой морс весьма популярен. И не зря, ведь в его составе очень много витаминов и полезных микроэлементов:

• витамин С укрепляет иммунитет;

• витамин Е положительно сказывается на состоянии кожи, волос и ногтей;

• витамины группы В помогают лучше справляться со стрессом;

• калий улучшает работу сердечно-сосудистой системы;

• железо снижает риск развития анемии и тромбозов.

Свекольный морс рекомендуют пить при заболеваниях щитовидной железы, связанных с дефицитом йода, а также для повышения выносливости (актуально для людей, которые занимаются спортом).

5. Картофельное пюре без молока

Пюре обычно подавали с котлетой и подливой. / Фото: kartinkin.net

Сложно представить любое пюре без молока или сливок. А в советских столовых эти ингредиенты не использовали – нужно было экономить. Добиться правильной консистенции пюре помогал картофельный отвар – именно его добавляли вместо молока. Кусочек масла окончательно решал проблему, так как придавал блюду тот самый сливочный вкус.

На заметку: Чтобы добавить вкусу пюре пикантную нотку, используйте несколько зубчиков чеснока. Их нужно пропустить через пресс, обжарить на достаточном количестве сливочного масла, а затем смешать с молоком. Это будет заправка для пюре, которая сделает вкус блюда необычным.

6. Пышный омлет

Омлет получался очень высоким. / Фото: de-fragrance.ru

А вот здесь уже приходилось экономить не на молоке, а на яйцах. На одно яйцо нужно было брать 50 миллилитров молока. Звучит странно, но, по словам людей, живших в СССР, омлет получался восхитительным. Как поварам это удавалось? Секрет состоял в том, что они готовили его в духовке. Сначала яйца, взбитые с молоком, заливали на противень таким образом, чтобы омлет получился очень высоким, а затем ставили на 20-30 минут выпекаться. Очень важно было не открывать духовку, а как только появилась корочка – выключить газ или электричество и дать омлету настояться десять минут за закрытой дверцей. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества.

В некоторых источниках говорится, что повара экономили не только на яйцах, но и на молоке, используя вместо него обычную воду. Однако вряд ли при таких манипуляциях он получался бы очень пышным. Впрочем, можно когда-нибудь проверить теорию, чтобы опровергнуть или подтвердить ее.

7. Сметана со вкусом кефира

Сметану часто добавляли в борщ. / Фото: fotostrana.ru

Всегда удивлялись, почему сметана в граненых стаканах, которую подавали в столовой, была настолько жидкой, что ее смело можно было пить? Ответ прост – продукт разбавляли кефиром в пропорции 1:4, где сметана (как вы уже догадались) составляла меньшую часть. Ходил слух, что для достижения нужной консистенции поварам приходилось добавлять в сметану муку – так она получалась гуще. Странно, но вполне вероятно, поэтому можно не удивляться.

8. Суп без мяса

Наваристый бульон на костях. / Фото: healthandwellness.ru

Хорошее мясо всегда было дорогим продуктом, хоть в СССР, хоть сейчас. Но варить суп чисто на воде было нельзя, так как у такого блюда напрочь отсутствовала питательность и пищевая ценность. Чтобы выйти из ситуации, советские повара варили первые блюда на костях. Как ни странно, это ничуть не портило вкус.

Готовить бульон приходилось около четырех часов – этого времени вполне хватало для того, чтобы он получился наваристым. Сказать, что суп был невкусным или неполезным – язык не поворачивается. Костный бульон является источником коллагена, который необходим для крепких ногтей и волос, повышения эластичности кожи, улучшения здоровья суставов. Кром того, суп на костях улучшает работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунитет, купирует воспалительные процессы в организме и даже помогает сбросить вес.

Поэтому большое спасибо поварам в советским столовых за то, что не только вкусно кормили, но и укрепляли здоровье граждан!

Источник: https://novate.ru/blogs/280223/65578/