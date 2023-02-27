15 самых исчезающих видов животных в мире

Мир наполнен невероятной дикой природой. Но, как мы все знаем, многие виды сталкиваются с возросшими трудностями. Будь то потеря среды обитания из-за изменения климата или борьба с торговлей животными, существует множество причин, по которым животные находятся под угрозой исчезновения. Многим из них, например, слонам, гориллам и тиграм, уделяется много внимания. В то время как другие, такие как пауки или маленькие птицы, могут быть вне поля зрения большинства людей. Но все эти животные важны для биоразнообразия Земли, и именно поэтому мы рассматриваем некоторых из самых исчезающих животных в мире.

С 1964 года Международный союз охраны природы (МСОП) составляет Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Список включает растения и животных всех уровней риска, и сегодня Красный список МСОП стал важным инструментом для ученых и защитников природы.

Мы выбрали 15 животных, занесенных в Красную книгу как находящиеся под угрозой исчезновения. Следующий шаг за пределами этой категории — «Вымершие в дикой природе», а затем, к сожалению, «Вымершие». Узнавая больше об этих невероятных животных, их вкладе в нашу планету и причинах, по которым они находятся в опасности, есть надежда, что изменения могут произойти.

1. Дальневосточный леопард

Распространенное имя — амурский леопард

Научное название — Panthera pardus orientalis

Продолжительность жизни — от 10 до 15 лет

Географический диапазон — Дальний Восток России

Стандартное восточное время. Популяция (в дикой природе) — в. 120

Иногда его называют дальневосточным леопардом или маньчжурским леопардом, амурский леопард обитает на Дальнем Востоке России. Они считаются одними из самых редких кошек на Земле, а их популяция сократилась примерно до 120 из-за браконьерства (как леопардов, так и их основной добычи, оленей), потери среды обитания и вырубки лесов. Их небольшая популяция также делает их восприимчивыми к проблемам, связанным с инбридингом. Уникально приспособленные к холодной погоде, они населяют небольшую территорию в 2700 квадратных миль и являются одиночными животными, которых обычно видят только благодаря фотоловушкам.

Альянс амурского леопарда и тигра (ALTA) возглавляет местные усилия по сохранению существующей популяции, а также увеличивает ее численность.



2. Черный носорог



Распространенное имя — Черный носорог

Научное название — Diceros bicornis

Продолжительность жизни — от 35 до 40 лет

Географический диапазон — Восточная и Южная Африка

Стандартное восточное время. Популяция (в дикой природе) — в. 5500

Черный носорог — лишь один из нескольких видов носорогов, которым, к сожалению, грозит исчезновение. Наряду с яванским носорогом и суматранским носорогом, черный носорог находится под угрозой исчезновения. Три подвида уже были объявлены вымершими, последний — в 2011 году, и защитники природы борются за то, чтобы черного носорога не постигла та же участь. К счастью, согласно отчету МСОП, его популяция увеличилась на 12% с 2015 по 2021 год. Это совпадает со снижением браконьерства. Но, в то же время, угрозы, связанные с изменением среды обитания и конкурирующими видами, по-прежнему вызывают озабоченность.

Международный фонд носорогов работает, чтобы помочь всем носорогам, которым грозит исчезновение, путем восстановления среды обитания диких животных, а также просвещения и работы с населением.



3. Борнейский орангутанг



Распространенное имя — Борнейский орангутанг

Научное название — Pongo pygmaeus

Продолжительность жизни — от 35 до 45 лет

Географический диапазон — Борнео

Стандартное восточное время. Популяция (в дикой природе) — в. 105 000

Орангутаны — очень умные животные, у которых 97% ДНК совпадает с ДНК человека. Но, к сожалению, многие виды орангутангов находятся под угрозой исчезновения. Сюда входят борнейский орангутанг, а также суматранский орангутанг и орангутанг тапанули, которые занесены в список находящихся под угрозой исчезновения. Как следует из их названия, борнейский орангутанг живет на острове Борнео. Это самые крупные обезьяны, живущие на деревьях, и они подвергаются большому риску из-за среды обитания и торговли мясом диких животных. Всего за 20 лет их среда обитания сократилась на 55%. Хотя они более многочисленны, чем суматранские орангутаны, население которых составляет около 14 000 человек, их популяция сократилась на 50% за последние 60 лет.

Orangutan Foundation International с 1986 года работает над спасением этих приматов. Они работают с правительством Индонезии и сообществами на Борнео, чтобы расширить национальные парки, создать заповедники, купить и защитить землю, а также пересадить деградировавшие лесные массивы для создания постоянно охраняемых мест обитания орангутангов. Они также проводят образовательные программы и проводят работу с местным населением, чтобы вовлечь местные сообщества в усилия по сохранению.



4. Кросс-Ривер Горилла



Распространенное имя- Кросс-Ривер Горилла

Научное название — Gorilla gorilla diehli

Продолжительность жизни — от 35 до 50 лет

Географический диапазон — Камеруно-нигерийская граница

Стандартное восточное время. Популяция (в дикой природе)- от 200 до 300

Хотя горилла Кросс-Ривер была впервые описана в 1904 году, только в 1987 году ее особенности были полностью подтверждены. Это потому, что эта редкая горилла живет в пересеченной местности на границе Камеруна и Нигерии и опасается людей. Ученые оценили их крошечную популяцию, подсчитав гнезда и предполагаемый диапазон их обитания. Гориллам Кросс-Ривер необходимо изобилие необитаемых лесов, чтобы выжить, и, к сожалению, вырубка лесов и фрагментация земель затруднили их выживание. К сожалению, это всего лишь один из многих видов горилл в Центральной Африке, которым грозит исчезновение. Западная низменная горилла и восточная низменная горилла также находятся в списке находящихся под угрозой исчезновения. Гражданские беспорядки, особенно в Демократической Республике Конго (ДРК), усугубили проблемы восточной равнинной гориллы, а также браконьерства. Хорошей новостью является то, что горная горилла, которая также обитает в ДРК, увеличила популяцию благодаря усилиям по сохранению, хотя она по-прежнему остается в списке исчезающих видов.

Международная программа сохранения горилл работает по всей Центральной Африке, чтобы спасти этих приматов. Эта коалиция международных партнеров работает с местными организациями в таких странах, как Руанда, Уганда и ДРК, чтобы обеспечить защиту национальных парков и информирование населения о гориллах.



5. Африканский лесной слон



Распространенное имя- Африканский лесной слон

Научное название- Loxodonta cyclotis

Продолжительность жизни — от 60 до 70 лет

Географический диапазон — Центральная Африка

Стандартное восточное время. Популяция (в дикой природе) — в. 200 000

Африканский лесной слон, находящийся под угрозой утраты и фрагментации среды обитания, а также браконьерства ради бивней и мяса диких животных, был добавлен в список находящихся под угрозой исчезновения в 2021 году. Это самый маленький из выживших видов слонов и один из двух видов слонов, обитающих в Африке. Поскольку они живут в густых лесах Западной Африки и бассейна реки Конго, подсчет популяции провести сложно, но согласно одной из оценок, в период с 2002 по 2011 год популяция сократилась на 62%. Из-за фрагментации и потери среды обитания эти слоны часто находят сами ограничиваются небольшими территориями, где пищи не хватает. А при низкой скорости размножения этим популяциям трудно восстановиться после потери. Их роль в окружающей среде имеет решающее значение, поскольку они помогают распространять семена фруктов, которые они едят, что поддерживает биоразнообразие.

Африканский лесной слон — лишь один из многих видов в Африке, против которых Африканский фонд дикой природы пытается выступить.



6. Зондский тигр



Распространенное имя — Зондский или Суматранский тигр

Научное название — Panthera tigris sondaica

Продолжительность жизни — от 18 до 25 лет

Географический диапазон — Суматра

Стандартное восточное время. Популяция (в дикой природе) — менее 400

Зондский тигр, также называемый суматранским тигром, является единственным оставшимся видом тигра на Зондских островах после исчезновения балийского и яванского тигров. Население значительно сократилось, в основном из-за потери среды обитания, истощения добычи и незаконной торговли. Расширение плантаций пальмового масла и плантаций акаций повлияло на большие участки леса, необходимые этим тиграм для выживания. Изменение климата также оказало влияние, поскольку изменение температуры заставило оставшиеся популяции переместиться в районы, где больше конфликтов между людьми и животными.

Альянс по сохранению диких кошек — это организация, работающая над тем, чтобы изменить будущее этих животных. Они оказывают поддержку национальному парку Керинчи-Себлат, помогая процветать его популяции тигров Сунда.



7. Китайский панголин



Распространенное имя — Китайский панголин

Научное название — Manis pentadactyla

Продолжительность жизни — Неизвестный

Географический диапазон — Южный Китай, север Индийского субконтинента и север Юго-Восточной Азии

Стандартное восточное время. Популяция (в дикой природе) — Неизвестный

Китайский панголин — один из четырех видов панголинов, обитающих в Азии. Это ночное животное, легко узнаваемое по чешуе, питается муравьями и термитами. Самая большая угроза китайскому панголину — это люди. За последние 60 лет дикая популяция сократилась на ошеломляющие 80% из-за интенсивного браконьерства. Его чешуя используется в традиционной китайской медицине, а его мясо также едят в Китае. За последние несколько лет больше внимания стало уделяться бедственному положению всех видов панголинов, включая китайского панголина. Хотя с 1970-х и 1980-х годов действовало законодательство, запрещающее убийство панголинов, во многих странах их все еще можно было увидеть на нелегальных рынках дикой природы.

В 2020 году Китай официально исключил чешую панголина из своего списка ингредиентов, разрешенных для использования в традиционной китайской медицине, чтобы обуздать браконьерство этих животных.



8. Саола



Распространенное имя — Саола

Научное название — Pseudoryx nghetinhensis

Продолжительность жизни — от 8 до 12 лет

Географический диапазон — Северо-Центральный Вьетнам и Лаос

Стандартное восточное время. Популяция (в дикой природе) — от 25 до 750

Также известный как азиатский единорог, саола — крупный рогатый скот, который живет в лесу горного хребта во Вьетнаме и Лаосе. Впервые он был описан в 1993 году, что сделало его первым открытием крупного млекопитающего за 50 лет. Эти неуловимые животные были сфотографированы в дикой природе всего несколько раз с помощью фотоловушек, и попытки поймать саолу в неволе не увенчались успехом. В плену они жили всего несколько недель или месяцев. Исследователи все еще узнают больше об этих животных, которые, по-видимому, связаны с антилопами, поскольку они пугливы с людьми и редко встречаются в ограниченной области. Саолы сталкиваются с препятствиями, такими как попадание в ловушку, которую охотники расставили для других животных, и на них охотятся местные жители, которые гордятся тем, что вернули редкую тушу.

Вьетнам установил ограничения на вырубку лесов в районе, где, как известно, живут саолы, чтобы остановить потерю и фрагментацию среды обитания.



9. Калифорнийский кондор



Распространенное имя — Калифорнийский кондор

Научное название — Gymnogyps californianus

Продолжительность жизни — 60 лет

Географический диапазон — Юго-запад США и Мексика

Стандартное восточное время. Популяция (в дикой природе) — в. 500

Калифорнийский кондор — редкая история успеха в мире животных, находящихся под угрозой исчезновения, даже если популяция птиц растет. Эти гигантские птицы являются крупнейшими наземными птицами Северной Америки и в 1987 году были объявлены вымершими в дикой природе. В то время небольшая дикая популяция, состоящая всего из 27 птиц, была отловлена ​​и включена в программы разведения в Парке диких животных Сан-Диего и зоопарке Лос-Анджелеса. В 1991 году, когда число кондоров, выращенных в неволе, выросло, их снова выпустили в дикую природу. Сегодня в дикой природе живет около 336 кондоров, а еще 201 — в программах разведения в неволе. Так почему же калифорнийские кондоры вообще рискуют исчезнуть? Было два фактора. Во-первых, эти птицы довольно поздно достигают половой зрелости, и когда это происходит, самки откладывают только одно яйцо каждые два года. Во-вторых, кондоры отравились свинцом, найденным в амуниции туш животных, которых они съели, и отравились пестицидами. Эти проблемы в сочетании с медленным размножением остаются препятствием для их выживания.

Программа восстановления калифорнийских кондоров Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США стремится сохранить и увеличить нынешнюю популяцию, сосредоточив внимание на разведении в неволе. Программа надеется «создать две географически разные самоподдерживающиеся популяции, каждая из которых будет состоять из 150 птиц в дикой природе и не менее 15 размножающихся пар, а третья популяция кондоров останется в неволе».



10. Яванская голубая мухоловка



Распространенное имя — Яванская голубая мухоловка

Научное название — Cyornis banyumas

Продолжительность жизни — от 1 до 10 лет

Географический диапазон — Ява и Панаитан (Индонезия)

Стандартное восточное время. Популяция (в дикой природе) — от 100 до 1000

Когда-то эта маленькая певчая птица была одной из самых распространенных мухоловок на островах Ява и Панаитан в Индонезии. Часть его дефицита связана с тем, что он был пойман в ловушку для торговли клетками. На самом деле, по оценкам, более 98 000 яванских голубых мухоловок живут в неволе, и очень немногие все еще живут в дикой природе. Предполагается, что дикая популяция сократилась где-то с 60% до 90% за последние несколько лет, и это отражается в меньшем количестве продавцов, продающих этих птиц на рынках певчих птиц Индонезии.

Этот вид получил очень мало внимания по сохранению; однако недавняя программа в Джокьякарте вознаграждает фермеров, выращивающих кофе, за поиск и наблюдение за гнездами.



11. Шмель Франклина



Распространенное имя — Шмель Франклина

Научное название — Bombus franklini

Продолжительность жизни — от 2 недель до 1 года

Географический диапазон — Южный Орегон и Северная Калифорния

Стандартное восточное время. Популяция (в дикой природе) — Неизвестный

Популяции пчел во всем мире неуклонно сокращаются, и шмель Франклина не является исключением. Известный только на небольшой территории в южном Орегоне и северной Калифорнии между горными хребтами Побережья и Сьерра-Каскад, он не был замечен с 2006 года. Это делает вполне вероятным, что этот вид уже вымер, но пока это не будет подтверждено, пчела по-прежнему находится под угрозой исчезновения. Шмели Франклина собирают нектар и пыльцу с местных полевых цветов и имеют ярко выраженное черное брюшко. Так что же случилось со шмелем Франклина? К сожалению, многие из тех же вещей, которые делают другие виды пчел уязвимыми. Это включает в себя коммерческие пчелиные семьи, которые передают болезни, а также посадку неместных цветов, которые лишают их источника пищи. Еще двумя важными факторами являются пестициды и разрушение среды обитания.

Если вы хотите узнать, как помочь пчелам в целом, ознакомьтесь с несколькими простыми советами, которые помогут вашей местной популяции пчел.



12. Вакита



Распространенное имя — Вакита

Научное название — Phocoena sinus

Продолжительность жизни — 21 год

Географический диапазон — Северный Калифорнийский залив

Стандартное восточное время. Популяция (в дикой природе) — 18

Живя в небольшой части вод в северной части Калифорнийского залива, вакита является самым маленьким живым видом китообразных в мире. Они оказались на грани исчезновения из-за незаконного вылова тотоабы в Мексике. Тотоаба, который также является вымирающим видом, считается деликатесом в Китае и продается по высоким ценам. В спешке, чтобы заработать деньги, рыболовство подготовило почву для того, чтобы вакита стала приловом. Поскольку вакита была полностью описана учеными только в 1980-х годах, невозможно узнать их историческую популяцию. Но одно можно сказать наверняка: их небольшой ареал обитания в сочетании с проблемами прилова создали смертельную комбинацию.

В июле 2022 года правительство Мексики усилило меры против незаконного рыболовства и начало использовать акустический гидролокатор для обнаружения рыболовных сетей в этом районе.



13. Гигантская мягкопанцирная черепаха Янцзы



Распространенное имя — Гигантская мягкая черепаха Янцзы

Научное название — Rafetus swinhoei

Продолжительность жизни — 100 лет

Географический диапазон — Восточный и Южный Китай, Северный Вьетнам

Стандартное восточное время. Популяция (в дикой природе) — 3

Одна из крупнейших пресноводных черепах на Земле, гигантская мягкотелая черепаха Янцзы, находится на грани исчезновения из-за охоты на ее мясо и яйца в дополнение к разрушению среды обитания. Эти черепахи редко всплывают на поверхность, чтобы дышать, что затрудняет обнаружение и идентификацию в дикой природе. В настоящее время один живой самец находится в неволе в зоопарке Сучжоу в Китае. Когда его партнерша по размножению умерла в 2019 году, казалось, что надежда для этого вида потеряна. Но в конце 2020 года исследователи положительно идентифицировали женщину, живущую в озере во Вьетнаме, с помощью анализа ДНК. Наблюдения за другой черепахой в озере были подтверждены, и защитники природы надеются, что это самец черепахи, который может помочь этому виду.



14. Великий Молот



Распространенное имя — Большой молот

Научное название — Sphyrna mokarran

Продолжительность жизни — от 20 до 30 лет

Географический диапазон — Глобально в теплых мелководных океанах

Стандартное восточное время. Популяция (в дикой природе) — Неизвестный

В 2019 году большая голова-молот была внесена в список находящихся под угрозой исчезновения после того, как ее мировая популяция сократилась более чем на 80% за последние 70 лет. Крупнейший из видов акул-молотов, большая акула-молот пострадала от прилова, а также активно вылавливается из-за ее больших плавников, которые являются основным ингредиентом супа из акульих плавников. Этот высший хищник редко нападает на людей, вместо этого предпочитая свою обычную добычу — скатов, мелких акул, ракообразных и костистых рыб. К сожалению, большие молотоголовые продолжают подвергаться риску, и в 2022 году Национальная служба морского рыболовства США решила не добавлять этот вид в свой Список исчезающих видов (ESA).

Sharks Stewards — некоммерческая организация, которая с 2006 года защищает акул, лоббируя законодателей и восстанавливая среду обитания. Недавно они помогли оказать давление на принятие в США запрета на акульи плавники, который был подписан президентом Байденом.



15. Тарантул павлина

Распространенное имя — Павлин Тарантул

Научное название — Poecilotheria metallica

Продолжительность жизни — от 3 до 12 лет

Географический диапазон — Заповедный лес между Нандьялом и Гиддалуром, Индия

Стандартное восточное время. Популяция (в дикой природе) — Неизвестный

Этот необычный тарантул, покрытый металлической синей шерстью, считается разновидностью тарантула Старого Света. Его естественная среда обитания — лиственный лес в центральной части южной Индии, но сейчас его местонахождение ограничено небольшим заповедным лесом площадью 39 квадратных миль. К сожалению, его среда обитания постепенно разрушается из-за лесозаготовок и заготовки дров, в результате чего он ограничен небольшим участком леса. Тарантул-павлин настолько редок в дикой природе, что когда его заметили в 2001 году, это был первый раз за 102 года. Благодаря своему уникальному внешнему виду птицеед-павлин популярен среди любителей пауков и разводится в неволе уже не менее десяти лет. Хотя нынешняя популяция неизвестна, ее ограниченная среда обитания и популярность в незаконной торговле домашними животными были достаточными, чтобы в 2008 году поместить ее в список находящихся под угрозой исчезновения.

Источник: iucnredlist.org

Источник: https://animalworld.com.ua/news/15-samyh-ischezajushhih-vidov-zhivotnyh-v-mire