Черные алмазные яблоки продаются по $20 за штуку, но никто не хочет их выращивать

Возможно, вы заметили, что не все яблоки красные. Бывают желтые, розовые или зеленые сорта. Красные яблоки получают свой цвет от антоцианов. Это пигменты или натуральные красители, которые развиваются по мере роста яблока.

Но знаете ли вы, что на рынке появился новый сорт яблок, который недавно достиг пика популярности? Как и другие яблоки, они богаты минералами и микроорганизмами, но гораздо более хрустящие и вкусные.

Яблоки «черный алмаз» — это сорт яблок Хуа Ниу. Это уроженец Новой Зеландии, затем завезенный в Китай, где он был посажен в Ньингчи, Тибет, и получил дальнейшее развитие благодаря особой среде и технологиям прививания местных фермеров.

Яблоки «черный алмаз» фиолетовые, блестящие и имеют приятную текстуру. Снаружи яблоки красивы, как бриллиант. Вот как они получили свое имя. Впечатляюще, что этот сорт не нуждается в оплодотворении и обладает устойчивостью к холоду и естественной защитой от паразитов и насекомых.

Тем не менее, они считаются редкими, потому что растут в высокогорье на высоте 3500 метров над уровнем моря. Они должны подвергаться воздействию большого количества солнечного света и ультрафиолета. Эти уникальные географические особенности делают один яблоневый сад в Ньинчи идеальной природной средой для выращивания этого сорта яблок.

С 2011 года фермеры заложили фруктовый сад площадью около 50 гектаров (500 му). В 2012 году они посадили яблони, а в течение следующих трех лет они усердно работали над их выращиванием. Яблоки «черный алмаз» ежегодно поступают на рынок в конце октября и продаются около двух месяцев.

Кроме того, только 30% зрелых черных яблок соответствуют строгим стандартам соответствия цветов. Следовательно, общий объем производства черных яблок крайне низок.

Из-за своей исключительности и высокой цены, они не являются первым выбором для потребления среди широкой публики. Фермеры знают об этом, поэтому предпочитают выращивать другие фрукты, которые имеют более высокий спрос.

Из-за ограниченного производства черных яблок китайские производители решили превратить черные яблоки в эксклюзивный товар. Они в основном продаются в подарочных упаковках по 6 или 8 яблок. А клиенты, желающие приобрести их, должны сделать заказ заранее.

Источник: lifter.com.ua

Источник: https://kakao.im/chernyie-almaznyie-yabloki-prodayutsya-po-20-za-shtuku-no-nikto-ne-hochet-ih-vyirashhivat/?fbclid=IwAR3UkeurB5-uC0kd_7Enk-C4miHjswBVtqUfFFa1Z4eO8QJr8Izy-1VS3gc