Почему называют алхимиком живописца раннего Возрождения Яна ван Эйка, и Какие секреты хранят его знаменитые картины

Большинство искусствоведов и историков называют ЯНа ван Эйка художником, алхимиком и самым настоящим волшебником. И совсем неудивительно, что оставленное им наследие окутано тайнами и легендами, разгадать которые до сих пор не под силу.

Краткая биография

Слева направо: Ян ван Эйк. \ Хуберт ван Эйк.

Фламандский живописец Ян ван Эйк был одним из величайших художников Северного Возрождения. С тех пор его искусство продолжает ослеплять и удивлять публику на протяжении веков. Он создавал невероятно реалистичные картины, акцентируя внимание на деталях, таких как: зеркала, переливающиеся драгоценные камни, украшения и изысканные наряды, подчёркнутые складками и текстурой ткани. Каждая созданная им работа – самый настоящий шедевр, оценённый не только коллекционерами со всего мира, а и критиками.

Слева направо: Адам (деталь), Ян ван Эйк. \ Портрет Маргарет ван Эйк.

В своих работах он достиг удивительно утонченного уровня реализма, доселе неизвестного в искусстве живописи. Мерцающие драгоценные камни, отражающие металлы, пышный атлас и бархат, и даже человеческая плоть были переданы со своими отличительными качествами с такой высокой степенью натурализма, что казалось, он создал новую художественную среду. Столетие спустя после его смерти эта идея была изложена в письменном виде, когда флорентийский художник шестнадцатого века и историк искусства Джорджо Вазари приписал нидерландскому художнику само изобретение масляной живописи, миф, который продолжался вплоть до девятнадцатого века. Но даже после того, как эта легенда была разрушена пух и прах, Ян и по сей день сохраняет за собой титул «Отца масляной живописи».

Слева направо: Портрет четы Арнольфини, Ян ван Эйк, 1434 год, Национальная галерея. \ Мадонна канцлера Ролена, Ян ван Эйк, 1435 год, Лувр, Париж.

Ко всему прочему ему приписывают изобретение современного портрета с его загадочным человеком в красном тюрбане и запутанной жанровой сценой — портретом Арнольфини. Более того, поиски его чудесного и, как известно, секретного рецепта истинной формулы блестящей и стойкой масляной краски продолжались на протяжении веков, выдерживая пристальное внимание знатоков, консерваторов и постоянно меняющихся разработок в области технологии рентгенографии. Поэтому художник и его картины всё ещё остаются заманчивой загадкой.

Святой Франциск Ассизский, получающий стигматы

Святой Франциск Ассизский Получение стигматов, c. 1430–1432 годы. \ Фото: i.pinimg.com.

Ян известен как новатор веристического реализма не только благодаря своей портретной живописи, но и за его потрясающие панорамные пейзажи, уходящие далеко вдаль. Предшествующие натуралистическим пейзажам Леонардо да Винчи более чем на пятьдесят лет, такие картины, как «Святой Франциск Ассизский, получающий стигматы», демонстрируют использование Эйком атмосферной перспективы и предвосхищают более поздний жанр голландской пейзажной традиции в стиле барокко. Художник поместил эту сцену в скалистых горах, но также включил миниатюрный шумный нидерландский город на расстоянии, используя технику микроскопической живописи, общую черту ранних нидерландских книжных иллюстраций и религиозных картин.

Слева направо: Деталь Франциска Ассизского. \ Деталь Серафима-Христа.

Эта небольшая картина размером пять на семь дюймов изображает важный момент во время сорокадневного поста святого в пустыне горы Пенна (Ла-Верна), когда Франциск Ассизский пережил видение и получил стигматы, или раны распятого Христа. Стигматы, которые никогда не заживают, стали живым доказательством его святости. Свидетелем этого события является распятая фигура Христа, которая возвышается над монахами Франциском и Львом, одетыми в коричневые и серые одеяния, которые идентифицируют их как францисканцев. Небольшие картины, подобные этой, иногда делались в память об успешном паломничестве или в качестве переносного религиозного предмета, сопровождающего человека в путешествии.

Мужчина в голубом шапероне

Мужчина в голубом шапероне, Ян ван Эйк.

Эта небольшая картина маслом представляет собой ранний пример элементов, типичных для светских портретов ван Эйка: инновационная поза в три четверти на тёмном плоском фоне, сильное ощущение света, подчёркивающее характерные черты натурщика, и удивительная способность художника передавать различные текстуры тканей. Взгляд мужчины непоколебим, но в то же время медитативен, он смотрит прямо перед собой и, по-видимому, не замечает присутствия зрителя. Пожалуй, самым удивительным в этой работе является пристальное внимание Яна к нюансам телесных тонов рук и черт лица натурщика, включая светлую бороду.

Миниатюрная картина, предназначенная для предложения руки и сердца. \ Фото: ag.cloudfront.net.

Портреты, подобные этому, как правило, выполнялись на заказ в различных целях, начиная с увековечения какого-либо события, рода занятий или в память о себе. Эта работа, первоначально считавшаяся изображением ювелира, на самом деле представляет собой тип картины, предназначенной для предложения руки и сердца. Мельчайшая детализация и необычайно тонкое различие между качествами текстуры и атмосферного света сделали работу Яна невозможной для подражания. Считалось, что тщательное описание каждой детали жизни отражает славу Божьего творения.

Гентский алтарь

Гентский алтарь, Хуберт ван Эйк, Ян ван Эйк. \ Фото: daumcdn.net.

Гентский алтарь представляет собой монументальную полиптихическую картину, посвящённую темам искупления и спасения. Сочетание бесконечной детализации и эпического масштаба в Гентском алтаре знаменует собой выдающееся достижение ван Эйков. Алтарь состоит из двадцати четырёх отдельных панелей, причём двенадцать из них видны независимо от того, открыт алтарь или закрыт. Центральной темой закрытого алтаря является Благовещение, запечатлённое на нескольких панелях в среднем ярусе, в относительно строгом помещении, которое иногда называют часовней. Ангел Гавриил только что произнес фразу, написанную золотом на панели, которая переводится с латыни как «Радуйся, преисполненный благодати, Господь с тобой», а ответ Девы Марии, написанный вверх ногами, как будто на него можно смотреть с небес, гласит: «Узри служанку Господа, Господь».

Богоматерь, Бог-Отец и Иоанн Креститель. \ Фото: a4.pbase.com.

Действие сопровождается повседневными предметами, наполненными символическим значением, такими как белые лилии, которые держит Гавриил, символизирующие чистоту Марии, с сияющим голубем над Девой — символом Святого Духа. Через окна художник изображает современный вид Гента, соединяя священный момент с текущим днём. За этим событием наблюдают ветхозаветные пророки Захария и Михей, а также пара Сивилл, языческих провидцев, связанных с видениями мессии; непосредственно под ними находится пара статуй, изображающих святого Иоанна Крестителя и святого Иоанна Евангелиста, выполненных в технике гризайль.

Слева направо: Праведные Судьи и Воинство Христово. \ Шествие отшельников и пилигримов.

Когда полиптих открыт, становится очевидным невероятное мастерство художника. Изображается общение святых, которое, как описано в Откровении святого Иоанна, происходит на «новом небе и новой земле». По сравнению со скромной расцветкой закрытого алтаря, внутренняя сцена обильно представлена в ярких красках. На центральной панели нижнего яруса изображена толпа, символизирующая Восемь заповедей блаженства (описанных в Нагорной проповеди), собравшаяся вокруг алтаря, где в небесном саду происходит жертвоприношение агнца. Слева за пророками следуют патриархи Ветхого Завета; справа апостолы Нового Завета преклоняют колени перед жертвоприношением, за которыми следуют ведущие деятели Церкви, одетые в царственные одежды. На двух торцевых панелях слева изображены рыцари Христа, такие как император Карл Великий и Людовик IX (ныне раскрашенная копия утраченного оригинала), а справа — Справедливые судьи.

Поклонение агнцу. \ Фото: wikimedia.org.

Центральная панель открытого алтаря, озаглавленная «Поклонение мистическому агнцу», отражает фламандскую особенность использования символов как средства передачи богословских проблем. Святая Троица символизируется голубем Святого Духа в сияющем ореоле, аниконическим символом Бога, парящим в небе над агнцем на жертвенном алтаре, символом, издавна ассоциирующимся со Христом. Кровь агнца стекает в чашу, напоминая о Евхаристии, на переднем плане восьмиугольный фонтан символизирует вечную жизнь, а восьмигранный многоугольник символизирует пересечение неба и земли. Возвышенный горизонт очерчен густыми рощами деревьев и изящным готическим городским пейзажем.

Слева направо: Донатор (заказчик алтаря), Иоанн Креститель, Иоанн Богослов, Жена донатора. \ Фото: wikipedia.org.

Наблюдая за сбором массы, на верхнем ярусе алтарной части изображены три сидящие фигуры: Христос в величии со святым Иоанном Крестителем справа от него и Дева Мария как царица Небесная слева от него. Это трио, известное как Деисус, показывает Марию и святого Иоанна как ходатаев между верующими и Христом. Хор ангелов окружает фигуры по бокам, они поют и играют на инструментах. Индивидуальность черт и эмоций, переданных поющими ангелами, резко контрастирует с идеализацией средневекового искусства. Примечательно, что суровый реализм в изображении первой пары, обнажённых фигур Адама и Евы, знаменует новый дух в религиозной живописи. И всё же даже этот реализм наполнен символическим смыслом, предполагающим тяжкий труд Адама после изгнания из Сада. Над каждой фигурой изображена сцена из Ветхого Завета, выполненная в гризайле, первая жертва и первое убийство, связывающие грехопадение с надеждой на спасение, представленной здесь в виде жертвы агнца и приношения Евхаристии.

Святая Варвара

Святая Варвара, Ян ван Эйк.

«Святая Варвара» — поздняя работа художника и довольно необычная среди его известных произведений. Это не законченная картина, а рисунок, выполненный в технике silverpoint. Композиция изображает молодую святую Варвару, женщину сирийского происхождения, которая жила во времена правления императора Максимиана (305 — 311) незадолго до того, как Рим принял христианство под властью Константина. Согласно легенде, девушка была настолько красива, что отец в целях безопасности запер её в башне, спрятав подальше от глаз людских. После долгих лет изоляции, за которыми последовал её отказ от всех ухажеров, отец позволил ей покинуть тауэр. Вскоре после этого она сталкивается с христианством и тайно обращается в зарождающуюся, а затем и незаконную религию. Несмотря на то, что на неё нападали, морили голодом, а затем пытали её отец-язычник и городские власти, она остаётся верной своей новой вере. После того, как её провели по городу с другой замученной мученицей, она была обезглавлена собственным отцом, который, в свою очередь, был поражён молнией. Композиция наполнена иконографией, иллюстрирующей историю мученичества святой Варвары.

Мадонна в храме (церкви)

Слева направо:

Мадонна в церкви, Ян ван Эйк. \ Витраж на дальнем плане картины.

Свет заливает интерьер великолепного готического собора, где царит захватывающее видение Богородицы с младенцем. Мадонна изображена как царица Небесная, в царственной короне, усыпанной драгоценными камнями, одетая в королевское убранство — красное платье, символизирующее будущую жертву Христа, покрытое тёмно-синей мантией, окаймленной золотой вышивкой.

На первый взгляд может показаться, что ван Эйк превратил религиозный жанр «Мадонна с младенцем» в почти светский, хотя и царственный образ. Однако при ближайшем рассмотрении многое раскрывается о процессе создания данной работы художником.

Здесь в изобилии символических деталей в архитектурном декоре, изобретенном Яном, таких как вырезанные сцены из жизни святой, деревянная статуя Мадонны с младенцем Христом на руках, а в дверном проёме справа от зрителя ангелы поют псалмы.

Это становится очевидным, когда замечаешь необычные детали изображения Богородицы в церкви. Например, масштаб Девы Марии с младенцем непропорционален её окружению, она стоит гораздо выше арок большой аркады. Менее очевидны пятна света, которые, учитывая, что традиционно церкви были ориентированы на восток, а источник света показан струящимся с севера, физически невозможны. Таким образом, свет не принадлежит к земному миру, но при этом символизирует Марию как источник духовного света.

Как правило, большинство художников идут на поводу у собственного вдохновения.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190223/55486/