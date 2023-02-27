Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Невероятные скульптуры из песка

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Мало кто не играл в песочнице в детстве, строя песочные сооружения. Но испанский художник Андони Бастаррикой поднял скульптуры из песка на новый уровень.

Смотрим невероятные произведения.

Автор скульптур:

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Песчаный бегемот:

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Песчаная лощадь:

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Песчаная собака:

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Крокодил как живой:

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Песчаный носорог:

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Песчаная акула:

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Крокодил:

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Печаный ягуар:

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Собака:

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Песчаный крокодил:

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Песчаный лев:

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Еще несколько песчаных лошадей:

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Источник: https://loveopium.ru/neobychnoe/neveroyatnye-skulptury-iz-peska.html

27.02.2023 - Posted by | Креатив...

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