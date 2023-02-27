Невероятные скульптуры из песка

Мало кто не играл в песочнице в детстве, строя песочные сооружения. Но испанский художник Андони Бастаррикой поднял скульптуры из песка на новый уровень.

Смотрим невероятные произведения.

Автор скульптур:

Песчаный бегемот:

Песчаная лощадь:

Песчаная собака:

Крокодил как живой:

Песчаный носорог:

Песчаная акула:

Крокодил:

Печаный ягуар:

Собака:

Песчаный крокодил:

Песчаный лев:

Еще несколько песчаных лошадей:

Источник: https://loveopium.ru/neobychnoe/neveroyatnye-skulptury-iz-peska.html