Как японка, которая большую часть жизни провела в сумасшедшем доме, стала генем инсталляций: Яёи Кусаму

Работы японской художницы Яёи Кусамы известны использованием повторяющихся узоров и психоделических изображений. Творческие идеи женщины, которая несколько десятков лет провела в заведении для душевнобольных, касаются таких важных тем, как феминизм, психология, отношения, навязчивые идеи, саморазрушение и глубокий самоанализ. Свои картины Яёи начала создавать ещё в детстве. Это был способ убежать от реальности и выразить необычайные видения, которые приходили к ней во сне. Они всегда содержали повторяющиеся узоры в горошек, которые стали визитной карточкой её работ.

Жизнь японской художницы Яёи Кусамы

Японская художница Яёи Кусама родилась в 1929 году в Мацумото, Япония. Она была младшей из четырёх детей у своих родителей. Семья не была благополучной. Всё дело было в том, что пара вступила в брак по расчёту. Родители богатой наследницы потребовали от отца Яёи взять фамилию жены. Всю оставшуюся жизнь его унижал этот факт и мужчина пытался это компенсировать бесконечными связями на стороне. Супругу это просто убивало. Всю свою злость на неверного, к тому же, нелюбимого мужа и недовольство жизнью в целом, она выливала на младшую дочь.

Яёи Кусама.

Женщина издевалась над ни в чём не повинным ребёнком и эмоционально, и физически. Она заставляла девочку следить за отцом и подслушивать, чем он занимается на свиданиях с другими женщинами. Из-за этого у Кусамы на всю оставшуюся жизнь развилось отвращение к близости и мужскому телу.

Когда Яёи было десять лет, у неё начались сильные галлюцинации. Девочка считала, что растения с ней разговаривают. Она начала рисовать диковинные образы, которые формировало её воспалённое воображение. Это давало ей утешение и помогало переносить страдания, которые разрывали её сознание.

Комната уничтожения на ранней стадии инсталляции.

Комната уничтожения после массового участия.

В тринадцать лет Кусама была отправлена работать на фабрику по пошиву парашютов для Японии во время Второй мировой войны. Вся юность прошла в заводском полумраке, под сирены воздушных тревог. Это тоже оставило свой отпечаток. Ужасы войны вдохновили художницу на создание нескольких антивоенных произведений. Опыт шитья помог в будущем, когда она стала делать мягкие скульптуры.

Опыт работы на швейной фабрике помог в будущем при создании мягких скульптур.

Вся жизнь Яёи Кусамы — это трогательное свидетельство могущественной, исцеляющей силы искусства и испытание на прочность. Измученная девочка-подросток, страдающая психическим заболеванием, над которой издевалась собственная мать, не только выжила, но и смогла стать безумно популярной художницей. Сегодня Яёи Кусама считается одной из самых самобытных и известных современных художниц, работы которой стоят целое состояние.

Выставка Яёи Кусамы в Израиле в 2022 году, на которой представлены картины и инсталляции.

https://www.youtube.com/watch?v=V3awpreLlxg

Бунтарка Яёи Кусама

Яёи Кусама изучала живопись в Киото и Масумото, бросив вызов своей матери, которая хотела, чтобы она стала послушной домохозяйкой. Поскольку в то время в Японии существовала тенденция отвергать западное культурное влияние, Кусама была обязана изучить Нихонгу, которая заключалась в создании картин с использованием 1000-летних классических японских материалов и техник. Её творческие способности были очевидны даже в раннем возрасте, а работы выставлялись на выставках по всей Японии. Жестокая мать продолжала давить на неё и Кусама решает в 1957 году переехать в Соединённые Штаты. После этого родительница отказалась от дочери навсегда, сказав, чтобы та забыла в её дом дорогу.

Техника росписи Нихонга.

Яёи Кусама смогла художественно проявить себя в Америке. Она стала известной. У художницы появились друзья и даже поклонник. Женщина была в ужасе, она не могла предложить ему ничего кроме дружбы. Близкие отношения вызывали у неё только страх и отвращение. Художница работала не покладая рук. С помощью своего творчества она осуждала войны, социальную несправедливость и капитализм. Все эти темы Кусама смешивала с собственными эмоциональными проблемами, она создавала искусство, которое было очень личным, а также говорило о текущей несправедливости в мире.

Искусство Яёи Кусамы всегда служило отражением её эмоционального состояния.

Критики были озадачены этой авангардной работой, а художница-бунтовщица быстро поднялась из полной безвестности к ослепительной славе. Её известность равнялась известности ряда самых выдающихся поп-исполнителей, и Кусама наслаждалась этим вниманием. Она исследовала множество видов искусства, таких как наброски, скульптура, живопись, перформанс, одежда, письмо и инсталляции.

Яёи Кусама попробовала себя в разных жанрах искусства.

В 1973 году из-за финансовых проблем Яёи пришлось вернуться в Японию. Там она прошла курс лечения. Потом продолжила работу. Художница добровольно поселилась в заведении для душевнобольных, там и занималась творчеством.

https://www.youtube.com/watch?v=21NrNdse7nI

Поздний период

В начале 1970-х, после возвращения Кусамы в Японию, западный мир искусства почти забыл о ней. Ситуация изменилась, когда Яёи выбрали представителем Японии на 45 Венецианском биеннале в 1993 году. Знаменитый показ одной из её Бесконечных зеркальных комнат с тыквами в горошек, а также выступления художницы в связи с шоу, вновь разожгли внимание и энтузиазм к произведениям искусства Яёи Кусамы, а также любопытство к самой эксцентричной художнице.

https://www.youtube.com/watch?v=SZucOb_i3oE

Кусама по-прежнему очень любит всеобщее внимание, обожает, когда её фотографируют. Самобытный стиль этой дамы завораживает многих. Цены на её картины бьют все рекорды. Яёи сотрудничала с такими роскошными брендами, как Louis Vuitton и Marc Jacobs.

Коллаборация с Louis Vuitton.

https://www.youtube.com/watch?v=47THlmajpdU

Работы Кусамы повлияли на многих деятелей искусства. Это неудивительно, ведь она всегда была на шаг впереди своего времени, а её искусство находилось в авангарде основных эстетических движений. Индивидуальность творчества Яёи не вписывается ни в какие каноны. Это опыт борьбы за свою жизнь, за выживание в прямом смысле этого слова. Если бы не было в жизни женщины всей той трагичности, то мир бы не увидел её искусство. Произведения Яёи Кусамы могут погрузить зрителя прямо в одно из её видений. Навязчивая любовь художницы к горошку создала особый фирменный стиль, который трудно не заметить или перепутать с кем-то другим.

Навязчивая любовь к горошку — визитная карточка Яёи Кусамы.

Современное искусство часто бывает необычным и затрагивает острые социальные проблемы в обществе.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180223/55542/