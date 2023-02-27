КАКОЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО…РУССКИЙ ХУДОЖНИК DIMA DMITRIEV
Какое замечательное лето,
Какая замечательная жизнь!
Как много солнца и тепла, и света,
И снова все мечты мои сбылись.
Как хочется мне счастьем поделиться,
Как хочется от радости кричать,
Как хочется мне в юность возвратиться
И новый день с улыбкою встречать.
Как хочется пораньше просыпаться
И слушать за окошком пенье птиц,
И никогда с тобой не расставаться,
И никогда не видеть грустных лиц.
И думать, что когда-то мы с тобою
Опять пойдем по улицам гулять,
И летний сад зашелестит листвою,
И солнце будет щеки целовать.
И теплый дождик ласково прольется,
И ветер будет плечи обнимать,
А мы с тобой друг другу улыбнемся,
Как хорошо, что вместе мы опять.
Вновь счастье мое сердце переполнит
И радостью засветятся глаза,
И лето все мечты мои исполнит,
И снова я поверю в чудеса.
Тамрико Каминохикари
Дима Дмитриев родился в Москве, России, и является представителем второго поколения художников в своей семье. Сегодня он живет в Праге, Чехия, где окончил Академию художеств, архитектуры и дизайна. Благодаря тому, что его картины привлекли к себе внимание публики и похвалу критиков на выставках в художественных галереях многих стран Европы, Дима стал одним из самых обсуждаемых и процветающих молодых художников в художественном сообществе Праги. Картины Дмитриева представляют собой форму «визуального рая», каким его видит художник. Он описывает свое творчество, как процесс извлечения цвета, света и текстуры из реальных мест и переноса их на полотна, для создания, своего рода, идеализированного мира. Дима редко использует кисти, своим предпочтительным инструментом он считает мастихин. Дмитриев усиливает эффект «визуального рая», добавляя глубину и насыщенность цветов в большинстве своих работ. Свои картины он начинает не стандартно: с черного, а не с, традиционного, белого холста. Импрессионистский стиль Димы в сочетании с мастерством и безупречной техникой владения мастихином, позволяют ему создавать яркие и, почти, скульптурные картины. Его работы часто посвящены темам детства, природы и моря. Дмитриев проводил персональные и много раз принимал участие в групповых выставках в Европе, Северной Америке и Азии.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post498339056/
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