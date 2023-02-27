КАКОЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО…РУССКИЙ ХУДОЖНИК DIMA DMITRIEV

Какое замечательное лето,

Какая замечательная жизнь!

Как много солнца и тепла, и света,

И снова все мечты мои сбылись.

Как хочется мне счастьем поделиться,

Как хочется от радости кричать,

Как хочется мне в юность возвратиться

И новый день с улыбкою встречать.

Как хочется пораньше просыпаться

И слушать за окошком пенье птиц,

И никогда с тобой не расставаться,

И никогда не видеть грустных лиц.

И думать, что когда-то мы с тобою

Опять пойдем по улицам гулять,

И летний сад зашелестит листвою,

И солнце будет щеки целовать.

И теплый дождик ласково прольется,

И ветер будет плечи обнимать,

А мы с тобой друг другу улыбнемся,

Как хорошо, что вместе мы опять.

Вновь счастье мое сердце переполнит

И радостью засветятся глаза,

И лето все мечты мои исполнит,

И снова я поверю в чудеса.

Тамрико Каминохикари

Дима Дмитриев родился в Москве, России, и является представителем второго поколения художников в своей семье. Сегодня он живет в Праге, Чехия, где окончил Академию художеств, архитектуры и дизайна. Благодаря тому, что его картины привлекли к себе внимание публики и похвалу критиков на выставках в художественных галереях многих стран Европы, Дима стал одним из самых обсуждаемых и процветающих молодых художников в художественном сообществе Праги. Картины Дмитриева представляют собой форму «визуального рая», каким его видит художник. Он описывает свое творчество, как процесс извлечения цвета, света и текстуры из реальных мест и переноса их на полотна, для создания, своего рода, идеализированного мира. Дима редко использует кисти, своим предпочтительным инструментом он считает мастихин. Дмитриев усиливает эффект «визуального рая», добавляя глубину и насыщенность цветов в большинстве своих работ. Свои картины он начинает не стандартно: с черного, а не с, традиционного, белого холста. Импрессионистский стиль Димы в сочетании с мастерством и безупречной техникой владения мастихином, позволяют ему создавать яркие и, почти, скульптурные картины. Его работы часто посвящены темам детства, природы и моря. Дмитриев проводил персональные и много раз принимал участие в групповых выставках в Европе, Северной Америке и Азии.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post498339056/