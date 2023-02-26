Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

12 идей оформления блюд для детей….. \ 20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

12 идей оформления блюд для детей К нам в гости приехала моя родная сестра со своим сыночком. Они живут в другой стране, поэтому видимся мы очень редко. В последний раз я видела племянника 3 года назад. Он был тогда совсем еще крошечным малышом, агукающим в коляске. Сейчас малыш вырос и стал забавным подвижным мальчишкой, со своими вкусами и не самым простым характером.

Оказалось, что накормить непоседу очень сложно! Вернее, сложно его накормить именно полезными блюдами, а вредными он никогда не прочь полакомиться. Уж не знаю, виной тому воспитание сестры или капризный возраст. Поскольку гости приехали ко мне, то и меню на день составляю я, конечно, советуясь с родными. Каждое утро мы привыкли есть кашу. И взрослые, и дети. Сестра оказалась совсем не против такого завтрака, вот только Никиту за стол не усадишь. Стоит только взрослым на секунду отвернуться, как он вскакивает со стула и бежит из кухни. Мне не жалко сделать малышу бутерброд или накормить его чем-то другим. Но это ведь никуда не годится! Ребенок должен питаться правильно! Замечая, как расстраивается сестра, я решила прекратить утренние скандалы и поступить по-другому. Утром я решила завтрак для детей сделать особенным. В центре тарелки из пшенной каши я выложила кружок — солнышко. Лучики сделала из консервированного желтого перца. Облака я вырезала формочкой для печенья из вареной колбаски. Удивительно, но племяннику и моей дочке такой завтрак пришелся по душе! Завтра я снова хочу удивить его необычной подачей. А вы украшаете блюда для своих детишек?

                      Источник: https://ok.ru/kukhnin/topic/64108424465399

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                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      Фотоматериал: Lady.tochka.net

                      Фотоматериал: Lady.tochka.net

                      Яркие краски возбуждают аппетит, интересные картинки и сказочные персонажи повышают настроение. В результате даже заядлый малоежка съедает свою порцию без уговоров и капризов.

                      20 фото-примеров, как можно украсить блюда для ребенка:

                      1. Сова в лесу

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      blog.sadurala.com

                      2. Тигренок-салат

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      S30949654782.mirtesen.ru

                      3. Довольно простое оформление, но подойдет даже для праздничного стола

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      Pinterest.ru

                      4. Популярная закуска — фаршированные яйца — может быть интересно украшена. При этом оформление не требует особых навыков и умений

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      Postila.ru

                      5. Начинкой для такой морской звезды может быть что угодно — слоеный рыбный салатик или оливье. Вместо икры можно использовать морковь или крабовые палочки

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      mirgurme.ru

                      6. Интересная рыбка

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      Camcebekulinar.ru

                      7. Вроде просто пюре с сосиской, а получилась целая композиция

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      opencod.info

                      8. Забавные тефтельки с лапшой

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      lozhka-povarezhka.ru

                      9. Бутерброд-божья коровка

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      interesno-vse.ru

                      10. Кашу тоже нужно уметь подать

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      Znaikak.ru

                      12. Оформление сладкой каши

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      Eva.ru

                      13. Целая полянка на тосте

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      Happy-giraffe.ru

                      14. Оригинальная подача сосисок с овощами

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      Lady.tochka.net

                      15. Пюре с котлетой

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      Piv-ko.ru

                      16. Вроде просто, а как здорово выглядит

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      Syl.ru

                      17. Круассан на завтрак в виде краба

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      ololo.tv

                      18. Блинчики-рыбки

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      privately.ru

                      19. Павлин из фруктов и ягод

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      Pinterest.co.uk

                      20. Летняя фруктовая нарезка

                      20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

                      mamablogg.ru

                      Многие варианты оформления просты в исполнении и занимают всего пару минут. Зато детей не приходится уговаривать есть, а праздничный стол выглядит невероятно нарядно.

                      Источник:

                      26.02.2023 - Posted by | Попробуем?

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