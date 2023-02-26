12 идей оформления блюд для детей….. \ 20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

12 идей оформления блюд для детей К нам в гости приехала моя родная сестра со своим сыночком. Они живут в другой стране, поэтому видимся мы очень редко. В последний раз я видела племянника 3 года назад. Он был тогда совсем еще крошечным малышом, агукающим в коляске. Сейчас малыш вырос и стал забавным подвижным мальчишкой, со своими вкусами и не самым простым характером.

Оказалось, что накормить непоседу очень сложно! Вернее, сложно его накормить именно полезными блюдами, а вредными он никогда не прочь полакомиться. Уж не знаю, виной тому воспитание сестры или капризный возраст. Поскольку гости приехали ко мне, то и меню на день составляю я, конечно, советуясь с родными. Каждое утро мы привыкли есть кашу. И взрослые, и дети. Сестра оказалась совсем не против такого завтрака, вот только Никиту за стол не усадишь. Стоит только взрослым на секунду отвернуться, как он вскакивает со стула и бежит из кухни. Мне не жалко сделать малышу бутерброд или накормить его чем-то другим. Но это ведь никуда не годится! Ребенок должен питаться правильно! Замечая, как расстраивается сестра, я решила прекратить утренние скандалы и поступить по-другому. Утром я решила завтрак для детей сделать особенным. В центре тарелки из пшенной каши я выложила кружок — солнышко. Лучики сделала из консервированного желтого перца. Облака я вырезала формочкой для печенья из вареной колбаски. Удивительно, но племяннику и моей дочке такой завтрак пришелся по душе! Завтра я снова хочу удивить его необычной подачей. А вы украшаете блюда для своих детишек?

Источник: https://ok.ru/kukhnin/topic/64108424465399

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20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек

Фотоматериал: Lady.tochka.net

Яркие краски возбуждают аппетит, интересные картинки и сказочные персонажи повышают настроение. В результате даже заядлый малоежка съедает свою порцию без уговоров и капризов.

20 фото-примеров, как можно украсить блюда для ребенка:

1. Сова в лесу

blog.sadurala.com

2. Тигренок-салат

S30949654782.mirtesen.ru

3. Довольно простое оформление, но подойдет даже для праздничного стола

Pinterest.ru

4. Популярная закуска — фаршированные яйца — может быть интересно украшена. При этом оформление не требует особых навыков и умений

Postila.ru

5. Начинкой для такой морской звезды может быть что угодно — слоеный рыбный салатик или оливье. Вместо икры можно использовать морковь или крабовые палочки

mirgurme.ru

6. Интересная рыбка

Camcebekulinar.ru

7. Вроде просто пюре с сосиской, а получилась целая композиция

opencod.info

8. Забавные тефтельки с лапшой

lozhka-povarezhka.ru

9. Бутерброд-божья коровка

interesno-vse.ru

10. Кашу тоже нужно уметь подать

Znaikak.ru

12. Оформление сладкой каши

Eva.ru

13. Целая полянка на тосте

Happy-giraffe.ru

14. Оригинальная подача сосисок с овощами

Lady.tochka.net

15. Пюре с котлетой

Piv-ko.ru

16. Вроде просто, а как здорово выглядит

Syl.ru

17. Круассан на завтрак в виде краба

ololo.tv

18. Блинчики-рыбки

privately.ru

19. Павлин из фруктов и ягод

Pinterest.co.uk

20. Летняя фруктовая нарезка

mamablogg.ru

Многие варианты оформления просты в исполнении и занимают всего пару минут. Зато детей не приходится уговаривать есть, а праздничный стол выглядит невероятно нарядно.

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