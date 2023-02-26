12 идей оформления блюд для детей….. \ 20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек
12 идей оформления блюд для детей К нам в гости приехала моя родная сестра со своим сыночком. Они живут в другой стране, поэтому видимся мы очень редко. В последний раз я видела племянника 3 года назад. Он был тогда совсем еще крошечным малышом, агукающим в коляске. Сейчас малыш вырос и стал забавным подвижным мальчишкой, со своими вкусами и не самым простым характером.
Оказалось, что накормить непоседу очень сложно! Вернее, сложно его накормить именно полезными блюдами, а вредными он никогда не прочь полакомиться. Уж не знаю, виной тому воспитание сестры или капризный возраст. Поскольку гости приехали ко мне, то и меню на день составляю я, конечно, советуясь с родными. Каждое утро мы привыкли есть кашу. И взрослые, и дети. Сестра оказалась совсем не против такого завтрака, вот только Никиту за стол не усадишь. Стоит только взрослым на секунду отвернуться, как он вскакивает со стула и бежит из кухни. Мне не жалко сделать малышу бутерброд или накормить его чем-то другим. Но это ведь никуда не годится! Ребенок должен питаться правильно! Замечая, как расстраивается сестра, я решила прекратить утренние скандалы и поступить по-другому. Утром я решила завтрак для детей сделать особенным. В центре тарелки из пшенной каши я выложила кружок — солнышко. Лучики сделала из консервированного желтого перца. Облака я вырезала формочкой для печенья из вареной колбаски. Удивительно, но племяннику и моей дочке такой завтрак пришелся по душе! Завтра я снова хочу удивить его необычной подачей. А вы украшаете блюда для своих детишек?
Источник: https://ok.ru/kukhnin/topic/64108424465399
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20 фото-примеров как украсить блюда для детей, чтобы можно было накормить даже малоежек
Фотоматериал: Lady.tochka.net
Яркие краски возбуждают аппетит, интересные картинки и сказочные персонажи повышают настроение. В результате даже заядлый малоежка съедает свою порцию без уговоров и капризов.
20 фото-примеров, как можно украсить блюда для ребенка:
1. Сова в лесу
blog.sadurala.com
2. Тигренок-салат
S30949654782.mirtesen.ru
3. Довольно простое оформление, но подойдет даже для праздничного стола
Pinterest.ru
4. Популярная закуска — фаршированные яйца — может быть интересно украшена. При этом оформление не требует особых навыков и умений
Postila.ru
5. Начинкой для такой морской звезды может быть что угодно — слоеный рыбный салатик или оливье. Вместо икры можно использовать морковь или крабовые палочки
mirgurme.ru
6. Интересная рыбка
Camcebekulinar.ru
7. Вроде просто пюре с сосиской, а получилась целая композиция
opencod.info
8. Забавные тефтельки с лапшой
lozhka-povarezhka.ru
9. Бутерброд-божья коровка
interesno-vse.ru
10. Кашу тоже нужно уметь подать
Znaikak.ru
12. Оформление сладкой каши
Eva.ru
13. Целая полянка на тосте
Happy-giraffe.ru
14. Оригинальная подача сосисок с овощами
Lady.tochka.net
15. Пюре с котлетой
Piv-ko.ru
16. Вроде просто, а как здорово выглядит
Syl.ru
17. Круассан на завтрак в виде краба
ololo.tv
18. Блинчики-рыбки
privately.ru
19. Павлин из фруктов и ягод
Pinterest.co.uk
20. Летняя фруктовая нарезка
mamablogg.ru
Многие варианты оформления просты в исполнении и занимают всего пару минут. Зато детей не приходится уговаривать есть, а праздничный стол выглядит невероятно нарядно.
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