ФАРФОРОВЫЕ КУКЛЫ МАРИИ РОССИ (MARIA ROSSI) ИТАЛИЯ.

Марка Marigio основана в 1980 году. Автор фарфоровых кукол Marigio dolls — Мария Росси (Maria Rossi).

Мария Росси живёт и работает в Северной Италии. Мария претворяет в жизнь образ классической маленькой девочки, которая возвращает нас в прошлое, создавая красивые фарфоровые куклы. Каждый этап сборки куклы автор контролирует лично. Все ткани для костюмов кукол из натуральных волокон высокого качества, такие как шелк, лен, хлопок из кружева, которые были использованы наши прабабушки. Каждое платье является результатом чрезвычайно точные исследования, вдохновленные оригинальных фотографий и открыток с 1800-х и 1900-х годов…



Мягкие и нежные цвета получаются благодаря определенной технике окраски, которая осуществляется в кукольной мастерской.

Каждая фарфоровая кукла Marigio выпускается ограниченного тиража от 50 до 100, 300 по всему миру, каждая кукла имеет свой номер и качество подтверждается сертификатом подлинности.

Фарфоровые куклы Marigio знают и ценят во всём мире.

Удивительные куклы из бисквитного (неглазированного) фарфора получили признание широкой публики и профессионалов, благодаря красоте кукол, художественному стилю, тщательному исполнению



















mimozochka

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498213574/