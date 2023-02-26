Семья купила заброшенный завод и за 2 года превратила его в дом из журнала

Скопив некоторую сумму на собственное жилье, Эмильен и Ракель решили вложить ее более выгодным способом, чем покупка тесной квартирки. Вместо этого они выкупили заброшенный завод и за два года превратили его в просторный лофт по собственному проекту.

Родным и знакомым идея молодой семьи казалась авантюрой, но вера в собственные силы помогала не поддаваться на уговоры. К тому же, паре понравилось местоположение их будущего дома: тихая окраина с удобной транспортной развязкой.

Однако просторное помещение бывшего завода требовало серьезного ремонта. Начать решено было с полной замены насквозь дырявой крыши.

На первом этаже снесли практически все перегородки и покрасили стены в белый цвет, максимально расширив и без того немаленькое пространство. На втором же ярусе обустроили уютную спальню, в которую утреннее солнце проникает сквозь окна в крыше.

2-летний ремонт уместился в 25-минутное таймлапс-видео:

https://www.youtube.com/watch?v=eYblN2Jg8iQ

Уникальный проект пары получил большую известность и их даже стали привлекать в качестве дизайн-консультантов совершенно незнакомые люди.

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