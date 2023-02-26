НОВОСТИ МИРА

Показ коллекции Antonio Marras на Неделе моды в Милане

Фото: AP/ТАСС

Не менее девяти палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля в Наблусе

Фото: AP/ТАСС

Закат во Флориде

Фото: AP/ТАСС

Забастовка работников регионального транспорта в Нидерландах с требованием повышения заработной платы с учетом инфляции

Фото: EPA/ТАСС

Последний день карнавала в Тринидаде и Тобаго

Фото: EPA/Vostock-photo

Возгорание травы в австралийском Флауэрдейле

Фото: EPA/ТАСС

В районе залива Калифорнии наблюдается самое большое падение цен на жилье

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Индийская студентка жертвует прядь волос в помощь больным раком в колледже в Ченнаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Линия разлома появилась в турецком районе Хатай после мощного землетрясения

Фото: EPA/Vostock-photo

Уборка мусора после карнавала в Лимбурге, Нидерланды

Фото: EPA/Vostock-photo

Празднование тувинского Нового года на горе Догээ

Фото: Владимир Монгуш/ТАСС

В Бразилии продолжается ежегодный карнавал

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Актриса Хелен Миррен посетила премьеру фильму "Голда. Судный день" на 73-м Берлинском кинофестивале

Фото: ЕРА/ТАСС

Жители Пекина во время молитвы

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Ягнята на пастбище в Бранденбурге

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Участники карнавала в Дюссельдорфе, Германия

Фото: АР/ТАСС

Восход солнца на пляже Тайнмут, Англия

Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Немецкий Mercedes-Benz и итальянский бренд Moncler представили внедорожник Project Mondo G

Фото: Zuma/ТАСС

В Венеции засуха стала причиной пересыхания каналов

Фото: Alessandro Bremec/NurPhoto via Getty Images

Традиционный карнавал в бельгийском Бинше

Фото: ЕРА/ТАСС

Горожане гуляют по пекинскому парку

Фото: AP/ТАСС

Принцесса Уэльская на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне

Фото: Zuma/ТАСС

Раннее цветение сакуры в японском городе Кавадзу

Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Волонтеры играют с детьми, пострадавшими от землетрясения, в палаточном городке в турецком Хатае

Фото: Erhan Sevenler/Anadolu Agency via Getty Images

Президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве

Фото: UKRAINIAN PRESIDENCY/Anadolu Agency via Getty Images

Гидропонная ферма в Депоке, Индонезия

Фото: EPA/Vostock-photo

Парад карнавала "Розовый понедельник" в Дюссельдорфе

Фото: EPA/Vostock-photo

Австралийская лысуха кормит своего птенца в озере в Крайстчерче, Новая Зеландия

Фото: Sanka Vidanagama/NurPhoto via Getty Images

Король Великобритании Карл III посетил военную базу в Уилтшире. На фото: Карл III и новозеландский новобранец из племени маори.

Фото: AP/ТАСС

Последствия землетрясения в Адыямане, Турция

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/