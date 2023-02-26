НОВОСТИ МИРА
Показ коллекции Antonio Marras на Неделе моды в Милане
Фото: AP/ТАСС
Не менее девяти палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля в Наблусе
Фото: AP/ТАСС
Закат во Флориде
Фото: AP/ТАСС
Забастовка работников регионального транспорта в Нидерландах с требованием повышения заработной платы с учетом инфляции
Фото: EPA/ТАСС
Последний день карнавала в Тринидаде и Тобаго
Фото: EPA/Vostock-photo
Возгорание травы в австралийском Флауэрдейле
Фото: EPA/ТАСС
В районе залива Калифорнии наблюдается самое большое падение цен на жилье
Фото: Justin Sullivan/Getty Images
Индийская студентка жертвует прядь волос в помощь больным раком в колледже в Ченнаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Линия разлома появилась в турецком районе Хатай после мощного землетрясения
Фото: EPA/Vostock-photo
Уборка мусора после карнавала в Лимбурге, Нидерланды
Фото: EPA/Vostock-photo
Празднование тувинского Нового года на горе Догээ
Фото: Владимир Монгуш/ТАСС
В Бразилии продолжается ежегодный карнавал
Фото: Buda Mendes/Getty Images
Актриса Хелен Миррен посетила премьеру фильму "Голда. Судный день" на 73-м Берлинском кинофестивале
Фото: ЕРА/ТАСС
Жители Пекина во время молитвы
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Ягнята на пастбище в Бранденбурге
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images
Участники карнавала в Дюссельдорфе, Германия
Фото: АР/ТАСС
Восход солнца на пляже Тайнмут, Англия
Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images
Немецкий Mercedes-Benz и итальянский бренд Moncler представили внедорожник Project Mondo G
Фото: Zuma/ТАСС
В Венеции засуха стала причиной пересыхания каналов
Фото: Alessandro Bremec/NurPhoto via Getty Images
Традиционный карнавал в бельгийском Бинше
Фото: ЕРА/ТАСС
Горожане гуляют по пекинскому парку
Фото: AP/ТАСС
Принцесса Уэльская на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне
Фото: Zuma/ТАСС
Раннее цветение сакуры в японском городе Кавадзу
Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images
Волонтеры играют с детьми, пострадавшими от землетрясения, в палаточном городке в турецком Хатае
Фото: Erhan Sevenler/Anadolu Agency via Getty Images
Президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Фото: UKRAINIAN PRESIDENCY/Anadolu Agency via Getty Images
Гидропонная ферма в Депоке, Индонезия
Фото: EPA/Vostock-photo
Парад карнавала "Розовый понедельник" в Дюссельдорфе
Фото: EPA/Vostock-photo
Австралийская лысуха кормит своего птенца в озере в Крайстчерче, Новая Зеландия
Фото: Sanka Vidanagama/NurPhoto via Getty Images
Король Великобритании Карл III посетил военную базу в Уилтшире. На фото: Карл III и новозеландский новобранец из племени маори.
Фото: AP/ТАСС
Последствия землетрясения в Адыямане, Турция
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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