Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НАТЮРМОРТЫ. МААРТЕН БОФФЕ (MAARTEN BOFFE)

Хостинг картинок yapx.ru

Маартен Боффе (Maarten Boffe) — художник
Маартен Боффе (Maarten Boffe) был вдохновлен идеями минимализма и гиперреализма (и фотореализма) которые воплотились в поэтичных картинах вызывающих восхищение.

«Многие художники торжественно говорят, что живут для искусства. Я отношусь к этому с состраданием. Моя деятельность художника направлена на развитие чувства прекрасного, на понимание удивительной красоты мира, на понимание своего присутствия в нем. Я не живу для искусства. Искусство — моя жизнь». Маартен Боффе (Maarten Boffe).
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Maarten Boffe родился в 1948 г. в г. Тинен, Бельгия. Участвовал во многих национальных и международных выставках.
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498186918/

26.02.2023 - Posted by | Креатив...

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