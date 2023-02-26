НАТЮРМОРТЫ. МААРТЕН БОФФЕ (MAARTEN BOFFE)

Маартен Боффе (Maarten Boffe) — художник

Маартен Боффе (Maarten Boffe) был вдохновлен идеями минимализма и гиперреализма (и фотореализма) которые воплотились в поэтичных картинах вызывающих восхищение.

«Многие художники торжественно говорят, что живут для искусства. Я отношусь к этому с состраданием. Моя деятельность художника направлена на развитие чувства прекрасного, на понимание удивительной красоты мира, на понимание своего присутствия в нем. Я не живу для искусства. Искусство — моя жизнь». Маартен Боффе (Maarten Boffe).





Maarten Boffe родился в 1948 г. в г. Тинен, Бельгия. Участвовал во многих национальных и международных выставках.





































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498186918/