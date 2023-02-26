В Сальвадоре открылась мега-тюрьма для гангстеров
Первые две тысячи заключенных прибыли в новую гигантскую тюрьму в Сальвадоре.
Эта тюрьма — фактически эпицентр войны против криминалитета, провозглашенной президентом страны Найибом Букеле.
АВТОР ФОТО,REUTERS
С марта в Сальвадоре действует режим чрезвычайного положения — это ответ властей на вспышку насилия и убийств, совершенных бандитскими группировками. Десятки тысяч подозреваемых в причастности к гангстерским группировкам были задержаны в результате многочисленных полицейских спецопераций.
Мега-тюрьма, официальное название которой — Центр борьбы с терроризмом, рассчитана на 40 тысяч мест. На снимке ниже показано, как первую большую группу заключенных — босых и в татуировках — ведут к месту отбывания наказания.
АВТОР ФОТО,REUTERS
АВТОР ФОТО,REUTERS
Перед там, как отвести в камеру, заключенных оставляют сидеть на полу с руками, накрепко сцепленными за бритыми головами.
АВТОР ФОТО,REUTERS
Президент Букеле опубликовал в "Твиттере" видео привода заключенных в тюрьму, сопроводив его подписью: "Сегодня на рассвете одним заходом мы перевели 2000 членов банд в Центр борьбы с терроризмом. Здесь будет их новый дом, где они будут жить десятилетиями, все вперемешку, неспособные больше причинить вред населению".
АВТОР ФОТО,REUTERS
АВТОР ФОТО,REUTERS
Новая тюрьма для гангстеров построена в изолированном месте муниципалитета Теколука, в 74 километрах от столицы страны. Это крупнейшее сооружение подобного рода в Латинской Америке, оно оснащено новейшими технологиями для предотвращения побегов.
Тюрьма состоит из восьми зданий, в каждом — по 32 огромных камеры площадью около 100 квадратных метров, в которых содержится более сотни заключенных. В каждой камере всего по две раковины и два туалета.
АВТОР ФОТО,REUTERS
АВТОР ФОТО,REUTERS
Чрезвычайные меры, предпринятые президентом Сальвадора, многие считают противоречивыми, поскольку они ограничивают некоторые конституционные права граждан. В частности, силовикам разрешили арестовывать подозреваемых, не дожидаясь ордера.
АВТОР ФОТО,REUTERS
В ходе антигангстерской войны сальвадорские власти задержали больше 64 тысяч человек. Правозащитники указывают, что пострадали при этом и невиновные граждане, однако политика президента против бандитов пользуется популярностью среди жителей Сальвадора.
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