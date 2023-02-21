Яркие картины на осенних листьях

Я вижу все как свой холст. Осенью 2015 года я гулял по парку под шуршание опавших листьев под ногами. Они были слишком красивы, чтобы их сломать, поэтому с тех пор я беру их с собой домой, храню в своих книгах, а затем даю им другую, волшебную жизнь в качестве холста для своих работ. В конце концов, они попадают в рамки, чтобы жить вечно!",- сказала Нэнси Воланд.

Источник: https://animalworld.com.ua/news/jarkije-kartiny-na-osennih-listjah