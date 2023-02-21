Почему Иваново называли городом невест ещё при царе, и Как живётся там в наши дни

Когда в Иваново-Вознесенске начали поголовно открываться текстильные фабрики, никто и не предполагал, что тихий русский уголок станет проблемным для местных женщин. Уже в советское время в Иваново сложилась не лучшая демографическая ситуация с глобальным перекосом в пользу женщин. Традиционно считалось, что это связано с историческими акцентами местной промышленности. Дореволюционные мануфактуры переродились в гигантские текстильные комбинаты, где были заняты преимущественно женщины. Но было всё немного не так.

Текстильный центр Российской империи

Дореволюционный Иваново-Вознесенск не испытывал дефицита мужчин. /Фото: travelsoul.ru

Современный город Иваново возник в XV веке на ручье Кокуй. Сегодня на этом месте стоит Дворец искусств, а когда-то давно там основали Покровский мужской монастырь. К началу 17 века в тех краях особой популярностью пользовалось текстильное ремесло. На первых порах упор делался на изготовление льняных холстов с их последующей отделкой. В 1638-м деревенское поселение отошло князьям Черкасским, а в 1743-м — в ведение графской семьи Шереметевых. К середине 18 столетия ивановские крестьяне научились мастерски набивать холсты масляной росписью. Это занятие считалось исключительно мужским, потому как женщины в тот период допускались только до ткацких и прядильных работ. В 1751-м трое крепостных Гарелин, Грачев и Ямановский основали экспериментальное производство. В это же время немцы Лиман и Сирициус развернули в Шлиссельбурге ситценабивную фабрику, куда ивановские мужики и направили набираться опыта своих мастеров — Ивана Ишинского, Григория Бугримова и Осипа Сокова.

Ткачи вернулись домой с секретной технологией отделки тканей заварными красками. И на заре 19 века ивановцы смогли открыть десятки мастерских по производству узорчатого ситца. Такой способ производства потребовал заменить местный лен привозным хлопком. А в 1826-м на частной мануфактуре Спиридонова появился первый станок для украшения тканей — цилиндро-печатная машина. Село Иваново вместе с прилегающими окрестными слободами объединили в 1871 году в город под названием Иваново-Вознесенск. В 1900-м там работали 59 промышленных фабрик, большая часть которых пережила даже революцию. А пока город считался первым текстильным центром необъятной Российской империи с равным гендерным соотношением жителей. Дефицита мужчин в Иваново в тот момент не вырисовывалось.

Революция бездумная индустриализация

До революции мужчины трудились наравне с женщинами.

Накануне революции на ивановских ткацких фабриках трудились преимущественно мужчины. По причине огромного количества промпредприятий с тысячами рабочих в Иваново-Вознесенске сформировалось мощное революционно-пролетарское движение, оставившее след в первую русскую революцию. Именно в этом городе появился первый общегородской совет России. Пришедшие к власти в 1917-м деятели высоко оценили активность иваново-вознесенского пролетариата, впоследствии всячески поощряя тамошние предприятия. В 1928-м там основали крупнейший в Советском Союзе меланжевый комбинат.

В 1932-м Иваново-Вознесенск превратился в Иваново. Большевики исключили из названия важного промышленного города упоминание о православном празднике. К тому моменту соотношение мужчин и женщин уже сдвинулось в сторону последних. Свое дело сделали сначала революция, а после и Гражданская война. Продолжали открываться новые ткацкие предприятия, трудиться на которых отныне приходилось и женщинам. Вскоре практически все трудоспособное население из числа женщин было занято на ткацких фабриках. Для кадрового пополнения развивающейся текстильной столицы Центральной полосы партия свозила гражданок со всей страны. Чиновники бодро рапортовали о выполненных показателях, а город постепенно становился женским.

Усугубление Великой Отечественной

Война забрала у Иваново десятки тысяч мужчин. /Фото: cdn.culture.ru

Долгое время чиновники не обращали внимания на искусственно созданный гендерный дисбаланс. Проблему обострила Великая Отечественная война, отозвавшая на фронт остатки мужского ивановского населения. Костяк тамошних солдат отчаянно сопротивлялся гитлеровцам под Смоленском, Москвой Брянском и Сталинградом. Из 70 тысяч отправившихся воевать ивановцев домой вернулись не более 44 тыс. бойцов. Так что в 1945-м город приобрел невеселый статус «города невест». Катастрофический дефицит мужского населения позволял создать семью лишь единицам счастливиц.

Сотрудницы Меланжевого ивановского комбината. /Фото: pbs.twimg.com

Когда ситуация обратила на себя внимание советского правительства, в верхушках власти зародилась грандиозная цель: выдать замуж весь город! Развернувшись к другой крайности, партия начала открывать в Иваново предприятия с сугубо мужской специализацией. В 50-е там появились заводы чесальных машин, тяжёлого станкостроения, «Ивтекмаш», «Автокран», «Ивторфмаш», «Точприбор» и др. Ситуация частично выправилась, но полностью ликвидировать дисбаланс не удалось. Первое и главное – более высокая продолжительность жизни женщин и высокий послевоенный уровень смертности среди мужчин. Однако, согласно официальным статистическим отчётам, население Ивановской области в тот период на 57% состояло из женщин. Что не помешало статусу «города невест» закрепиться за Иваново по сей день.

Пожалуй, главный вклад в популяризацию «бренда» внес Андрей Миронов со своей песней «Ну чем мы не пара» из популярного в СССР фильма «Честный, умный, неженатый» (1981 г.). Вся страна напевала:

О любви всё твержу тебе заново,

Но, когда зря твердить надоест,

Так и знай: я уеду в Иваново,

А Иваново — город невест.

Свыкнувшись со своим неофициальным статусом, ивановские власти решили использовать это в свою пользу. Красовавшиеся на гербе Иваново челнок и факел в 96 году заменили на изображение юной красавицы, засевшей за прядением. Сегодняшние ивановцы пользуются историческим брендом кто во что горазд. Одни задействовали его в качестве торговой марки, другие успешно внедрили в свадебную сферу, а третьи сделали символом всевозможных социальных акций.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180223/55528/