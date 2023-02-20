ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ.ХУДОЖНИК СЕРДЖИО КЕРЧИ (SERGIO CERCHI)

Художник Sergio Cerchi.

Художник Серджио Керчи (Sergio Cerchi) взял и объединил в одной реальности художественные образы и геометрическое пространство… Образы эпохи возрождения и фрески египетских пирамид позволили наполнить работы художника тайной и романтическим философским подтекстом.

Художник Серджио Керчи родился во Флоренции в 1957 году. Рисовать начал в возрасте 15 лет. Окончил Институт искусств Флоренции (Art Institute of Florence), а также посещал курсы в Флорентийской консерватории имени Луиджи Керубини (Cherubini Conservatory).



Sergio Cerchi не относит свои работы к какому-либо направлению или жанру живописи, а искусствоведы пишут о фантастическом реализме, кубизме, сюрреализме и примитивизме в творчестве художника.









































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498186004/