Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ.ХУДОЖНИК СЕРДЖИО КЕРЧИ (SERGIO CERCHI)

Хостинг картинок yapx.ru

Художник Sergio Cerchi.
Художник Серджио Керчи (Sergio Cerchi) взял и объединил в одной реальности художественные образы и геометрическое пространство… Образы эпохи возрождения и фрески египетских пирамид позволили наполнить работы художника тайной и романтическим философским подтекстом.

Художник Серджио Керчи родился во Флоренции в 1957 году. Рисовать начал в возрасте 15 лет. Окончил Институт искусств Флоренции (Art Institute of Florence), а также посещал курсы в Флорентийской консерватории имени Луиджи Керубини (Cherubini Conservatory).
Хостинг картинок yapx.ru
Sergio Cerchi не относит свои работы к какому-либо направлению или жанру живописи, а искусствоведы пишут о фантастическом реализме, кубизме, сюрреализме и примитивизме в творчестве художника.
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498186004/

20.02.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: