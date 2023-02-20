Откуда на эмблеме медиков появилась змея, и за что великий целитель Асклепий был повержен Зевсом

Его целебные способности черпались из самых разных источников на протяжении всей его жизни. Именно поэтому истории о великом и могущественном Асклепии полны тайн, мифов и различных легенд. Его дар был настолько особенным, что поперёк горла стоял костью богам, управляющим жизнью и смертью. В конце концов, Зевс, встревоженный происходящим, поразил Асклепия молнией, в надежде на то, что это помешает ему воскрешать людей из мёртвых. О том, каким был греческий бог, обладающий даром необычайного исцеления и что из себя представляет его посох – далее в статье.

Ранние годы и жизненный путь

Слева направо: Аполлон Бельведерский, Ватикан. \ Аполлон, фреска из Помпей, I век нашей эры.

Асклепий был сыном Аполлона, бога света, солнца, медицины и исцеления. Между тем, его матерью была принцесса Коронис, смертная гречанка. А это означало лишь одно, что Асклепий был полубогом, его отец Аполлон был одним из самых почитаемых божеств Олимпии, обладавшим необычайным набором дарований. И совсем неудивительно, что Аполлон передал талант к исцелению Асклепию через священную родословную.

Хирон — кентавр, сын Кроноса и Филиры, изначально наделённый бессмертием.

Мудрый и великодушный кентавр по имени Хирон вырастил Асклепия. Под бдительным присмотром наставника молодой человек овладел целым рядом полезных навыков в медицине, таких как гербология, хирургия и применение лекарств. Учения Хирона оказали глубокое и длительное влияние на его молодого протеже. В сочетании с природным даром исцеления они стали идеальной отправной точкой для создания самого могущественного целителя Древней Греции. Весть об этом распространилась далеко и широко, и в скором времени Асклепий обзавёлся огромной армией последователей со всей Греции.

Древние греки основали культ Асклепия, вдохновлённый рассказами об этом почитаемом целителе. Они основали храмы исцеления, называемые Асклепионами. Там целители проводили серию ритуалов, чтобы вернуть людям полное здоровье. Живые, неядовитые змеи свободно бродили по храму исцеления, привнося своё таинственное и загадочное присутствие в окрестности. Эта особая порода безвредных змей существует до сих пор и известна как эскулапская змея.

Асклепий, бог исцеления. \ Фото: aktuelarkeoloji.com.tr.

Культ Асклепия (Асклепия, Эскулапа) был одним из самых стойких в классической древности. Сотни святынь усеяли Италию, Грецию, восточное Средиземноморье и северную Африку. Считалось, что культ возник в Эпидавре, откуда он распространился на новые места благодаря транспортировке одной из священных змей. Асклепиева змея описывается как бдительная, нежная и наделённая вечной молодостью благодаря сбрасыванию своей кожи, отсюда и её связь с исцелением.

Асклепий и Хирон в греческой мифологии. \ Фото: i.pinimg.com.

Ходили даже слухи о том, что временами сам Асклепий принимал облик этого животного, дабы спасти людей от различного рода эпидемий и болезней. Другими атрибутами Асклепия были его посох и собака, лежащая рядом с ним. Посох выглядит отличным от кадуцея Гермеса, эмблемы вестника. Изучение культа Асклепия даёт увлекательное представление о переживании болезней и недугов в древности. Больные пациенты приходили в храмы Асклепия, чтобы совершить обряд инкубации, что означало ночёвку в храме в надежде на чудесное исцеление, сон с рецептом или сон, в котором в той или иной форме зашифровано исцеление.

Мифы и легенды

Римская монета с изображением Асклепия с Гигией на одной стороне и портретом Гордиана III на другой стороне. \ Фото: bing.com.

Для древних греков змеи были божественными, таинственными и очень умными существами, обладающими врождёнными целительскими способностями. И Асклепий стремился узнать от них как можно больше. В одной легенде Асклепий убил змею. Затем он наблюдал, как появилась другая змея и передала мёртвой змее травы, чтобы оживить её. Внимательно наблюдая за этим взаимодействием, он смог узнать скрытые целебные свойства природы. Затем Асклепий использовал ту же самую технику, чтобы воскресить человека из мёртвых.

В другой, похожей истории, он исцелил змею от приближающейся смерти. В знак благодарности змея тихо прошептала на ухо Асклепию свои знания об искусстве врачевания.

Слева направо: Асклепий. \ Голова Гигеи, богини чистоты.

В очередном мифе Асклепий был настолько могуществен, что мог даже исцелять жертв от смертельного укуса ядовитой змеи. Когда он сражался в Троянской войне, он смог широко использовать свои удивительные способности к исцелению. Как гласит история, Асклепий смог исцелить знаменитого героя войны Филоктета от смертельного укуса змеи, что позволило ему продолжать сражаться на стороне троянской армии. Из-за этих ассоциаций со змеями греческий целитель часто изображается в искусстве с посохом, обвитым змеёй, который стал известен как Посох Асклепия – символ исцеления и врачевания.

Асклепий (в центре) прибывает на Кос, его встречают Гиппократ (слева) и местный житель (справа), мозаика, II-III век нашей эры. \ Фото: radiofmplus.org.

Стоит также отметить тот факт, что на пике своей славы великий целитель научился возвращать мёртвых к жизни с помощью флакона с кровью чудовищной Горгоны по имени Медуза. Когда Асклепий учился своему ремеслу целителя, он получал помощь из самых разных источников, включая важных богов и богинь. Один из самых мощных и полезных был получен от Афины, богини войны – она подарила Асклепию кровь Медузы Горгоны, которая была очень летучей субстанцией. Настолько, что кровь с левой стороны Медузы могла вызвать смерть, в то время как кровь с правой стороны могла оживить мёртвых. Афина доверила Асклепию этот потенциально опасный яд, и он в основном использовал его во благо, возвращая к жизни многих смертных. Включение Медузы в историю Асклепия ещё раз демонстрирует жизненно важную роль, которую змеи сыграли в его жизни как целителя, а также сложную природу змеиного яда как дающего, так и забирающего жизнь.

Заключение

Слева направо: Асклепий и Гигея. \ Джованни Лоренцо Бернини, Медуза, 1638-1648 годы.

У Асклепия было много детей, и он передал им свои невероятные навыки врачевания. Среди них были Гигия, богиня чистоты, Панацея, богиня универсального лечения, Ясо, богиня восстановления, и Асезо, богиня исцеления. Стоит также отметить тот факт, что во многих медицинских терминах присутствуют их имена, которые всё ещё используются сегодня.

Асклепий, Карло Грегори, XVIII век. \ Фото: art.famsf.org.

К сожалению, не все были довольны целебными способностями Асклепия. Его особенность вмешиваться в естественные процессы жизни и смерти заставила многих богов Олимпии кипеть от ярости, задаваясь вопросом «Как он смеет связываться с силами свыше?». В конце концов, он был всего лишь полубогом. Аид, бог подземного мира, был выведен из себя, когда Асклепий начал возвращать мёртвых к жизни, в то время как Зевс был взбешён тем, что он мог играть с судьбой богов. В конце концов, Зевс решил избавиться от Асклепия, поразив его молнией. Но в знак признания доброты, которую он оказал простым смертным грекам благодаря своей способности исцелять, он увековечил Асклепия в виде созвездия Змееносца на небе.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/070622/53445/