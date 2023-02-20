Кирпич, плинфа, цигель: как появился старейший рукотворный строительный материал

Доподлинно неизвестно, когда древним людям пришла в голову светлая мысль обжечь на солнце кусок глины, но то, что это событие положило начало строительной отрасли – это факт. Еще в Библии о кирпиче упоминается как о спасительном для человечества материале, позволившему обрести крышу над головой доброй его половине, ведь не в каждом регионе имелись леса и горы, которые были источником жизненно необходимых компонентов для строительства. Развитие древнейшей технологии изготовления кирпича прошло долгий путь, приобретая особенные черты как с течением времени, так и в разных странах.

1. Когда появился кирпич-сырец

Задолго до нашей эры в Месопотамии использовали глину, песок и сухую траву для изготовления кирпича. | Фото: sauny-kaminy.ru.

Если говорить о древнейших строительных материалах, то первое, что использовали люди – это были камень и дерево. Но с течением времени, когда племена стали расселяться по разным континентам и регионам, возникла необходимость в строительстве жилищ и на той территории, где не было ни деревьев, ни камней, что и заставило людей задуматься о других источниках. Ученым пока не удалось установить, когда именно пришла человеку мысль хорошенько высушить на солнце кусок глины, но то, что это произошло еще до нашей эры – это факт, подтвержденный уникальными находками, которым уже более 10 тыс. лет.

Гигантских размеров зиккураты в Месопотамии возводили из кирпича-сырца. | Фото: forum.arimoya.info.

Древние египтяне и греки усовершенствовали технологию изготовления кирпича, который активно использовали при строительстве.

Еще 5 тыс. лет назад на Среднем Востоке, где несмотря на жаркий и засушливый климат появились древнейшие высокоразвитые государства, из кирпича-сырца строили не просто хижины для жизни. А в Месопотамии и вовсе возводились гигантские пирамиды-небоскребы (от 30 до 100 метров) с использованием только этого строительного материала. Исследователи и археологи предполагают, что болотистые берега и затопления во время разлива рек Тигра и Ефрата, между которыми и образовалась цивилизация, подтолкнули древних к экспериментам. Нанесенный ил, песок и размягченная глина после высыхания становились твердыми как камень, что и могло заставить сформировать блоки еще с мокрой массы, которые затем можно было использовать для кладки стен.

2. Как называли кирпич в разных странах

В это сложно поверить, но Колизей построили из кирпича (в Италии кирпич называют mattone, что означает «брусок из обожженной глины»). | Фото: amigooo.livejournal.com.

У разных народов один и тот же предмет называется по-разному, но, чаще название «расползается» по миру с того места, где впервые изобрели сам предмет. Так случилось и со словом кирпич, который в переводе с шумерского означает (kir gir) — известь и печь для обжига и сушки (печи, где обжигались керамические изделия, а также использовались и для обжига кирпичей). С течением времени у одних народов это слово обозначало известь, у других – керамика, у третьих слово «кирпич» – являлось производным от слова «печь».

А это легендарная плинфа, которую активно использовали древние греки и римляне.

На территории Киевской Руси строительство с использованием плинфы началось лишь в XI веке (фрагмент стены Софийского собора в Киеве и храм Иоанна Предтечи в Керчи, IX век).

Так, например, древние греки кирпич называли plinthos (плинфос или плинфа – плоский по форме кирпич). На Руси для названия материала, который пришел вместе со строительством храмов из Византии, позаимствовали слово из тюркских языков: kerpiç, что означает «саман» (строительный материал из глины с добавлением соломы (или других высушенных растительных волокон), тат. kirpič, азерб. kərpic, каз. кірпіш, чув. кирпĕч «кирпич», казах. кырпеш, где «қыр» – «грань», а «пеш» — «печь».

В Германии, где промышленность была на высшем уровне, кирпич называется цигель (старинные кирпичные дома в Гамбурге). | Фото: traveltimes.ru

А в Голландии изобрели клинкерный кирпич, ничем не уступающий граниту. | Фото: d-haus.ru.

Кстати: На немецком «кирпич» – это «цигель», которое в Петровские времена начали применять относительно к печи (на русский манер «тигель»). И никакого отношения к фразе «Цигель-цигель ай лю-лю», ставшей крылатой после выхода в свет бессмертной комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», не имеет. В этом случае использовался одесский жаргонный идиш, в качестве универсального побудителя к действию, приближенному к слову «пошевеливайся».

3. Как делали кирпич

Высушенный на солнце кирпич из глины и соломы называют сырец или саман. | Фото: commons.wikimedia.org.

Кирпич-сырец имеет низкую водостойкость, отчего срок эксплуатации строений очень короткий.

Судя по руинам, оставшимся после цивилизации Месопотамии (современный Ирак, частично Иран, Сирия и Турция), кирпичи делали из глиняной массы, в которой присутствовал песок и добавлялась измельченная высушенная растительность. Их формировали вручную, используя формы или просто разрезая схватившийся пласт нужной толщины еще до полного его высыхания.

Кирпич из глины стал основным строительным материалом на землях Месопотамии (цитадель Арг-э Бам IV век до н.э., Иран). | Фото: greelane.com.

Шумерские мастера изобрели печь для обжига извести, глиняных сосудов и кирпичей, чтобы сделать его менее уязвимым (древняя печь, обнаруженная в городище Актобе, Казахстан).

Стоит отметить, что форма кирпичей могла быть абсолютно разной, вплоть до круглой или продолговато-овальной, все зависело от традиций и возводимых строений. Учитывая низкую водостойкость этого материала, в Месопотамии использовали битум (земляная смола), тонким слоем которого могли покрывать верхнюю часть строений. Позже, когда появился обожженный кирпич, битумом скрепляли ряды, создавая непромокаемый барьер.

Обожженный кирпич прекрасно сохраняется на протяжении тысячелетий. | Фото: lifestroi.livejournal.com.

Кирпич – идеальный материал для создания арок и сводов. | Фото: pinterest.com.

Со временем кирпичи, после предварительной формовки и сушки на солнце (процесс занимал около 2 недель), стали обжигать в печах, что сделало их более устойчивыми к пагубному воздействию внешней среды. Существует гипотеза, что технологию обжига предложили все те же таинственные шумеры, а вот усовершенствовали методику древние греки и египтяне. Благодаря их изобретательности появились те самые плинфы (plinthos), которые и являлись кирпичами. Плинфы несколько отличались от привычных для нас прямоугольных брусков. В Древнем Риме, например, они были почти квадратными 50 на 55 см при толщине плитки 4,5 см, а в Византии имели размер 30 на 35 см, толщиной 2,5 см. Такие элементы легко укладывались в арки, создавая надежный свод или служили украшением.

Великая Китайская стена была построена из кирпича, качество которого поражает современных строителей.

Постепенно технология создания и обжига кирпича перекочевала на Восток и в Западную Европу, где так же видоизменялась и становилась более сложной и надежной. В Киевской Руси приживался кирпич в более позднее время, первые его образцы появились лишь в X веке нашей эры и то, в качестве отделочного материала.

4. Использование кирпича на Руси

Благовещенская церковь в Витебске – одно из первых кирпичных зданий, построенных на Руси. | Фото: santosepulcro.co.il.

Издревле Киевская Русь славилась деревянным зодчество, но появление кирпичей привнесло не только разнообразие, но и стала главным критерием долговечности архитектурных объектов. Поскольку все новшества применялись в храмовом строительстве, неудивительно, что первым объектом, где кирпич применялся в качестве основного строительного материала, стал Софийский собор, воздвигнутый в Киеве в 1037 году в ознаменование победы над печенегами.

Московский Кремль в XV веке построили из красного кирпича, получившего название «Аристотелев кирпич».

Но нашествие монголо-татарской орды прекратило любые эксперименты и только через 200 лет начало зарождаться строительство с применением кирпича.

Первым кирпичным зданием в Москве была Крестовоздвиженская церковь, построенная в 1450 году из привезенного из-за границы кирпича. Свой завод появился здесь спустя 25 лет, который сыграл важную роль в строительстве Кремля, Великокняжеского дворца и множества церквей, поскольку имеющиеся строения к тому времени уже обветшали. С того периода кирпич стали применять для строительства главных крепостных сооружений и храмов по всей Центральной России, включая Казань, где также построили кремль из кирпича.

Палаты адмиралтейского советника Кикина – первое здание, построенное из кирпича в Санкт-Петербурге (1707 г.). | Фото: petersmonuments.ru.

Время правления Петра Великого и перенос столицы, в строящийся город на Неве, стал новым витком в развитии кирпичных заводов, ведь до того времени производство кирпича было минимальным. Даже несмотря на то, что при крупных монастырях имелись собственные гончарные мастерские, которые его изготавливали, но делалось это только для реконструкции имеющихся зданий, а не для строительства. В начале XVIII века вокруг Санкт-Петербурга стали появляться кирпичные заводы, изготавливающие «царский» кирпич, который проходил семикратный обжиг и проверялся тщательнейшим образом.

Меньшиковский дворец (1710-1727 гг.), построенный из кирпича, стал первым архитектурным объектом такого масштаба (сейчас филиал Государственного Эрмитажа). | Фото: ru.wikipedia.org.

Интересный факт от Novate.ru: Проверкой качества кирпича занимались сами строители. С заводов его доставляли на телегах и после прибытия на место партию просто сваливали с телеги и, если разбивалось более трех штук, кирпичи считались бракованными и не использовались для строительства. Чтобы избежать путаницы и для выявления бракоделов, производителей обязывали ставить клеймо на свою продукцию.

Производителей кирпича обязывали ставить клеймо, чтобы можно было определить бракоделов.

Несмотря на множество заводов и фабрик, выпускающих кирпич, до середины XIX века процесс его изготовления был тяжелым и примитивным, хотя и поражал фантастическими цифрами. Только казенные предприятия выпускали до 10 млн кирпичей в год и это, не говоря о частных заводах и мастерских. Кардинальные изменения произошли только после внедрения кольцевых обжиговых печей, ленточных прессов (до этого все процессы делались вручную), сушилок для заготовок (в былые времена сушили лишь летом на солнце), а также появления глинообрабатывающих машин, вальцов и глиномялок.

https://www.youtube.com/watch?v=BKJ6yHF7zg0

5. Кирпич на современном этапе

Знаменитая римская кладка с использованием плинфы в современном исполнении. | Фото: pcentr.by.

Мастера не разучились творить удивительные шедевры из кирпича. | Фото: novostiifakty.mediasole.ru.

И в XX-XXI веках несмотря на обилие строительных материалов кирпич занимает лидирующие позиции, особенно в индивидуальном жилом строительстве, где его можно увидеть, начиная с забора и заканчивая роскошными особняками, а порой и многоэтажными домами. Современное развитие отрасли и внедрение инновационных технологий позволяет экспериментировать компонентами раствора, фактурой, формами, размерами и цветом.

Кирпич был и остается самым востребованным и надежным строительным материалом, какую бы форму не имел и, с какого материала не был изготовлен. | Фото: pro-dachnikov.com.

На данный момент в мире придумано более 15 тыс. сочетаний, «играющих» с вышеперечисленными элементами, которые позволяют придать архитектурным объектам неповторимый облик даже без дополнительных украшений. Как известно, кирпич – это эстетически привлекательный строительный материал, не требующий отделки и других мер по его защите от пагубного воздействия окружающей среды.

Из кирпича получаются красивейшие арочные своды, при этом они являются особо прочной конструкцией, которая не боится даже мощных землетрясений. Кому сложно в это поверить, рекомендуем заглянуть в следующий обзор.

Источник: https://novate.ru/blogs/200223/65586/