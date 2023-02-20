Карнавал в Рио-де-Жанейро: парад 2023 года.

Фото: Associated Press

В Бразилии продолжается традиционный ежегодный карнавал. В ночь на 20 февраля парад школ самбы прошел в городе Рио-де-Жанейро.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/20feb2023/rio_carnival_2023.html