Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Карнавал в Рио-де-Жанейро: парад 2023 года.

Фото: Associated Press

В Бразилии продолжается традиционный ежегодный карнавал. В ночь на 20 февраля парад школ самбы прошел в городе Рио-де-Жанейро.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/20feb2023/rio_carnival_2023.html

20.02.2023 - Posted by | Праздник.... |

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