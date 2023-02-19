Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Собачий парад на Бразильском карнавале 2023 года.

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

В первый день Бразильского карнавала, вечером 18 февраля, в Рио-де-Жанейро состоялся собачий парад "Blocao".

Это мероприятие проводится уже четверть века и вызывает неизменный интерес у публики.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/19feb2023/dogs_rio_121.html

19.02.2023 - Posted by | Животные, Праздник.... |

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