Собачий парад на Бразильском карнавале 2023 года.

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

В первый день Бразильского карнавала, вечером 18 февраля, в Рио-де-Жанейро состоялся собачий парад "Blocao".

Это мероприятие проводится уже четверть века и вызывает неизменный интерес у публики.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/19feb2023/dogs_rio_121.html