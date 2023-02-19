Секрет Голубого лотоса: Божественный цветок, который околдовал Древний Египет

Водяная лилия из рода Nymphaea, захватывающей красоты цветок, также известен под названиями «Голубой лотос» или «Египетский лотос». Это водяное растение не просто потрясающе красиво, у него есть один невероятный секрет, который разгадали в Древнем Египте. Там очень его почитали, считали символом жизни и бессмертия. Египтяне верили, что кувшинка является проводником в загробный мир и помогает общаться с богами. Голубая лилия также упоминается в знаменитой «Египетской книге мёртвых». Какую же тайну необычного растения постигли древние, и почему она была доступна лишь элите?

Целебные свойства голубого лотоса

Голубой лотос или Nymphaea Caerulea.

Nymphaea Caerulea в Древнем Египте считалась символом жизни и бессмертия. Цветок обладает энтеогенными качествами. Энтеогены — это вещества, которые изменяют сознание, расширяют рамки восприятия, влияют на поведение и познание человека. Попросту говоря, эта кувшинка является мощнейшим галлюциногеном. Подобные качества умело используют с древних времён различные религиозные сообщества и духовные лидеры самых разнообразных культур по всему земному шару. Таким образом они соединяются с высшими духовными сущностями. Например, галлюциноген аяуаска используется коренными народами Амазонки, а также бразильскими шаманами во время проведения религиозных ритуалов.

Фреска на гробнице, изображающая рыбалку и охоту Небамуна. Букет лотосов он держит в руках, а ещё один цветок держит его супруга.

Голубой лотос оказался более всего привлекателен тем, что не нуждался в особом уходе и условиях. Корням растения хватало питания в бедной на полезные вещества почве, где очень мало кислорода. Невероятно красивый цветок расцветал на водяной глади, как некое волшебство. Бутон лилии поднимается на поверхность воды в течение двух-трёх дней, раскрывается около десяти утра, а закрывается примерно около трёх часов пополудни.

Кроме волшебных свойств, голубой лотос обладает потрясающей красотой и невероятно пленительным ароматом.

История прекрасного цветка окутана легендами и тайнами, некоторые из которых насчитывают тысячи лет. Он широко известен своим опьяняющим ароматом и одурманивающим эффектом. Голубой лотос родом с Нила, но сегодня его выращивают во многих странах. Водяная лилия обладает также целебными свойствами. Спектр её воздействия варьируется от свойств мощного афродизиака и анестезии, до лечения депрессии и болезней желудочно-кишечного тракта. Также очень помогает при бессоннице.

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Голубой лотос содержит два алкалоида — апоморфин и нуциферин. Апоморфин, неселективный агонист дофамина, в основном используется при лечении болезни Паркинсона, так как он активирует дофаминовые рецепторы и улучшает двигательную функцию. За последние двадцать лет выяснилось, что апоморфин также является отличным средством для лечения эректильной дисфункции. С другой стороны, известно, что нуциферин блокирует дофаминовые рецепторы.

Магия Древнего Египта

В Древнем Египте религия, магия и медицина были невероятно тесно переплетены друг с другом. Египтяне свято верили в то, что все аспекты жизни человека находятся под непосредственным влиянием потустороннего мира. Самый знаменитый в мире и самый обширный труд на эту тему называется «Египетская книга мёртвых». Также этот древний текст является одним из основных источников для глубокого изучения всех свойств волшебного растения под названием голубой лотос. Кроме этой книги есть ещё папирус Эберса 1500 года до нашей эры. Там невероятное количество — около тысячи разнообразных медицинских рецептов и методов лечения. Это один из самых ценных документов, который демонстрирует глубочайшие знания египтян о растениях и лекарствах.

Книга мёртвых Хунефера.

Большое количество рецептов посвящено тому, что экстракт голубого лотоса является чрезвычайно мощным афродизиаком. Из-за этого его часто использовала элита на тайных храмовых собраниях, добавляя в священные вина. Египтяне верили, что погружение в опьяняющее состояние, в результате употребления экстракта магической водяной лилии, помогает приблизиться к богам.

Фрагмент фрески из гробницы Небамуна. Фивы, Египет, XVIII династия. Из коллекции Британского музея, Лондон.

Голубой лотос, к тому же, был «цветком, похожим на Солнце». Это очаровывало египтян, которые поклонялись этому светилу. Аромат этой лилии настолько пленителен, что на стенах гробниц и других произведениях древнего искусства часто изображены люди, которые вдыхают её чудесный запах. Голубой лотос всегда использовался на всех ритуальных торжествах и церемониях. Символика с использованием кувшинок встречается настолько часто в египетской культуре, что становится понятно, что она оказывала невероятно глубокое влияние на все сферы жизни, верования и обычаи.

Девушки с лилиями.

Культовое растение, доступное лишь элите?

Египетская книга мёртвых содержит множество изображений и упоминаний голубого лотоса и всегда в связи с магическими и религиозными ритуалами. Особенно много пишется о его галлюциногенных свойствах. Даже в гробнице Тутанхамона позолоченный алтарь украшен барельефом, где фараон держит в левой руке гигантскую кувшинку. Это говорит об элитарности данного растения. Очень часто древнеегипетские фрески содержат изображения подобного характера. На всех этих рисунках лотос является центральным элементом религиозных и культурных мероприятий.

Голубой лотос был центральным элементом на всех культурных и религиозных мероприятиях.

Водяная лилия часто встречается в папирусах эротического содержания. Во всех случаях голубой лотос всегда используется лишь представителями высшей касты, например, жрецами или царским семейством. Это говорит о том, что свойства этого растения простым смертным были недоступны. Голубой лотос почитали за его чудесные, практически магические свойства, и он был чрезвычайно важным аспектом культуры и традиций Древнего Египта.

Египтологи по сей день совершают множество открытий, которые приоткрывают завесу тайны над жизнью в Древнем Египте.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190223/55545/