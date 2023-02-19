Миниатюрный художественный проект о красочном мире опылителей

Художник под ником Вайшали (Vaishali) создал проект, посвященный опылителям нашего мира. "Я создал множество опылителей в своей серии, которые я нашел во время своих исследований. Многие из найденных мною видов оказались очень необычными и неожиданными в качестве опылителей, и вы увидите их в следующей коллекции.

Каждое миниатюрное произведение искусства состоит из миниатюрных слоев бумаги, раскрашенных вручную акварелью.

В этой серии я хотел пролить свет на этот волшебный процесс природы, называемый опылением, и удивительную команду различных видов, ответственных за него", — говорит мастер.

Опыление является важной функцией экологического выживания. Без опылителей экосистемы не выжили бы. Из 1400 сельскохозяйственных культур, выращиваемых по всему миру, которые производят все наши продукты питания и промышленные продукты на растительной основе, почти 80% требуют опыления животными.

Каждое живое существо, большое или маленькое, играет очень важную роль в поддержании экосистемы. Небольшой дисбаланс в системе может привести к катастрофе. Суть в том, что мы зависим от них, и чтобы выжить, они нам нужны. Сохраните природу вокруг вас, посадите несколько местных растений в садах, чтобы опылители могли приходить за нектаром, а взамен они будут опылять растения и поддерживать здоровье экосистемы.

Источник: https://animalworld.com.ua/news/miniatjurnyj-khudozhestvennyj-projekt-ob-krasochnom-mire-opylitelej