Миниатюрный художественный проект о красочном мире опылителей
Художник под ником Вайшали (Vaishali) создал проект, посвященный опылителям нашего мира. "Я создал множество опылителей в своей серии, которые я нашел во время своих исследований. Многие из найденных мною видов оказались очень необычными и неожиданными в качестве опылителей, и вы увидите их в следующей коллекции.
Каждое миниатюрное произведение искусства состоит из миниатюрных слоев бумаги, раскрашенных вручную акварелью.
В этой серии я хотел пролить свет на этот волшебный процесс природы, называемый опылением, и удивительную команду различных видов, ответственных за него", — говорит мастер.
Опыление является важной функцией экологического выживания. Без опылителей экосистемы не выжили бы. Из 1400 сельскохозяйственных культур, выращиваемых по всему миру, которые производят все наши продукты питания и промышленные продукты на растительной основе, почти 80% требуют опыления животными.
Каждое живое существо, большое или маленькое, играет очень важную роль в поддержании экосистемы. Небольшой дисбаланс в системе может привести к катастрофе. Суть в том, что мы зависим от них, и чтобы выжить, они нам нужны. Сохраните природу вокруг вас, посадите несколько местных растений в садах, чтобы опылители могли приходить за нектаром, а взамен они будут опылять растения и поддерживать здоровье экосистемы.
Источник: https://animalworld.com.ua/news/miniatjurnyj-khudozhestvennyj-projekt-ob-krasochnom-mire-opylitelej
Комментариев нет.
-
Архивы
- Февраль 2023 (108)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий