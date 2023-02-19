ДЕВУШКИ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ.
Дейнека Александр Александрович (1899 — 1969)
— Живописец, график, художник монументально-декоративного искусства и скульптор. Действительный член Академии Художеств СССР. Народный художник СССР. Член-корреспондент Академии искусств ГДР.
Александр Александрович Дейнека вошел в историю советского изобразительного искусства как автор многих живописных и графических произведений, фресок, росписей, мозаик, скульптур.
"Искусство, — писал Дейнека, — обладает изумительным качеством — воскрешать прошлое, показывать завтрашнее. Государство планирует хозяйство вперед на пятилетки, и нет более благородной задачи для художника, чем показать всю красоту нашего завтрашнего дня, не забывая и героику прошлых годов. Но сколько бы искусство ни раскрывало прошлого и не забегало в будущее, оно принадлежит своему времени, и если искусство несет в себе устойчивые, непреходящие идеи, оно будет всегда живое… Искусство должно быть выше правдоподобия жизни, оно должно быть самой жизнью".
…Дейнека родился в Курске в семье рабочего. Учился в Харьковском художественном училище. В 1919— 1920 годах был в рядах Красной Армии, затем уехал в Москву, где учился и закончил в 1925 году ВХУТЕМАС. В 20-е годы он работал как график, печатался в журналах "Безбожник у станка", "У станка", иллюстрировал стихи Н. Асеева и А. Барто, роман Анри Барбюса "В огне". Картина "Оборона Петрограда" была первым живописным произведением художника. За ней последовали другие работы: "В обеденный перерыв в Донбассе" (1935), "Никитка—первый русский летун" (1940), "Будущие летчики" (1937)…
Его картины всегда отличались глубокой идеей и высоким профессиональным мастерством. Дейнека любил необычные ракурсы, динамичные повороты, его тянуло к монументальным формам искусства. И не случайно в 1964 году Дейнека был удостоен Ленинской премии именно за произведения монументального искусства—мозаики—"Хорошее утро" (1959— 1960), "Хоккеисты" (1959—1960), "Доярка" (1962) и "Красногвардеец" (1962).
Дейнека много и плодотворно работал над темой о спорте. Он был одним из самых страстных поклонников людей не только духовно, нравственно, но и физически сильных. Его персонажи — рослые юноши и девушки, пышущие здоровьем, атлетически сложенные. Картина "Эстафета по кольцу "Б" (1947), мозаика "Лыжники" (1950), скульптуры "Стометровка", "Бегущая спортсменка" и многие другие — убедительное тому подтверждение.
Дейнека совершенно по-особому чувствовал прелесть и очарование русского пейзажа. Многочисленные его произведения, посвященные русской природе, поэтичны и наполнены большой сердечной теплотой и лиричностью. Но и в пейзажах Дейнека остается мастером необычайной живописной экспрессии и динамики.
Дейнека был художником огромного таланта, страстного, неуемного темперамента. Его мастерство, оригинальное и самобытное, составляет эпоху в отечественном искусстве. Интенсивно работал Дейнека и в годы Великой Отечественной войны. Одна из лучших его живописных многофигурных композиций — "Оборона Севастополя"—исполнена в 1942 году.
В творческой биографии А. А. Дейнеки, к сожалению, не по его вине были и спады, и мрачные дни. Его объявляли формалистом, его самая сильная картина "Оборона Петрограда" долгое время по этой же причине не выставлялась, а лежала в запаснике музея. В эти трудные для него дни он сильно огорчался, но не переставал верить и работать, оставаясь всегда принципиально твердым в своих воззрениях на искусство.
Дейнека создал свой художественный стиль, неповторимый и ставший образцом
искусства высокого накала и нравственной чистоты.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498213855/
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