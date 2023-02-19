Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ДЕВУШКИ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ.

Хостинг картинок yapx.ru

Хостинг картинок yapx.ru
Дейнека Александр Александрович (1899 — 1969)
— Живописец, график, художник монументально-декоративного искусства и скульптор. Действительный член Академии Художеств СССР. Народный художник СССР. Член-корреспондент Академии искусств ГДР.
Александр Александрович Дейнека вошел в историю советского изобразительного искусства как автор многих живописных и графических произведений, фресок, росписей, мозаик, скульптур.

"Искусство, — писал Дейнека, — обладает изумительным качеством — воскрешать прошлое, показывать завтрашнее. Государство планирует хозяйство вперед на пятилетки, и нет более благородной задачи для художника, чем показать всю красоту нашего завтрашнего дня, не забывая и героику прошлых годов. Но сколько бы искусство ни раскрывало прошлого и не забегало в будущее, оно принадлежит своему времени, и если искусство несет в себе устойчивые, непреходящие идеи, оно будет всегда живое… Искусство должно быть выше правдоподобия жизни, оно должно быть самой жизнью".

Хостинг картинок yapx.ru
…Дейнека родился в Курске в семье рабочего. Учился в Харьковском художественном училище. В 1919— 1920 годах был в рядах Красной Армии, затем уехал в Москву, где учился и закончил в 1925 году ВХУТЕМАС. В 20-е годы он работал как график, печатался в журналах "Безбожник у станка", "У станка", иллюстрировал стихи Н. Асеева и А. Барто, роман Анри Барбюса "В огне". Картина "Оборона Петрограда" была первым живописным произведением художника. За ней последовали другие работы: "В обеденный перерыв в Донбассе" (1935), "Никитка—первый русский летун" (1940), "Будущие летчики" (1937)…
Хостинг картинок yapx.ru
Его картины всегда отличались глубокой идеей и высоким профессиональным мастерством. Дейнека любил необычные ракурсы, динамичные повороты, его тянуло к монументальным формам искусства. И не случайно в 1964 году Дейнека был удостоен Ленинской премии именно за произведения монументального искусства—мозаики—"Хорошее утро" (1959— 1960), "Хоккеисты" (1959—1960), "Доярка" (1962) и "Красногвардеец" (1962).
Хостинг картинок yapx.ru
Дейнека много и плодотворно работал над темой о спорте. Он был одним из самых страстных поклонников людей не только духовно, нравственно, но и физически сильных. Его персонажи — рослые юноши и девушки, пышущие здоровьем, атлетически сложенные. Картина "Эстафета по кольцу "Б" (1947), мозаика "Лыжники" (1950), скульптуры "Стометровка", "Бегущая спортсменка" и многие другие — убедительное тому подтверждение.
Хостинг картинок yapx.ru
Дейнека совершенно по-особому чувствовал прелесть и очарование русского пейзажа. Многочисленные его произведения, посвященные русской природе, поэтичны и наполнены большой сердечной теплотой и лиричностью. Но и в пейзажах Дейнека остается мастером необычайной живописной экспрессии и динамики.
Хостинг картинок yapx.ru
Дейнека был художником огромного таланта, страстного, неуемного темперамента. Его мастерство, оригинальное и самобытное, составляет эпоху в отечественном искусстве. Интенсивно работал Дейнека и в годы Великой Отечественной войны. Одна из лучших его живописных многофигурных композиций — "Оборона Севастополя"—исполнена в 1942 году.
Хостинг картинок yapx.ru
В творческой биографии А. А. Дейнеки, к сожалению, не по его вине были и спады, и мрачные дни. Его объявляли формалистом, его самая сильная картина "Оборона Петрограда" долгое время по этой же причине не выставлялась, а лежала в запаснике музея. В эти трудные для него дни он сильно огорчался, но не переставал верить и работать, оставаясь всегда принципиально твердым в своих воззрениях на искусство.
Дейнека создал свой художественный стиль, неповторимый и ставший образцом
искусства высокого накала и нравственной чистоты.
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru
Хостинг картинок yapx.ru

mimozochka

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post498213855/

19.02.2023 - Posted by | Креатив...

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