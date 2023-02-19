Бразильский карнавал 2023: парад школ самбы в Сан-Паулу.

Фото: AP Photo/Andre Penner

В Бразилии стартовал традиционный ежегодный карнавал. В ночь на 19 февраля парад школ самбы прошел в городе Сан-Паулу.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/19feb2023/sao_paulo_120.html