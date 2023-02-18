Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

20 оригинальных скульптур со всего мира, которые бросают вызов законам физики

Оригинальные статуи и скульптуры со всего мира.

Оригинальные статуи и скульптуры со всего мира.

Настоящее искусство не только впечатляет и поражает, но и раздвигает границы возможного и ломает шаблоны. Скульптура – превосходный способ разрушить стереотипы. В этом обзоре собраны скульптуры, существование которых кажется невозможным, поскольку они ставят под сомнение незыблемый закон всемирного тяготения. «Как это возможно?!» — так и хочется воскликнуть, когда видишь эти произведения искусства.

1. «Сила природы»

Знаменитая скульптура Лоренцо Квинни.

Знаменитая скульптура Лоренцо Квинни.

2. «Вурса»

Одна из самых необычных скульптур Даниэля Фирмана.

Одна из самых необычных скульптур Даниэля Фирмана.

3. «Книжный водопад»

Удивительный книжный водопад от Алисии Мартин.

Удивительный книжный водопад от Алисии Мартин.

4. «Проволочные феи»

Удивительные проволочные феи скульптора Робина Уайта.

Удивительные проволочные феи скульптора Робина Уайта.

5. «Парящий камень»

Настоящий шедевр в исполнении Смабана Аббаса.

Настоящий шедевр в исполнении Смабана Аббаса.

6. «Кофейный поцелуй»

Смелая скульптура Джонсона Цанга.

Смелая скульптура Джонсона Цанга.

7. «Бросок VI»

Скульптура, которой удалось бросить вызов законам гравитации.

Скульптура, которой удалось бросить вызов законам гравитации.

8. «Забирай мою молнию, но не трогай мой гром»

Искажение реальности. Автор: Alex Chinneck.

Искажение реальности. Автор: Alex Chinneck.

9. Бронзовые «путешественники»

Призрачный образ от знаменитого скульптора Бруно Каталано.

Призрачный образ от знаменитого скульптора Бруно Каталано.

10. «Переход»

Статуя современного скульптора Фредрика Раддума, поражающая своей неординарностью.

Статуя современного скульптора Фредрика Раддума, поражающая своей неординарностью.

11. «Падающий полицейский»

Невероятная скульптура, которая бросает вызов гравитации.

Невероятная скульптура, которая бросает вызов гравитации.

12. «Окно с лестницей — помощи ждать поздно»

Скульптура, парящая в небе от Леандро Эрлиха.

Скульптура, парящая в небе от Леандро Эрлиха.

13. «Гиперреалистичные иллюзии»

Гиперреалистичные иллюзии из дерева от Тома Эккерта.

Гиперреалистичные иллюзии из дерева от Тома Эккерта.

14. Автомобильные скульптуры

Парящие в воздухе автомобильные скульптуры от известного скульптора Джерри Джуда.

Парящие в воздухе автомобильные скульптуры от известного скульптора Джерри Джуда.

15. «Апельдорнские девы»

Прекрасные девы Элисабет Стинстра.

Прекрасные девы Элисабет Стинстра.

16. Скульптурные фантазии

Парящие скульптуры от Jerzy Kedziora.

Парящие скульптуры от Jerzy Kedziora.

17. «Пентатека»

Знаменитая скульптура Фабиана Мереля.

Знаменитая скульптура Фабиана Мереля.

18. «Мебельная гора, последний переезд»

Сюрреалистическая инсталляция от Леандро Эрлиха.

Сюрреалистическая инсталляция от Леандро Эрлиха.

19. «Подберись и соберись»

Скульптур, который ставит под сомнение законы гравитации.

Скульптур, который ставит под сомнение законы гравитации.

20. «Балансировка камней»

Чудеса балансировки от Андриана Грея.

Чудеса балансировки от Андриана Грея.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/160218/37861/?fbclid=IwAR2VgW4BGDXyOhcGJH6t_DTZYl5uBIXoUEiZOiu5w_JjlMQGK5ruPRdrafs

18.02.2023 - Posted by | Креатив..., Путешествия...

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