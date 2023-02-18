Этот художник раскрашивает унылые стены зданий с помощью своего 3D-стрит-арта

Уличное искусство становится все более популярным в последние годы, и города во всем мире признают его потенциал для оживления заброшенных городских пространств, а также для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в старые унылые блочные здания и превратить их в произведения искусства.

WD (Wild Drawing) родился на Бали, Индонезия, и в настоящее время проживает в Афинах, Греция, является выдающимся уличным художником с 2000 года. Известный своим уникальным стилем и новаторским подходом, WD покорил публику на персональных и групповых выставках, а также на фестивалях граффити и уличного искусства в Азии, Европе и США. Его работы также были опубликованы в международных книгах по уличному искусству.

Источник: insta

Источник: https://animalworld.com.ua/news/etot-khudozhnik-raskrashivajet-unylyje-steny-zdanij-s-pomoshhju-svojego-3d-strit-arta