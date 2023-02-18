Николлетто

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Четыре Гвинеи на карте мира: Как не запутаться в названиях разных государств

В мире четыре государства, в чье название входит слово «Гвинея», это своеобразный рекорд по популярности топонима. Правда, утверждать, что термин счастливый и гарантирует странам процветание или хотя бы спокойную безопасную жизнь, невозможно. У каждой из Гвиней, лишь две из которых расположены рядом, а остальные удалены на тысячи километров, проблемы сводятся к вечной борьбе с бедностью, преступностью, коррупцией. Есть и различия – например, во всех четырех странах говорят на разных языках, и жители даже соседствующих Гвиней могут запросто не понять друг друга.

Где живут гвинейцы

Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея и Папуа – Новая Гвинея – вот те четыре государства, которым посчастливилось быть объединенными по своему лексическому сходству. Куда более важной и определяющей чертой стало их колониальное прошлое – независимость эти страны получили только во второй половине XX века, да и независимость та была скорее формальной, уступив место власти чего угодно, только не самого населения: крупного капитала, государств в роли «старшего брата», собственных коррупционеров, десятилетиями не выпускающих власть из своих рук.

Одна из главных черт каждой из Гвиней - огромная разница между уровнем жизни разных социальных групп. На фото Порт-Морсби, столица Папуа – Новая Гвинея Источник: commons.wikimedia.org

Одна из главных черт каждой из Гвиней — огромная разница между уровнем жизни разных социальных групп. На фото Порт-Морсби, столица Папуа – Новая Гвинея Источник: commons.wikimedia.org

Рейтинг стран по индексу человеческого развития, регулярно составляемый ООН, так распределил четыре Гвинеи, учтя показатели уровня жизни, образования, грамотности, продолжительности жизни и т.д.: выше всех в списке – Экваториальная Гвинея (145 место), за ней, на 156 строчке – Папуа – Новая Гвинея, дальше Гвинея-Бисау (177 место) и просто Гвинея, 182-я по счету. Для сравнения – Россия в этом рейтинге пока удерживает 52 место.

Столица Экваториальной Гвинеи, Малабо, находится на острове на значительном удалении от материковой части страны.

Столица Экваториальной Гвинеи, Малабо, находится на острове на значительном удалении от материковой части страны.

Три Гвинеи из четырех – африканские государства. Одно из них, Экваториальная Гвинея, располагается на побережье Гвинейского залива, в западной части Центральной Африки. Гвинея и Гвинея-Бисау находятся в западной части материка. Папуа – Новая Гвинея занимает самую большую площадь из четырех государств и занимает часть острова Новая Гвинея к северу от Австралии. Сам топоним имеет не до конца объясненное происхождение. Возможно, его появление связано с искаженным берберским термином, означающим «немые», по аналогии с древнерусскими «немцами», как когда-то именовали не владевших родным для дающего это название языком. Для европейцев еще пять веков тому назад слово «Гвинея» было привычным – оно появлялось на первых географических картах.

Экваториальная Гвинея и Гвинея-Конакри

Все государства-Гвинеи отличаются бедностью населения, что влечет за собой и высокую смертность, в том числе и детскую, и высокий уровень преступности, и зависимость от иностранных государств, особенно закупающих экспортируемые продукты. В смысле торговли недрами больше всего повезло Экваториальной Гвинее – она и в рейтингах находится выше своих «тезок»: с началом добычи нефти и газа в этой стране развитие страны, главным образом «визуальное», производило сильное впечатление: активно строились новые здания, шоссе, школы, больницы. Достижением последних десятилетий стал высокий уровень грамотности населения.

Гвинея для остального мира - главный поставщик бокситов, а также источник золота, алмазов, сельскохозяйственной продукции. А еще - территория исчезающих тропических лесов.

Гвинея для остального мира — главный поставщик бокситов, а также источник золота, алмазов, сельскохозяйственной продукции. А еще — территория исчезающих тропических лесов.

Среди африканских стран Экваториальная Гвинея занимает одну из лидирующих позиций. Но вот обратная сторона медали: меньше половины населения имеют доступ к чистой питьевой воде, восемь процентов детей не доживают до пяти лет, серьезной проблемой остается торговля людьми. С 1968 года, когда была провозглашена независимость Экваториальной Гвинеи, бывшей испанской колонии, в стране было всего два президента, один из них правит с 1979 года и был вновь переизбран в ноябре 2022 года почти 100 процентами голосов на выборах.

Гвинея известна эпидемиями вируса Эболы, а также своим печальным лидерством среди стран, практикующих женское обрезание. Источник: commons.wikimedia.org

Гвинея известна эпидемиями вируса Эболы, а также своим печальным лидерством среди стран, практикующих женское обрезание. Источник: commons.wikimedia.org

Гвинея, или Гвинея-Конакри, как именуют еще страну по названию ее столицы, обрела независимость от французского влияния в 1958 году. Тогда с Гвинеей тесно «дружил» СССР – в результате в стране появились аэропорт, университет, стадион, были проложены железнодорожные и автомобильные дороги. Со временем, правда, все это приходило в упадок. Гвинея – страна серьезных проблем с политической жизнью, традиционная для бывших колоний узурпация власти привела в итоге к гражданской войне, и в 2021 году там произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут казавшийся несменяемым лидер.

Гвинея-Бисау и Папуа – Новая Гвинея

Гвинея-Бисау, граничащая с Гвинеей, – самая маленькая из четырех стран. Ее прошлое связано уже с Португалией, а независимая история началась с 1973 года. Тогда при помощи опять-таки СССР начинали с оптимизмом, особый акцент делая на образовании, в том числе и образовании девочек. Но политическая нестабильность и экономическая неустроенность сделали свое дело – Гвинея-Бисау так и не смогла вырваться из числа стран с высоким уровнем бедности. Ситуацию в стране осложняет и та ее особенность, что на небольшом клочке африканского континента проживает довольно много человек – плотность населения высока, и за земельные ресурсы идет жесткая борьба.

После обретения независимости Гвинея-Бисау особенное внимание уделяла образованию. Источник: pinterest.com

После обретения независимости Гвинея-Бисау особенное внимание уделяла образованию. Источник: pinterest.com

Папуа – Новая Гвинея, никакого отношения к Африке не имеющая и находящаяся в другой части света, тем не менее участи других Гвиней в смысле уровня жизни не избежала. Это тоже в прошлом зависимая территория – она находилась под британским, а потом австралийским контролем вплоть до 1975 года. Название государства происходит от названия острова Новая Гвинея, составляющего большую часть территории страны. В XVI веке португальский мореплаватель Жоржи ди Менезиш счел удачным использование слова «папуа» для обозначения острова. По одной из версий, это означает «курчавый». А спустя еще некоторое время испанец Иньиго Ортис де Ретес назвал остров Новой Гвинеей – так как местное население напоминало ему африканцев.

Папуа - Новая Гвинея объединяет множество племен. Большая часть населения живет в бедности, при этом многие чиновники и представители крупных транснациональных компаний получают сверхдоходы.

Папуа — Новая Гвинея объединяет множество племен. Большая часть населения живет в бедности, при этом многие чиновники и представители крупных транснациональных компаний получают сверхдоходы.

В Гвинее главный язык – французский, в Гвинее-Бисау говорят по-португальски, Экваториальная Гвинея – единственная испаноговорящая страна на африканском континенте, а в Папуа – Новая Гвинея главным стал английский, еще один навязанный извне язык, отодвинувший на второй план языки местные, как новая европейская культура потеснила тысячи и десятки тысяч лет собственной истории этих заморских земель.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/170223/55539/

18.02.2023 - Posted by | Путешествия...

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