Четыре Гвинеи на карте мира: Как не запутаться в названиях разных государств

В мире четыре государства, в чье название входит слово «Гвинея», это своеобразный рекорд по популярности топонима. Правда, утверждать, что термин счастливый и гарантирует странам процветание или хотя бы спокойную безопасную жизнь, невозможно. У каждой из Гвиней, лишь две из которых расположены рядом, а остальные удалены на тысячи километров, проблемы сводятся к вечной борьбе с бедностью, преступностью, коррупцией. Есть и различия – например, во всех четырех странах говорят на разных языках, и жители даже соседствующих Гвиней могут запросто не понять друг друга.

Где живут гвинейцы

Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея и Папуа – Новая Гвинея – вот те четыре государства, которым посчастливилось быть объединенными по своему лексическому сходству. Куда более важной и определяющей чертой стало их колониальное прошлое – независимость эти страны получили только во второй половине XX века, да и независимость та была скорее формальной, уступив место власти чего угодно, только не самого населения: крупного капитала, государств в роли «старшего брата», собственных коррупционеров, десятилетиями не выпускающих власть из своих рук.

Одна из главных черт каждой из Гвиней — огромная разница между уровнем жизни разных социальных групп. На фото Порт-Морсби, столица Папуа – Новая Гвинея Источник: commons.wikimedia.org

Рейтинг стран по индексу человеческого развития, регулярно составляемый ООН, так распределил четыре Гвинеи, учтя показатели уровня жизни, образования, грамотности, продолжительности жизни и т.д.: выше всех в списке – Экваториальная Гвинея (145 место), за ней, на 156 строчке – Папуа – Новая Гвинея, дальше Гвинея-Бисау (177 место) и просто Гвинея, 182-я по счету. Для сравнения – Россия в этом рейтинге пока удерживает 52 место.

Столица Экваториальной Гвинеи, Малабо, находится на острове на значительном удалении от материковой части страны.

Три Гвинеи из четырех – африканские государства. Одно из них, Экваториальная Гвинея, располагается на побережье Гвинейского залива, в западной части Центральной Африки. Гвинея и Гвинея-Бисау находятся в западной части материка. Папуа – Новая Гвинея занимает самую большую площадь из четырех государств и занимает часть острова Новая Гвинея к северу от Австралии. Сам топоним имеет не до конца объясненное происхождение. Возможно, его появление связано с искаженным берберским термином, означающим «немые», по аналогии с древнерусскими «немцами», как когда-то именовали не владевших родным для дающего это название языком. Для европейцев еще пять веков тому назад слово «Гвинея» было привычным – оно появлялось на первых географических картах.

Экваториальная Гвинея и Гвинея-Конакри

Все государства-Гвинеи отличаются бедностью населения, что влечет за собой и высокую смертность, в том числе и детскую, и высокий уровень преступности, и зависимость от иностранных государств, особенно закупающих экспортируемые продукты. В смысле торговли недрами больше всего повезло Экваториальной Гвинее – она и в рейтингах находится выше своих «тезок»: с началом добычи нефти и газа в этой стране развитие страны, главным образом «визуальное», производило сильное впечатление: активно строились новые здания, шоссе, школы, больницы. Достижением последних десятилетий стал высокий уровень грамотности населения.

Гвинея для остального мира — главный поставщик бокситов, а также источник золота, алмазов, сельскохозяйственной продукции. А еще — территория исчезающих тропических лесов.

Среди африканских стран Экваториальная Гвинея занимает одну из лидирующих позиций. Но вот обратная сторона медали: меньше половины населения имеют доступ к чистой питьевой воде, восемь процентов детей не доживают до пяти лет, серьезной проблемой остается торговля людьми. С 1968 года, когда была провозглашена независимость Экваториальной Гвинеи, бывшей испанской колонии, в стране было всего два президента, один из них правит с 1979 года и был вновь переизбран в ноябре 2022 года почти 100 процентами голосов на выборах.

Гвинея известна эпидемиями вируса Эболы, а также своим печальным лидерством среди стран, практикующих женское обрезание. Источник: commons.wikimedia.org

Гвинея, или Гвинея-Конакри, как именуют еще страну по названию ее столицы, обрела независимость от французского влияния в 1958 году. Тогда с Гвинеей тесно «дружил» СССР – в результате в стране появились аэропорт, университет, стадион, были проложены железнодорожные и автомобильные дороги. Со временем, правда, все это приходило в упадок. Гвинея – страна серьезных проблем с политической жизнью, традиционная для бывших колоний узурпация власти привела в итоге к гражданской войне, и в 2021 году там произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут казавшийся несменяемым лидер.

Гвинея-Бисау и Папуа – Новая Гвинея

Гвинея-Бисау, граничащая с Гвинеей, – самая маленькая из четырех стран. Ее прошлое связано уже с Португалией, а независимая история началась с 1973 года. Тогда при помощи опять-таки СССР начинали с оптимизмом, особый акцент делая на образовании, в том числе и образовании девочек. Но политическая нестабильность и экономическая неустроенность сделали свое дело – Гвинея-Бисау так и не смогла вырваться из числа стран с высоким уровнем бедности. Ситуацию в стране осложняет и та ее особенность, что на небольшом клочке африканского континента проживает довольно много человек – плотность населения высока, и за земельные ресурсы идет жесткая борьба.

После обретения независимости Гвинея-Бисау особенное внимание уделяла образованию. Источник: pinterest.com

Папуа – Новая Гвинея, никакого отношения к Африке не имеющая и находящаяся в другой части света, тем не менее участи других Гвиней в смысле уровня жизни не избежала. Это тоже в прошлом зависимая территория – она находилась под британским, а потом австралийским контролем вплоть до 1975 года. Название государства происходит от названия острова Новая Гвинея, составляющего большую часть территории страны. В XVI веке португальский мореплаватель Жоржи ди Менезиш счел удачным использование слова «папуа» для обозначения острова. По одной из версий, это означает «курчавый». А спустя еще некоторое время испанец Иньиго Ортис де Ретес назвал остров Новой Гвинеей – так как местное население напоминало ему африканцев.

Папуа — Новая Гвинея объединяет множество племен. Большая часть населения живет в бедности, при этом многие чиновники и представители крупных транснациональных компаний получают сверхдоходы.

В Гвинее главный язык – французский, в Гвинее-Бисау говорят по-португальски, Экваториальная Гвинея – единственная испаноговорящая страна на африканском континенте, а в Папуа – Новая Гвинея главным стал английский, еще один навязанный извне язык, отодвинувший на второй план языки местные, как новая европейская культура потеснила тысячи и десятки тысяч лет собственной истории этих заморских земель.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/170223/55539/