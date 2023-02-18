Редкое фото амазонского дельфина признано лучшим подводным фото года

«Boto Encantado» Кэт Чжоу/UPY 2023 (США). Подводный фотограф года 2023. Перспективный подводный фотограф года 2023.

Местонахождение: бразильская Амазонка

«Среди местных жителей Амазонки ходит легенда, что речные дельфины, или «ботос», могут ночью превращаться в красивых мужчин, известных как «бото энкантадо», чтобы соблазнять женщин. Хотя я не был свидетелем этого неуловимого превращения бото, в сумерках я был очарован этими прекрасными млекопитающими. Увидев, как бото иногда поднимают клюв над водой, я понял, что хочу сделать снимок заката. Хотя вода была настолько темной, что я стрелял вслепую, этот дельфин подарил мне прекрасную позу и улыбку!

По мере того как коренные общины селились у рек Амазонки, речные дельфины стали жить в непосредственной близости от людей, даже используя пищевые отходы. Частые наблюдения за дельфинами привели к таким историям, как boto encantado, но у легенды есть и более темная сторона, поскольку она часто использовалась для оправдания беременности после того, как женщины подверглись нападению или были вынуждены заниматься проституцией. Хотя бото обычно почитают как мифических существ, многие презираемые мужья убивали дельфинов из-за этих историй. Кроме того, многие речные дельфины также были убиты для использования в качестве наживки для рыбы. Несмотря на запреты на эту практику, она не была искоренена. При этом, наряду с еще более серьезными последствиями, такими как отравление ртутью из-за золотодобывающей промышленности и крупных проектов развития, которые нарушили речные экосистемы, я боюсь, что однажды ботосы действительно станут не более чем мифическими существами».

Конкурс «Подводный фотограф года» дает представление о необычайной красоте, которая скрывается под водой, и этот год не стал исключением. На этот престижный конкурс было подано больше заявок, чем когда-либо: фотографы из 72 разных стран прислали 6000 фотографий. В конце концов, именно изображение исчезающего речного дельфина принесло американскому фотографу Кэт Чжоу титул подводного фотографа 2023 года.

Взгляд Чжоу на дельфина реки Амазонки — редкое наслаждение. Эти животные, занесенные в список находящихся под угрозой исчезновения МСОП в 2019 году, постепенно исчезают по мере того, как все больше людей селятся вдоль бразильской реки Амазонки. Это приводит животных в более тесный контакт с людьми, и, к сожалению, результаты не являются положительными.

«В темных танинных водах Кэт создала поразительную композицию, запечатлев этот редко фотографируемый и исчезающий вид в точной композиции», — поделился председатель жюри Алекс Мастард. «Это, безусловно, лучшее изображение этого вида, которое мы когда-либо видели, численность которого сокращается с угрожающей скоростью».

Победный круг Чжоу включал в себя звание «Начинающий подводный фотограф года», а также победу в общем зачете. Двойная победа — верный признак того, что на фотографа из Калифорнии стоит обратить внимание.

В то время как невероятная дикая природа доминировала во многих категориях, Бретт Элдридж получил приз за фотографирование совершенно другого объекта. Его открытие одномоторного самолета времен Второй мировой войны и его последующая визуализация — это захватывающий взгляд на то, что происходит, когда искусственные предметы оставляют разлагаться. Изображение Элдриджа создано не только для художественных целей, как напоминает нам Мастард. За этим типом моделирования фотограмметрии стоит также глубоко научный мотив.

«Подводная фотограмметрия, которая создает трехмерную панораму объекта, — это новейший метод подводной фотографии, который оказался невероятно полезным для изучения рифов и затонувших кораблей. Позволяет ученым детально изучать и визуализировать подводный мир, не спускаясь туда. Тем не менее, изображение Бретта также показывает, насколько привлекательными могут быть эти изображения, переписывая правила подводной фотографии затонувших кораблей и предоставляя миру первое представление об этом разбившемся истребителе времен Второй мировой войны».

«Ствол» Сулимана Алатики/UPY 2023 (Кувейт). Победитель, Портрет.

Местонахождение: Пхукет, Таиланд

«Хобот слона — одна из самых отличительных анатомических особенностей в мире природы, и эта фотография призвана подчеркнуть это. К счастью, ему было любопытно узнать о моей камере, и он был счастлив пощупать ее, что дало мне возможность запечатлеть этот ракурс, несмотря на плохие условия для фотографии с перекрытием (зыбкая вода и плохая видимость). В моих первых попытках ноздри освещались не полностью из-за того, что они находились близко к объективу (что было необходимо для предполагаемого фотографического эффекта). Поэтому я вернулся в определенное временное окно, когда я думал, что угол наклона солнца будет оптимальным, и мне удалось полностью осветить ноздри. Это добавило гораздо больше деталей к ключевой части изображения, без которой фотография не была бы такой эффектной».

«Fade» Дж. Грегори Шермана/UPY 2023 (США). Победитель, широкоугольный

Местонахождение: Стингрей-Сити, Каймановы острова

«Мой партнер по дайвингу и я зафрахтовали лодку, чтобы добраться до Стингрей-Сити на Большом Каймане до рассвета, чтобы запечатлеть утренний свет и нетронутую песчаную рябь. Как только солнце показалось из-за горизонта, линия южных скатов направилась прямо на меня, и я сделал этот снимок, когда они скользили по песку. Использование большого купольного порта позволило мне создать разделенное изображение, показывающее яркое красочное небо на рассвете, контрастирующее с почти монохромными скатами и песком под поверхностной отмелью».

«Паровоз с седлом» Бретта Элдриджа/UPY 2023 (США). Победитель, Обломки

Местонахождение: Пойнт-Лома, Калифорния

«В июне мы сканировали цели, когда увидели очень маленькую, но многообещающую метку сонара глубиной 230 футов. Я приготовился и прыгнул в надежде на что-то особенное. После некоторых поисков мое сердце забилось быстрее, когда я впервые увидел рыбу, а затем винт почти полностью неповрежденного одномоторного самолета времен Второй мировой войны! Это оказался F8F-1 Bearcat, редкий самолет, который Нил Армстронг однажды назвал своим любимым и был описан как «двигатель с седлом». В одиночку во время первого погружения с ограниченным временем пребывания на дне я сделал достаточно фотографий, чтобы построить «черновую» модель и идентифицировать место крушения. Нуждаясь в лучшей модели фотограмметрии для конкурса UPY, а сроки быстро приближались, я забронировал номер на 19 декабря и скрестил пальцы. К счастью, у нас были эпические условия, и я получил нужные мне фотографии. Это было мое последнее погружение в 2022 году».

«Безнадежные» Альваро Эрреро/UPY 2023 (Испания). Фотограф года по охране морской среды Фонда спасения наших морей 2023 года. Победитель в номинации «Охрана морской среды».

Местонахождение: Нижняя Калифорния, Мексика

«Горбатый кит умирает медленной, мучительной и мучительной смертью после того, как его хвост запутался в веревках и буях, что делает его полностью бесполезным. Отражение того, что страдают не только наши океаны, но и наша планета, продукт человеческого эгоизма и безответственности. Создание этой фотографии было для меня самым грустным моментом, который я пережил в океане. Особенно потому, что я провел так много времени с горбачами под водой, испытывая зрительный контакт, взаимодействие и своими глазами видя, насколько они разумны и разумны. Но я «счастлив» тем, что могу запечатлеть этот момент и показать миру, что происходит, что мы делаем. Я действительно надеюсь, что этот образ заставит нас осознать, откроет нам глаза и побудит нас к реальным изменениям».

«Эль Бланко — Белый» Дона Силкока/UPY 2023 (Австралия). Победитель, Черно-белое.

Местонахождение: Пенинсула Вальдес, Аргентина.

«Снимок был сделан в последнее утро пятидневной поездки на полуостров Вальдес в Аргентине в августе 2022 года по специальному разрешению на вход в воду с южными китами, которые собираются там с июня по декабрь каждого года.

Мать, которую можно увидеть на заднем плане, приняла наше присутствие и позволила теленку взаимодействовать с нами. Он был очень игривым, но осторожным, чтобы не ударить нас своим хвостом, и, казалось, действительно наслаждался всем этим — почти так же, как и мы!

Белые телята очень редки, и местные жители называют их «Эль Бланко» или белыми!

Полуостров Вальдес является невероятно важным безопасным убежищем и местом размножения южных гладких китов в южной части Атлантического океана, и Аргентина отлично справляется с этим.

Это был, без сомнения, мой лучший подводный опыт!»

«Занимайтесь любовью, а не войной» Юрия Иванова/UPY 2023 (Индонезия). Победитель, Поведение.

Местонахождение: Туламбен, Бали

«Пара кокосовых осьминогов «занимаются любовью» (спариваются). Я знал, что могу найти этот вид осьминогов на одном из дайв-сайтов возле деревни Туламбен (Бали, Индонезия), и они активны только в ночное время в этом месте. Ныряю туда только после 19:00 в надежде сфотографировать что-то уникальное — их спаривание. Я совершил более 30 ночных погружений на этом дайв-сайте и, наконец, мне повезло. На фото показан конец их любви».

«Klunzinger’s Wrasse In Motion» Энрико Шомоджи/UPY 2023 (Германия). Победитель, Компакт.

Местонахождение: Марса Алам, Египет

«Когда я занимался снорклингом в Марса-Аламе, я видел бесчисленное количество губанов Клунцингера. Один из них был особенно любопытен и очень заинтересовался моим объективом. Мне удалось сделать несколько хороших классических широкоугольных снимков. Через некоторое время я подумал, что было бы неплохо попробовать длинную выдержку. Поэтому я установил на своей камере самую маленькую диафрагму f11, значение ISO 64 и время экспозиции 1/13 с. Для этого снимка я немного передвинул камеру вперед, пока был спущен затвор. Это создало эффект масштабирования в нижней части изображения. Я был очень доволен результатом».

«Челюсти возрождаются» Виктора Уэртаса/UPY 2023 (Австралия). Второе место, черно-белое.

Местонахождение: Муреа, Французская Полинезия.

«С помощью этого изображения новорожденной черноперой рифовой акулы я хотел достичь двух целей. Во-первых, я стремился воссоздать культовое постерное изображение «Челюстей» с гораздо менее пугающим и более точным изображением акулы. Во-вторых, я хотел показать множество крошечных точек с чувствительными органами, называемыми ампулами Лоренцини, с помощью которых акулы могут обнаруживать электрические поля, подобные полям, создаваемым их добычей. Я надеюсь, что это изображение вызовет восхищение и уважение к акулам, а также вдохновит людей на желание узнать больше об этих интересных животных. Этот снимок был сделан на станции Centre des Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE) в Муреа, Французская Полинезия, где исследовательская группа Physioshark изучает влияние изменения климата на акул».

«Любопытство среди айсбергов» Рафаэля Фернандеса Кабальеро/UPY 2023 (Испания). Второе место, портрет.

Местонахождение: Антарктический полуостров

«Для меня морской леопард — самый особенный и эпический хищник на планете. Он может достигать 4 метров в длину, у него лицо рептилии и печальная репутация любопытного и опасного существа. Хотя это может быть опасно, есть невероятные истории взаимодействий, например, с Полом Никленом, которому самка привела нескольких пингвинов, пытаясь научить его охотиться. Как и в случае с любым диким животным, уважение и забота должны быть максимальными, а с этим видом они действительно должны быть на другом уровне. Работая с экспертами и следуя этим принципам, мы наконец-то встретились с большой самкой морского леопарда, которая играла с нами и была очень любопытной».

«Пожиратели яиц» Кирсти Эндрюс/UPY 2023 (Великобритания). Победитель, British Waters Macro.

Местонахождение: Шетландские острова, Шотландия

«Я давно восхищаюсь чужими фотографиями голожаберных моллюсков, питающихся яйцеклетками других видов голожаберных по всему миру. Я также видел раньше этот вид голожаберных, Favorinus branchialis, и знал, что он питается таким образом, но до недавнего времени никогда не видел его в действии. Поэтому я был взволнован, обнаружив на Шетландских островах, Шотландия, три крупных экземпляра, питающихся большой катушкой яиц. Яйца были в несколько дюймов в диаметре и образовывали широкую спираль, поэтому задача заключалась в том, чтобы выделить привлекательную композицию из яиц и голожаберных моллюсков».

«Дикие моря острова» Тео Викерс/UPY 2023 (Великобритания). Самый многообещающий британский подводный фотограф 2023 года. Победитель конкурса British Waters Wide Angle.

Местонахождение: Морская заповедная зона Нидлз, остров Уайт.

«Солнечный свет проникает сквозь морские джунгли водорослей Himanthalia на меловых рифах морской заповедной зоны Needles. Щупальца змеевидной анемоны (Anemonia viridis) с фиолетовыми кончиками поднимаются над лесной подстилкой. Поразительные скальные образования Иглы на острове Уайт ежегодно привлекают около 500 000 посетителей. Тем не менее, как и многие морские обитатели Великобритании, красота и биоразнообразие лежащих внизу меловых рифов острова, от голожаберных моллюсков и скатов до каракатиц и губанов-кукушек, в значительной степени неизвестны большинству. Исследуя мелководные рифы летним вечером, моя миссия состояла в том, чтобы сделать широкоугольный снимок, на котором запечатлена эта потрясающая местная среда обитания, сочетающая в себе как высокие леса наверху, так и анемоны, которые господствуют на меловом морском дне внизу. После нескольких безуспешных попыток я наткнулся на этот овраг, забитый змеиными замками, и, углубившись в лес под ним, нашел искомую композицию».

«Pipe Reef» Дэна Болта/UPY 2023 (Великобритания). Победитель конкурса British Waters Living Together.

Местонахождение: Лох-Файн, Западная Шотландия.

«Изначально нас интересовал этот участок в озере Лох-Файн из-за полей фейерверковых анемонов, но не меньше интереса представляла собой старая труба с узорчатым бетонным защитным покрытием по всей длине. Этот неглубокий искусственный риф был домом для многих разных видов, в том числе для нескольких крупных лангустинов (Nephrops norvegicus), которых мое присутствие, казалось, не беспокоило».

«Unsung» Шейна Гросса/UPY 2023 (Канада). Победитель, Макро

Местонахождение: остров Ванкувер, Канада

«Прогуливаясь по каменистой береговой линии, мы заглядывали под камни, используя линзу зонда и ЖК-экран моей камеры, чтобы проверить наличие гнезд гардемаринов. Как только меня находили, я лежал на вершине скал, покрытых ракушками, резал себе локти и пытался составить образы рыб, о которых большинство людей никогда не слышали, несмотря на то, что у них один из самых интересных жизненных циклов среди всех животных. Равнинные мичманы — это глубоководные рыбы, которые отправляются в приливную зону для нереста. Самцы поют, чтобы привлечь самок, и она отложит столько яиц, сколько заслуживает его пение, прежде чем перейти к следующему певцу. Теперь у самца есть шанс оплодотворить икру, но только в том случае, если он не будет избит дотла самцом-кроссовером, похожим на самку. Затем самец-певец будет охранять гнездо, даже не подозревая, что дети могут быть не его. Драма!»

«Crack Rock Blenny» Тони Рида/UPY 2023 (Великобритания). Победитель, British Waters Compact.

Местонахождение: Баббакомб, Англия

«Я возвращался к этому месту на скале Крэк, чтобы поймать переменную Бленни в течение нескольких недель. Он заботился о своих яйцах внутри расщелины, поэтому я пытался запечатлеть момент, когда яйца вылуплялись. Будучи таким любознательным малым, он всегда двигался, приближаясь к камере, пока не дошел до точки, где я сделал несколько снимков. Я не оставался слишком долго, так как не хотел иметь каких-либо негативных или пагубных последствий для родительского поведения. Было здорово видеть увеличение популяции вариабельной собачки вокруг Торбея за последние пару лет».

Источник: underwaterphotographeroftheyear

Источник: https://animalworld.com.ua/news/redkoje-foto-amazonskogo-delfina-priznano-luchshim-podvodnym-fotografom-goda