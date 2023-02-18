Они сошлись – трава и камень: причудливые, но трогательные результаты объединения стрит-арта и природы

Совсем не обязательно современные города должны разделяться на исключительно зелёные и строго урбанизированные зоны.

Если подойти творчески, то вполне можно объединить искусство улиц с природными объектами.

Поправим чёлочку!



Фото сделано в Фор-де-Франс, Мартиника. Автор – Кристиан Элиз.

Нет времени объяснять, лезем!



Фреска выполнена в рамках проекта «Медвежья милость» в болгарской столице.

Контрастно и забавно



И снова вариация на тему волос



Лиственная пикантность





Догоняй, коротконогий, даю фору!



Он летит, но не улетает



Трогательная концептуальная картина бытия



Цветы из детства



Надо срочно валить!



«Сияние» вокруг нас



Добавим красок



Всегда в движении



Последний мазок



Улыбайтесь



И не сдавайтесь



Ананасовый штрих



Красота в глазах смотрящего



Источник: https://nevsedoma.com.ua/572512-%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%E2%80%93-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%