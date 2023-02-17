5 ИЗВЕСТНЕЙШИХ ЕВНУХОВ, КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЛИ НА ИСТОРИЮ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Евнухи… (кадр из сериала «Великолепный век»)./ Фото: velikolepnyj.ru

Евнухами называли мужчин-слуг, которые приглядывали за гаремом. Их лишали «мужского достоинства» путем оскопления, дабы те, находясь среди множества наложниц, не поддавались лишним соблазнам. Таких представителей сильной половины человечества можно было бы считать униженными и обделенными, однако, это бы не соответствовало истине. Среди них есть известные личности, которые имели огромное влияние не только на своего правителя, но и на судьбу всего государства.

Евнухи при дворе имели серьезную власть примерно до середины XVII века. Евнух был поверенным между визирем, гаремом, султаном и его матерью, имел свободный доступ к покоям повелителя. Тот, кто занимал должность главного евнуха, всегда был в курсе всех тайн гарема и манипулировал этим себе на пользу.

Надпись над входом в гарем./ Фото: panoramio.com

Этот человек относился ряду самых значимых представителей империи, его боялись и ненавидели одновременно, часто пытались как-то задобрить подкупом. Когда евнух достигал пожилого возраста, он со всеми почестями уходил на пенсию, а в благодарность за хорошую работу ему выплачивали большое вознаграждение.

1. Газанфер Ага

Евнух Газанфер Ага (кадр из сериала «Великолепный век»)./ Фото: amorserial.ru

Он появился на свет в Венгрии, но, несмотря на это, принял мусульманство. Служил Газанфер Ага при Селиме, который являлся сыном Сулеймана Великого. Будучи уже на службе, евнухом он стал не сразу, но в будущем согласился на оскопление только ради того, чтобы получить серьезную власть. Хотя, если верить историческому сериалу «Великолепный век», то Газанфер пошел на такой шаг исключительно ради своей любимой — главной наложницы Селима — чтобы больше времени проводить с ней.

Оскопление./ Фото: nash-mir.uol.ua

Сначала он наблюдал за училищем Эндерун, где проходила подготовка мальчиков к служению на государственных постах. А после этого он стал главным смотрящим за гаремом и на этом посту пробыл целых 30 лет. С его мнением считались и к нему прислушивались внук и сын Селима II. Газанфер на свои собственные финансы выстроил здание, которое стоит и по сей день. Сейчас в нем расположился музей юмора и карикатуры.

2. Хаджи Мустафа Ага

Евнух Хаджи Мустафа Ага (кадр из сериала «Великолепный век»)./ Фото: amorserial.ru

Принял пост главного смотрителя за ложем сразу после смерти Газанфера Ага, после чего принимал активное участие в османской политике. Его служба проходила при султане Ахмеде I, он также являлся помощником двух его сыновей, когда те приняли пост отца. Его можно увидеть в сериале «Великолепный век. Империя Кёсем». С его помощью произошло свержение безумного Мустафы I. Был период, когда Хаджи оказался в немилости и его отправили в Египет.

Скопец./ Фото: vostokolyub.info

Но все вернулось на круги своя, и ему возвратили занимаемую ранее должность, когда случилась гибель Османа II. Он приложил все возможные усилия, дабы направить корабли султана в сторону Крыма с целью свержения хана Мехмета Герая. Но запорожские казаки встали на защиту своего правителя и с целью мести пожгли поселения, располагавшиеся на берегах Босфора.

3. Сюмбюль Ага

Евнух Сюмбюль Ага (кадр из сериала «Великолепный век»)./ Фото: velikolepnyj.ru

Был главным евнухом при султане Ибрахиме и, как и все вышеупомянутые, приложил руку к политике государства. После того, как Сюмбюль Ага был убит рыцарями Мальтийского ордена, турецкий флот серьезно отомстил за смерть главного евнуха — они штурмом взяли о. Крит, на котором проживали обидчики.

4. Хаджы Башир Ага

Мечеть Хаджи Башир Ага, Стамбул, Турция./ Фото: rutraveller.ru

Прослужил в роли главного евнуха при Ахмеде III и Махмуде I. Хаджы продвигал на посты визирей «нужных» ему людей, а неугодных военачальников быстро устранял. Был случай, когда главный визир предпринял попытки убрать Хаджи Башира за то, что тот слишком часто вмешивался в государственные дела, но все это закончилось отставкой самого взбунтовавшегося визира. Он имел в своих руках настолько мощную власть, что вместо султана вел переговоры с Ираном и принимал в процессе этого ответственные решения.

5. Башир Ага

Мехмед I./ Фото: bingapis.com

Отдал службе главным евнухом 6 лет, вступив в должность после смерти Хаджы Башира. Все визири были в его подчинении и исправно выполняли данные им приказы. Если же кто-то осмеливался ослушаться — Башир прикладывал все усилия, чтобы добиться отставки наглеца.

За финансовое вознаграждение он проталкивал всех желающих на высокие государственные посты. С его приходом начался расцвет интриг, шантажа и взяточничества. Все дошло до того, что янычары из-за Башира подняли бунт против правящего в то время Мехмеда I.

Евнухи у входа в гарем./ Фото: bingapis.com

Чтобы прекратить бунт поданных, правитель издал приказ убрать главного евнуха. Башир Ага был последним из главных евнухов, который имел доступ к делам государства. После его смерти, в 1752 году, занимающие этот пост мужчины были полностью лишены доступа к политике, а в области их компетенции остались только гаремы.

Евнухи должны были водить наложниц на прогулки, следить за их поведением и контролировать вход в гарем — на этом их полномочия заканчивались. После отмены рабства, в Османской империи в 1908 году распустили все гаремы, а большая часть евнухов так и остались на посту государственных служащих.

В продолжение — рассказ про тайны восточных гаремов, те, о которых не рассказывают в романтических фильмах

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110218/37803/

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post498151845/