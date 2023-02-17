НОВОСТИ МИРА

Актриса Кристен Стюарт на церемонии открытия 73-го Берлинского международного кинофестиваля

Фото: EPA/Vostock-photo

Участники Венского оперного бала

Фото: EPA/Vostock-photo

Девушка на пляже Бонди в Сиднее

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Забег Saqqara Pyramid Race в Египте

Фото: EPA/Vostock-photo

Молитва по жертвам разрушительного землетрясения в Стамбуле

Фото: EPA/Vostock-photo

Орхидеи в Ботаническом саду в Чехии

Фото: Zuma/ТАСС

Актеры Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс на премьере фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" в Лондоне

Фото: АР/ТАСС

Буря "Отто" с порывами ветра до 120 миль в час обрушилась на Шотландию и северные районы Англии

Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Протест студентов театральной школы против политики правительства в области искусства в Афинах

Фото: EPA/Vostock-photo

Во время матча женского футбольного турнира в Орландо, штат Флорида

Фото: АР/ТАСС

Авиационная выставка "Aero India — 2023" проходит в Бангалоре

Фото: AP/ТАСС

Вкладчики банков, лишенные доступа к своим средствам, жгут покрышки в Бейруте

Фото: EPA/Vostock-photo

Гвадалахара отмечает свой 481-й день рождения. По такому поводу жители съели около 1300 джерикалл — вкуснейших мексиканских десертов из яйца и молока.

Фото: EPA/Vostock-photo

В Бангкоке провели открытый урок по обращению со змеями

Фото: EPA/Vostock-photo

Праздник Махашиваратри отмечают в Катманду

Фото: Zuma/ТАСС

Выставка электромобилей проходит в Таиланде. Двигателям внутреннего сгорания вход воспрещен!

Фото: EPA/Vostock-photo

Бабий четверг, Бабий карнавал или просто Weiberfastnacht происходит традиционно прямо сегодня в Германии. В этот день наряженные старухами женщины срезают галстуки с встречных мужчин и при этом их целуют.

Фото: EPA/Vostock-photo

Паром Стамбула служит временным убежищем для пострадавших от землетрясения. На фото: клетка с попугаем, одного из пострадавших, на борту паромного судна.

Фото: EPA/Vostock-photo

Показ коллекции Thom Browne на Неделе моды в Нью-Йорке

Фото: AP/ТАСС

Пожар на крупнейшей свалке в Панаме вызвал облако ядовитого дыма

Фото: EPA/Vostock-photo

Пресс-показ выставки орхидей "Природное наследие" в Нью-Йоркском ботаническом саду

Фото: EPA/Vostock-photo

Рассвет в немецком Лебусе

Фото: DPA/ТАСС

150-й карнавал в Ницце проходит с 11 по 26 февраля

Фото: EPA/Vostock-photo

Утренний туман в лондонском Ричмонд-парке

Фото: AP/ТАСС

Ночное небо в Венгрии

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка художника-импрессиониста Хоакина Сорольи в Мадриде

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед" в Кронштадте

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Слон бродит вокруг свалки в поисках пищи в восточной провинции Шри-Ланки

Фото: Thilina Kaluthotage/NurPhoto via Getty Images

Показ коллекции Tory Burch на Неделе моды в Нью-Йорке

Фото: АР/ТАСС

Спортсменки во время Чемпионата мира по горным лыжам в Мерибеле (Франция)

Фото: EPA/Vostock-photo

Многотысячные акции протеста продолжаются в Израиле из-за проекта судебной реформы

Фото: АР/ТАСС

Циклон "Габриэль" обрушился на Новую Зеландию

Фото: Phil Walter/Getty Images

Пляж в Чжухае, Китай

Фото: Chen Shuoming/VCG via Getty Images

Кошка по кличке Хоуп была спасена через 178 часов после произошедшего на юго-востоке Турции землетрясения

Фото: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images

Первый день весны бенгальского месяца Фалгун отмечают в Бангладеш

Фото: Sazzad Hossain/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Последствия снегопада в Норильске

Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Детеныш белого носорога в Дублинском зоопарке

Фото: Artur Widak/Anadolu Agency via Getty Images

Экономика Сингапура выросла на 3,6 процента в 2022 году. На фото: туристы в парке Мерлион в Сингапуре.

Фото: EPA/Vostock-photo

Рианна выступила в перерыве Супербоула LVII, который прошел на арене State Farm Stadium в Глендейле, США

Фото: AP/ТАСС

Карнавал собак в бразильском Рио-де-Жанейро

Фото: Fabio Teixeira/Anadolu Agency via Getty Images

Международная авиакосмическая выставка Aero India 2023 в Бангалоре

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Крокусы в городском ботаническом саду в Кельне

Фото: DPA/ТАСС

Около 70 тысяч человек вышли на акцию протеста против судебной реформы в Иерусалиме, десятки тысяч демонстрантов собрались в других городах страны

Фото: EPA/Vostock-photo

Вилкохвостая солнечная птица в китайском Гуйяне

Фото: Qin Gang/VCG via Getty Images

Парад в честь Нового года по лунному календарю в китайском квартале на Манхэттене

Фото: AP/ТАСС

Туризм во французских Альпах, Куршевель

Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Гонщик перед стартом 3-го этапа велогонки Tour of Oman

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/