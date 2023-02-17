НОВОСТИ МИРА
Актриса Кристен Стюарт на церемонии открытия 73-го Берлинского международного кинофестиваля
Фото: EPA/Vostock-photo
Участники Венского оперного бала
Фото: EPA/Vostock-photo
Девушка на пляже Бонди в Сиднее
Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images
Забег Saqqara Pyramid Race в Египте
Фото: EPA/Vostock-photo
Молитва по жертвам разрушительного землетрясения в Стамбуле
Фото: EPA/Vostock-photo
Орхидеи в Ботаническом саду в Чехии
Фото: Zuma/ТАСС
Актеры Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс на премьере фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" в Лондоне
Фото: АР/ТАСС
Буря "Отто" с порывами ветра до 120 миль в час обрушилась на Шотландию и северные районы Англии
Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images
Протест студентов театральной школы против политики правительства в области искусства в Афинах
Фото: EPA/Vostock-photo
Во время матча женского футбольного турнира в Орландо, штат Флорида
Фото: АР/ТАСС
Авиационная выставка "Aero India — 2023" проходит в Бангалоре
Фото: AP/ТАСС
Вкладчики банков, лишенные доступа к своим средствам, жгут покрышки в Бейруте
Фото: EPA/Vostock-photo
Гвадалахара отмечает свой 481-й день рождения. По такому поводу жители съели около 1300 джерикалл — вкуснейших мексиканских десертов из яйца и молока.
Фото: EPA/Vostock-photo
В Бангкоке провели открытый урок по обращению со змеями
Фото: EPA/Vostock-photo
Праздник Махашиваратри отмечают в Катманду
Фото: Zuma/ТАСС
Выставка электромобилей проходит в Таиланде. Двигателям внутреннего сгорания вход воспрещен!
Фото: EPA/Vostock-photo
Бабий четверг, Бабий карнавал или просто Weiberfastnacht происходит традиционно прямо сегодня в Германии. В этот день наряженные старухами женщины срезают галстуки с встречных мужчин и при этом их целуют.
Фото: EPA/Vostock-photo
Паром Стамбула служит временным убежищем для пострадавших от землетрясения. На фото: клетка с попугаем, одного из пострадавших, на борту паромного судна.
Фото: EPA/Vostock-photo
Показ коллекции Thom Browne на Неделе моды в Нью-Йорке
Фото: AP/ТАСС
Пожар на крупнейшей свалке в Панаме вызвал облако ядовитого дыма
Фото: EPA/Vostock-photo
Пресс-показ выставки орхидей "Природное наследие" в Нью-Йоркском ботаническом саду
Фото: EPA/Vostock-photo
Рассвет в немецком Лебусе
Фото: DPA/ТАСС
150-й карнавал в Ницце проходит с 11 по 26 февраля
Фото: EPA/Vostock-photo
Утренний туман в лондонском Ричмонд-парке
Фото: AP/ТАСС
Ночное небо в Венгрии
Фото: EPA/Vostock-photo
Выставка художника-импрессиониста Хоакина Сорольи в Мадриде
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед" в Кронштадте
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Слон бродит вокруг свалки в поисках пищи в восточной провинции Шри-Ланки
Фото: Thilina Kaluthotage/NurPhoto via Getty Images
Показ коллекции Tory Burch на Неделе моды в Нью-Йорке
Фото: АР/ТАСС
Спортсменки во время Чемпионата мира по горным лыжам в Мерибеле (Франция)
Фото: EPA/Vostock-photo
Многотысячные акции протеста продолжаются в Израиле из-за проекта судебной реформы
Фото: АР/ТАСС
Циклон "Габриэль" обрушился на Новую Зеландию
Фото: Phil Walter/Getty Images
Пляж в Чжухае, Китай
Фото: Chen Shuoming/VCG via Getty Images
Кошка по кличке Хоуп была спасена через 178 часов после произошедшего на юго-востоке Турции землетрясения
Фото: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images
Первый день весны бенгальского месяца Фалгун отмечают в Бангладеш
Фото: Sazzad Hossain/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Последствия снегопада в Норильске
Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Детеныш белого носорога в Дублинском зоопарке
Фото: Artur Widak/Anadolu Agency via Getty Images
Экономика Сингапура выросла на 3,6 процента в 2022 году. На фото: туристы в парке Мерлион в Сингапуре.
Фото: EPA/Vostock-photo
Рианна выступила в перерыве Супербоула LVII, который прошел на арене State Farm Stadium в Глендейле, США
Фото: AP/ТАСС
Карнавал собак в бразильском Рио-де-Жанейро
Фото: Fabio Teixeira/Anadolu Agency via Getty Images
Международная авиакосмическая выставка Aero India 2023 в Бангалоре
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Крокусы в городском ботаническом саду в Кельне
Фото: DPA/ТАСС
Около 70 тысяч человек вышли на акцию протеста против судебной реформы в Иерусалиме, десятки тысяч демонстрантов собрались в других городах страны
Фото: EPA/Vostock-photo
Вилкохвостая солнечная птица в китайском Гуйяне
Фото: Qin Gang/VCG via Getty Images
Парад в честь Нового года по лунному календарю в китайском квартале на Манхэттене
Фото: AP/ТАСС
Туризм во французских Альпах, Куршевель
Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images
Гонщик перед стартом 3-го этапа велогонки Tour of Oman
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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