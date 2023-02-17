История о том, как дебошира бросили на необитаемом острове, но не учли шотландский характер. 4,5 года среди коз и котов

Пленник безлюдного острова. Фото из открытых источников

Реальная история смутьяна-мореплавателя так потрясла Даниэля Дефо, что он написал свой самый известный роман. Догадались? Да! "Робинзон Крузо". А вы знали, что у литературного персонажа был прототип: вспыльчивый шотландский моряк Александр Селькирк? Он умудрился так вывести из себя капитана, что тот высадил мятежника на необитаемом острове. В полной уверенности, что это — верная гибель для того, кто вечно перечит. Однако все сложилось наоборот: своенравный парень выжил, а корабль потерпел крушение.

История, облетевшая все газеты

1 февраля 1709 года на необитаемом острове в Тихом океане был найден человек. Живой и практически невредимый. Правда, одичавший настолько, что с трудом можно было понять его речь. Грязный босой мужчина в козьих шкурах оказался моряком, который провел на заброшенном кусочке суши 4 года и 4 месяца в полном одиночестве. Это был Александр Селькирк.

Невероятная история облетела газеты и так вдохновила английского писателя Даниэля Дефо, что он создал роман "Робинзон Крузо". Книга прославила прозаика на весь мир. А образ Робинзона стал настолько популярным, что превратился в имя нарицательное. Сейчас робинзонами называют тех, кто бросает вызов и пробует выживать в дикой природе без благ цивилизации, жилья и готовой пищи.

Одна из девушек, которая попробовала прожить 24 часа на необитаемом острове. Фото из открытых источников

В некоторых странах с 1999 года отмечают 1 февраля как День Робинзона Крузо. Я в свою очередь узнала об этом благодаря тому, что ежедневно готовлю нечто интересненькое для своих учеников, привязывая к определенному числу. Признаюсь честно: меня тоже настолько ошеломила история про реального островитянина, что я сразу решила написать статью. И делаю это на первых же выходных.

Конечно, в литературе есть место художественному вымыслу. Мы читаем "Робинзона" как приключенческий роман и едва ли можем представить: каково это — оказаться на острове в страшном одиночестве.

История вынужденного одиночества на острове

Дебошира высадили на острове. Фото из открытого доступа

В бескрайнем Тихом океане есть архипелаг Хуан-Фернандес. А в нем — необитаемый остров, который тогда назывался Мас-а-Тьерра (в переводе — "Ближе к земле"). Однако по иронии судьбы до ближайшего побережья оттуда — 640 км (Чили). Вот здесь и провел одинокий шотландец почти 4,5 года.

Если вам покажется, что это — небольшой срок, то вдумайтесь: 1580 дней. Сколько же раз Александр просыпался утром и засыпал вечером с мыслями о людях. Умножаем на два и получаем ответ. Как человек не сошел с ума в таких условиях… Его сила духа и тела просто потрясает воображение.

Несколько фактов о смутьяне Александре

Родился будущий робинзон в 1676 году в небольшой рыбацкой деревне Нижнее Ларго. Отец — Джон Селькрейг — работал сапожником-кожевенником и лелеял мечту, что младший сын продолжит его дело, как и полагалось в те времена. Однако у Александра были более грандиозные планы. Он с детства отличался взбалмошностью и непокорностью. Еще бы: отец подавал "достойный пример". Папаша пил крепко и не менее крепко лупил непослушных сыновей. Вот и они были не прочь пустить в ход кулаки, а также прикладывались к рюмке с малых лет.

Однако даже в таком семействе Александр выделялся особенно буйным нравом. И вообще заслужил в своем краю дурную репутацию. В первую очередь за постоянные драки и "непристойное отношение к церкви".

В возрасте 19 лет неуемный парень в очередной раз подрался с братьями, а по одной из версий даже едва не убил собственного отца. Поэтому решил просто сбежать и посвятить жизнь морским странствиям. В целом Александр был практически идеальным кандидатом в пираты: смекалистый, шустрый, сильный физически и отчаянный. Юный шотландец примкнул к буканьерам (пиратам, нападавшим на испанские флотилии) и с присущим ему рвением бороздил морские воды в районе Карибских островов.

Когда вспыльчивость обернулась катастрофой

Вот так смотришь на портрет Александра и с трудом веришь, что этот молодой благопристойный человек (судя по изображению) был невероятным авантюристом и настоящим сорвиголовой. Впрочем… его глаза даже на картине затаили какой-то хитрый задиристый огонек.

Портрет Александра Селькирка. Такого добропорядочного и спокойного на вид. Фото из открытого доступа

Спустя 6 лет морских скитаний Александр вернулся домой уже в образе бывалого пирата. С золотой серьгой в ухе и солидным капиталом. Нажитое состояние молодой человек быстро спустил в барах и борделях. А в 1703 в возрасте 27 лет поступил на службу боцманом судна "Сэнк пор" под командованием английского мореплавателя Уильяма Дампира.

Дампир — первый человек, совершивший три кругосветных путешествия. Он был членом Британского Королевского Общества и сделал очень серьезный вклад в изучение ветров и течений, выпустил несколько книг. В честь Дампира названы проливы в Индонезии, полуостров, город и архипелаг. И только за кадром его достижений остается авантюрный дух. Для такой компании характер Александра подходил как нельзя кстати.

Примерно так выглядели буканьеры (пираты) тех времен. Фото из открытого доступа

Именно на "Сэнк пор" Александр превратился из Селькрейга в Селькирка. Все из-за записей в корабельном журнале.

В 1704 году судно отправилось в очередную экспедицию. На этот раз — к Южной Америке. А как вы помните, Селькирк с детства отличался вспыльчивым нравом (чего только стоит его неповиновение отцу и побег). И начальство было не указ: перечил кому угодно, чем приводил в бешенство.

Когда судно сделало остановку на острове Мас-а-Тьерра для пополнения запасов пресной воды, Александр принялся настаивать на капитальном ремонте судна. Он был уверен, что корабль нуждается в починке. И яростно уверял, что капитан не контролирует ход плавания, в результате весь экипаж погибнет. Кто будет терпеть такое отношение подчиненного? Вот у капитана терпение и лопнуло. И он не придумал ничего лучше, чем избавиться от чересчур прыткого молодого человека.

Эта стычка зафиксирована в записях судового журнала. Спесивого Александра усадили в шлюпку, дали основные вещи для выживания и высадили на острове. Вероятно, капитан был убежден, что теперь Селькирка ждет неминуемая мучительная смерть. Однако вышло все наоборот: спустя какое-то время судно потерпело крушение у берегов Перу и почти вся команда корабля погибла, а спасенные попали в испанский плен. В конце концов, Александр оказался прав, когда настаивал на ремонте судна. Но теперь это не имело никакого значения. Мысли дерзкого смельчака сводились только к попыткам выжить.

4,5 года в одиночестве

Остров Робинзона Крузо (современное название). Синим маркером я отметила место, где жил Александр Селькирк. Фото для отметки взято из открытого доступа

И вот Александр оказался совершенно один на необитаемом острове, густо поросшим лесом и очень гористым. Высота прибрежных скал — километр в высоту. Сам остров протянулся с севера на юг на 11 км, а с востока на запад — на 6 км. И на этом клочке земли не было больше ни одного человека, кроме высаженного смутьяна.

С собой у Александра были лишь эти предметы:

Ружье с запасом пороха и пуль.

Топор и плотницкие инструменты.

Нож.

Огниво.

Котел.

Сундучок.

Табак (около килограмма).

Навигационные приборы.

Библия.

Несколько других религиозных книг.

Трактаты по навигации.

Александр очень сильно страдал от одиночества. Мало того, первыми его мыслями было свести счеты с жизнью. Настолько тяжело давалось существование на необитаемом острове. Моряк боялся мучительной смерти от голода и других причин. Но в итоге поборол самого себя. И стал осваивать навыки выживания.

Ныне прекрасный, но тогда еще совершенно безлюдный. Остров Робинзон-Крузо. Фото из открытых источников

Первые 2 месяца были самыми тяжелыми для Селькирка. Он глубоко раскаивался в своем упрямстве и вспыльчивости. Часами всматривался в пустой горизонт и надеялся увидеть, как там маячат спасительные корабли. Поэтому несколько месяцев находился только на береговой линии. Питался в основном выловленными лангустами и другими моллюсками.

А затем наступил сезон размножения, и толпы морских львов заполонили берег. Кто бы мог подумать, насколько назойливыми и агрессивными могут быть эти животные. Александр был не в силах выдерживать такое шумное соседство и ушел в глубину острова. Там и обнаружил с удивлением огромное количество диких коз, а также заросли дикой репы, капусты, черного перца и ягод, птичьи яйца и тропические фрукты. Рацион бывшего мятежника сразу улучшился.

Козы на острове появились благодаря испанцам, которые завезли их сюда еще в XVII веке. Да так и оставили, когда сами решили покинуть заброшенный кусок земли.

Селькирк начал охотиться на коз: одних использовал для мяса, а других одомашнивал, чтобы получить молоко. Также со временем научился добывать для своего пропитания черепах, птиц, тюленей и морских львов.

Большой опасностью на необитаемом острове стали крысы. Но и тут, опять же, спас тот факт, что некогда здесь жили испанские колонисты, а с ними — вездесущие коты. Испанцы ушли, а кошки остались. Лишь в компании этих пушистых хищниц Селькирк мог есть, не боясь наглых грызунов. Крысы уничтожали не только запасы продуктов, но даже пытались съесть самого Александра. Помогали лишь коты да кошки.

Подпись к иллюстрации: "Селькирк развлекается с котами". Фото из книги неизвестного автора "Жизнь и приключения Александра Селкирка, настоящего Робинзона Крузо" (1835)

Сначала Александр жил в обнаруженной пещере, однако постепенно построил две хижины-шалаша из веток перуанского перца. В одной Селькирк жил, а другую использовал для приготовления пищи. К слову, листья этого дерева, обладавшие антисептическими и антибактериальными свойствами, Александр применял для обработки ран. А получал он их часто. Ведь приходилось жить практически как первобытному человеку: добывать пропитание охотой, рыбалкой и собирательством. Даже огонь он научился добывать первобытном методом трения.

Кстати, хижины Селькирк построил в знакомых ему шотландских традициях. Как было принято у пастухов на родине: в одной хибаре жили, а в другой хранили и готовили еду. Возможно, это связано с тем, что при готовке шалаш может загореться. А так хотя бы что-то да останется.

Также Селькирк соорудил наблюдательный пост, чтобы следить за тем, что происходит в океане. Он отчаянно надеялся, что рано или поздно увидит спасительный корабль на безжизненном горизонте.

Пленник безлюдного острова. Фото из открытых источников

Со временем запасы пороха кончились. И тогда Александру пришлось охотиться на коз без ружья. Он бегал за ними, развивая поразительную скорость. И однажды так увлекся погоней, что не заметил обрыв. Селькирк сорвался в него с большой высоты и потерял сознание. А когда очнулся, то увидел, что лежит прямо на теле той самой козы, за которой гнался. Она и спасла его жизнь. Правда, долгое время Александр не мог подняться — повреждения от падения были сильными. С трудом заставил себя добраться до хижины и пролежал в ней еще 10 дней.

Александр ловит коз голыми руками. История с пропастью. Фото из открытых источников

Чтобы окончательно не одичать, Александр читал вслух Библию. Он не был религиозен (как вы помните, осуждался на родине в первую очередь за неповиновение церкви), но хотел сохранить понимание английской речи и слышать хоть какой-то человеческий голос. Даже если он был своим собственным. Также Селькирк распевал псалмы. Набожным он от этого не стал, однако пытался сберечь человеческий образ.

Дабы не потерять счет времени, Александр отмечал каждый прожитый день на импровизированном календаре. Позже выяснится, что он иногда отмечал какой-то день дважды и поэтому за 4,5 года прибавил себе еще два месяца.

Со временем износилась и вся одежда. Тогда Селькирк приспособился одеваться в козьи шкуры. Вот тут-то и пригодился опыт отца-кожевенника. Александр знал, как нужно выделывать шкуры, а вместо иглы использовал гвоздь. Правда, новую обувь он все же не стал делать. Сапожник без сапог. Но не по причине лени: ноги Александра так загрубели от мозолей, что он мог спокойно ходить босиком.

Современная иллюстрация на тему Селькирка (к сожалению, не знаю автора). Сколько раз Александр пожалел о своей вспыльчивости. Фото из открытого доступа

Однажды Селькирк нашел старые обручи от бочек и сумел сделать из этой находки нож. А в качестве посуды Александр использовал скорлупу кокоса.

В один совсем не прекрасный день на остров прибыли два судна. Они были испанскими, и моряки напали на Селькирка. Он сумел убежать и скрывался в глубине острова. Александр позже рассказывал, что сидел прямо на том дереве, возле которого преследователи остановились справить нужду. Они даже не заметили затаившегося среди ветвей островитянина.

Александр прячется от испанцев. Фото из открытого доступа

Долгожданное спасение пришло 1 февраля 1709 года. На английском судне "Герцог" был капитан Вудс Роджерс. Завидев знакомый флаг и услышав английскую речь, Александр кинулся к морякам с такой радостью, что сперва даже напугал неожиданной прытью.

К тому моменту Селькирк настолько одичал, что в судовом журнале "Герцога" появилась такая запись:

Когда шлюпка с матросами подплыла к берегу, к ним навстречу счастливо выбежал «человек, одетый в одежду из козьих шкур. Он выглядел более диким, чем прежние их обладатели»

То есть выглядел Селькирк даже более диким, чем козы. Он с трудом смог сформулировать свои мысли и рассказать, что произошло. Англичане почти не понимали его речь, потому что Александр говорил половинками слов, проглатывая последние слоги. На корабле в шутку его называли губернатором острова.

Селькирк читает в хижине книгу. Фото из открытых источников

Однако шутки шутками, а именно Александр благодаря своему уникальному опыту кормил и поил весь экипаж, пока корабль 2 недели стоял на якоре. А также сумел выходить несколько тяжело больных цингой.

Капитана поразила моральная сила Селькирка, который сумел выжить в одиночку в таких условиях и продержался 4,5 года на необитаемом острове. Поэтому сделал Александра своим вторым помощником. Так Селькирк отправился в новое морское путешествие с ограблениями испанских кораблей.

И только спустя 2,5 года Селькирк вернулся на родину. К тому моменту за отважную службу он уже был назначен капитаном судна "Increase".

После спасения

В 1711 Александр оказался на суше. Он был богат. Перед ним открывались многие двери. В Англии он слыл практически звездой: газеты писали о спасенном моряке наперебой. Но привыкнуть к новой обстановке и спокойной размеренной жизни Селькирк так и не смог. И опять пустился просаживать награбленные деньги, устраивать пьяные драки. При этом было очень много желающих услышать его историю выживания на необитаемом острове. Правда, не каждый собеседник верил. И тогда Александр с помощью кулаков пытался бурно доказывать, что все так и было.

Еще одна иллюстрация из жизни Селькирка на острове. Фото из открытого доступа

В 1713 Селькирк вернулся в родной городок. Там влюбился в молодую доярку Софию Брюс и вместе с ней в 1717 сбежал в Лондон. Однако что-то у мятежной пары не сложилось. Ведь иначе бы Александр едва ли решил опять поступить на службу, да еще и в королевский флот. Там Селькирк получил чин лейтенанта. До этого еще успел побывать в недолгом браке с овдовевшей трактирщицей Фрэнсис Кэндис.

Неутомимый смутьян Александр скончался в 1721 году на судне "Веймут" от желтой лихорадки (по другой версии — в 1723 году). Моряку было всего 45 лет (или 47, если верить второй версии). Похоронен в море согласно традиции, где-то у берегов Западной Африки.

В честь Александра в итоге назвали один из островов того самого архипелага — второй по величине.

В 2008 году британские ученые нашли точное место стоянки Селькирка. И даже фрагменты навигационных приборов XVIII века, которые он использовал.

В Нижнем Ларго сохранился дом, где родился и вырос Селькирк. Там же находится кубок, который Александр изготовил из кокоса на острове. А в одном из окон установлен памятник: бронзовая статуя.

Памятник Александру Селькирку на родине. Фото из открытого доступа

На острове, где Селькирк провел 4,5 года, поставлена деревянная скульптура. Прямо на его бывшем наблюдательном пункте. Александр всматривается вдаль в надежде увидеть корабль.

Памятник Селькирку на том самом острове. Фото из открытых источников

История острова

Мас-а-Тьерра был переименован в остров Робинзон-Крузо в 1966 году. Мне показалось любопытным, что Александр был не единственным пленником безлюдного клочка суши. До Селькирка здесь случайно оставили другого пирата — индейца Уилла. Такое европейское имя он получил благодаря тому, что ходил на одном судне с англичанами. А им было проще называть индейцев более привычными именами.

Уилл происходил из племени мискито. И провел на этом же острове 3 года: с 1681 по 1684. Дело было так: Уилл, как и другие представители племени, сопротивлялся вторжению испанцев в Южную Америку. Вступил союз с английскими пиратами и в 1680 поднялся на борт английского судна. Англичане давали свои имена всем индейцам, так и этот представитель племени получил имя Уилл.

В конце года корабль остановился пополнить запасы на большом острове. В его глубине 1 января 1681 Уилл охотился на коз . А остальные моряки, увидев на горизонте испанские корабли, спешно покинули сушу и оставили Уилла в одиночестве.

Считается, что Уилл стал прототипом Пятницы для "Робинзона Крузо". Иллюстрация из книги

Мужчине удалось выжить. Долгих 3 года он провел на этом острове один. Сначала питался тюленями, потом приспособился делать из их шкур рыболовные лески. Сперва у Уилла было ружье, нож и небольшой рожок с порохом и дробью. Когда запасы были израсходованы, он распилил ствол ружья на мелкие кусочки и делал из них копья, крюки, гарпуны, новый нож. Огонь добывал кремнем.

Несколько раз испанские десантные отряды видели Уилла, но ни разу его не схватили. Индейца спас английский отряд под командованием Дампира 22 марта 1684 года. Едва спасатели нашли Уилла, он сразу убил трех коз и в благодарность подал их на стол с капустой по-английски.

Считается, что Уилл мог стать для Даниэля Дефо прототипом Пятницы — единственного друга, которого обрел литературный герой Робинзон Крузо.

Тем более удивительно, что спустя 20 лет на этом же острове оказался и шотландец Александр Селькирк. Который тоже служил на судне под общим командованием Дампира.

Затем остров опять стал необитаемым. Какое-то время в 19 веке здесь располагалась колония для несовершеннолетних (в 1840 она еще существовала), а потом исправительное учреждение упразднили, и остров снова опустел.

В 1896 году здесь уже проживало 45 человек.

Сейчас на острове живут сотни людей и приезжают сотни туристов. Фото из открытых источников

В настоящее время на острове Робинзон-Крузо живет 843 человека. И это — на площади в 48 квадратных километров. Поэтому он остается самым густонаселенным из обитаемых островов архипелага Хуан-Фернандес. Здесь есть аэродром Робинзона Крузо. В течение года его посещают сотни туристов. Путешественников в основном интересует подводное плавание и активный отдых.

Даниэль Дефо

Предполагается, что с Александром Селькирком писатель познакомился лично. В пабе Llandoger Trow. Он находится в Бристоле на юге Англии. Сейчас внесен в список строений, которые имеют высокую архитектурную или историческую ценность. Между прочим, паб до сих пор работает. А еще туда ходил Пол Маккартни.

Паб Llandoger Trow. Фото из открытых источников

Есть легенда, согласно которой Александр из первых уст поведал свою историю Даниэлю за парой рюмочек крепкого напитка. Насколько это соответствует действительности — сложно сейчас сказать. Однако факт остается фактом: история шотландца настолько потрясает воображение, что остается популярной до сих пор. Правда, большинство знает о ней только по роману "Робинзон Крузо". Но теперь и благодаря этой статье количество людей, знающих реальные события, увеличится.

Кстати, об Александре написано немало книг, но прославил его историю именно Дефо. А еще мне понравилось стихотворение Уильяма Каупера "Одиночество Александра Селкирка". Особенно вот это начало, которое заставляет задуматься:

Я монарх всего, что я рассматриваю,

Мое право никто не оспаривает,

от центра до самого моря,

Я повелитель птиц и животных.

О, одиночество! где прелести

Что мудрецы видели в твоем лице?

Лучше жить среди тревог

Чем царствовать в этом ужасном месте.

Я вне досягаемости человечества,

Я должен закончить свой путь в одиночестве,

Никогда не слышать сладкую музыку речи,—

Я начинаю с собственного звучания.

Звери, которые бродят по равнине

Моя форма с безразличием видит;

Они так незнакомы с человеком,

Их прирученность меня шокирует.

Даниэль Дефо в своем романе объединил две истории (про Александра и Уилла), а также сменил место действия и внес много свежих деталей, чтобы его не обвинили в плагиате. Ведь про Селькирка писали все, кому не лень. Однако только Дефо обладал таким талантом рассказчика, чтобы увлечь миллионы читателей. Кстати, Даниэль сам был тем еще мятежником и бунтарем. Возможно, именно поэтому его вариант оказался самым удачным. Мне бы очень хотелось рассказать и об особенностях жизни Дефо. Но это — уже совсем другая история.

Источник: https://dzen.ru/a/Y95JzWWIWFA2M0FV