«В 1997 году она родила семерых детей — и ее сразу бросил муж». Вот как она выглядит сегодня
В 1997 году она родила семерых детей — и их бросил муж. Вот как они выглядят сегодня
После того как в семье Кенни и Бобби Маккоги родилась дочь, пара задумалась и о втором ребенке. Но забеременеть у Кенни никак не получалось и тогда они с мужем решили прибегнуть к процедуре ЭКО. Женщине подсадили сразу семь эмбрионов и все они выжили!
Своих семерых детей Кенни родила в 1997 году и это было настоящим чудом! Малыши при рождении весили не более 1,5 кг., а у двоих из них диагностировали ДЦП. Правда позже, после проведенных операций дети смогли встать на ноги и ходить.
Об этой семье писали все СМИ и к ним было приковано особое внимание. Бобби Маккоги обязанностей многодетного отца не выдержал и из семьи ушел. Кенни осталась одна с малышами на руках и помочь ей было абсолютно некому.
Но к ее семье очень внимательно отнеслась общественность и лично тогдашний президент США Билл Клинтон. Кенни помогали различные благотворительные компании и частные фонды и самые обычные люди.
Многодетной семье подарили огромный дом и обеспечили бесплатным питанием. Ну а несколько университетов предложили принять на бесплатное обучение детей, как только они закончат школу.
И вот по прошествии 21 года мы можем видеть как выглядят семерняшки сейчас.
1.Натали сразу как только родилась (слева) и уже на выпускном вечере (справа). Девушка мечтает стать учителем младших классов. Натали считается одной из лучших учениц своего выпуска.
2. Это Брендон, он хочет служить в армии
3. Келси, при рождении ее вес был всего 907 грамм. Она обожает петь и мечтает стать певицей. Келси с удовольствием поет в школьном хоре.
4. Кенни -студент строительного факультета общественного колледжа Де Мойн.Строителем он мечтал стать с детства.
5. Алексис, которая родилась с ДЦП, мечтает стать учителем. Для ходьбы девушка использует специальное приспособление, но несмотря на это, она — второй капитан команды болельщиц в средней школе.
6. Натан тоже родился с ДЦП, парень хотел бы посвятить себя науке. Парень учится на факультете компьютерных наук в университет Ганнибал-Лаграндж.
7. Джоэл, который родился последним, собирается изучать информатику в колледже и он уже поступил в университет Ганнибал-Лаграндж
После того как все дети уехали из родительского дома, Кенни чувствует себя одиноко. Она привыкла, что в доме всегда шумно и всегда есть чем заняться.
Но она очень гордится своими детьми, которые в самом ближайшем будущем станут учителями, музыкантами,строителями. Кенни уже мечтает как будет нянчить своих многочисленных внуков.
Источник: https://techno.tviigetz.ru/%D0%B2-1997-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B5/15/?fbclid=IwAR3-2yZco06zSlh9QFMrip-xSYfkYI69kp05oPT3eOLlvRHu6upA9QFcqRs
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