Честные и абсурдные иллюстрации Герхарда Хадерера
Бесспорно, искусство должно не только вдохновлять людей или радовать их, но и заставлять думать. К примеру, австриец Герхард Хадерер в свое время начинал как иллюстратор для рекламных агентств, но в 1985 году кардинально изменил направление своей деятельности.
Как раз тогда Хадерер смог победить рак, после чего полностью переосмыслил свою жизнь. Мужчина ушел в свободное плавание и начал рисовать сатирические картины. Даже судебный приговор за оскорбление чувств верующих не остановил мастера (тем более, что его отменили после апелляции). В этом материале мы решили поделиться с тобой лучшими работами Хадерера.
Последнее селфи.
Как же сложно увидеть красоту без гаджета…
Добавь улыбку в повседневную жизнь!
Печальные наступили времена.
Отличный способ выделиться!
Что-то мне это напоминает…
Удивительные перспективы.
К сожалению, таких сейчас полно.
Не такой и Белый дом…
Курица или яйцо?
Дайвинг будущего.
Новый вид отношений.
Плохой знак.
Работа превыше всего!
Устаревшие модели…
Концептуальное искусство.
Джастин Бибер в старости.
Ты — это то, что ты ешь!
Идеальный отпуск.
Космический мусор.
Глобальное потепление.
Все на одно лицо!
Твоя музыка — отстой.
Лето прошло не так, как ожидалось?
Парни с отличными прическами.
Веселых праздников!
Скоро хот-доги будут такими…
Ни шагу без слежки!
Разве мы ждем гостей?
Пир во время чумы!
Ничего и никому…
Уже можно прыгать?
Всем нужно кормить детей.
Да какая там экология?
Никакого допинга!
Думаю, нам о многом стоит задуматься. И если себя уже исправить трудно, хотя стремиться надо, то крайне необходимо дать соответствующее воспитание нашим детям.
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Источник: Culturehook
Источник: https://boom.ms/karikatury-gerharda-haderera/?fbclid=IwAR3DA_qbgoo1ProynbfG1OiH9mpXx9vXh7BO-zT0OpzCjyeHcj63suFuDgE
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