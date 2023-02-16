Честные и абсурдные иллюстрации Герхарда Хадерера

Бесспорно, искусство должно не только вдохновлять людей или радовать их, но и заставлять думать. К примеру, австриец Герхард Хадерер в свое время начинал как иллюстратор для рекламных агентств, но в 1985 году кардинально изменил направление своей деятельности.

Как раз тогда Хадерер смог победить рак, после чего полностью переосмыслил свою жизнь. Мужчина ушел в свободное плавание и начал рисовать сатирические картины. Даже судебный приговор за оскорбление чувств верующих не остановил мастера (тем более, что его отменили после апелляции). В этом материале мы решили поделиться с тобой лучшими работами Хадерера.

Последнее селфи.

Как же сложно увидеть красоту без гаджета…

Добавь улыбку в повседневную жизнь!

Печальные наступили времена.

Отличный способ выделиться!

Что-то мне это напоминает…

Удивительные перспективы.

К сожалению, таких сейчас полно.

Не такой и Белый дом…

Курица или яйцо?

Дайвинг будущего.

Новый вид отношений.

Плохой знак.

Работа превыше всего!

Устаревшие модели…

Концептуальное искусство.

Джастин Бибер в старости.

Ты — это то, что ты ешь!

Идеальный отпуск.

Космический мусор.

Глобальное потепление.

Все на одно лицо!

Твоя музыка — отстой.

Лето прошло не так, как ожидалось?

Парни с отличными прическами.

Веселых праздников!

Скоро хот-доги будут такими…

Ни шагу без слежки!

Разве мы ждем гостей?

Пир во время чумы!

Ничего и никому…

Уже можно прыгать?

Всем нужно кормить детей.

Да какая там экология?

Никакого допинга!

Думаю, нам о многом стоит задуматься. И если себя уже исправить трудно, хотя стремиться надо, то крайне необходимо дать соответствующее воспитание нашим детям.

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Источник: Culturehook

Источник: https://boom.ms/karikatury-gerharda-haderera/?fbclid=IwAR3DA_qbgoo1ProynbfG1OiH9mpXx9vXh7BO-zT0OpzCjyeHcj63suFuDgE

