Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художник-путешественник из Парижа и его добрые граффити в разных городах мира

Амман, Иордания

Многих уличных художников винят в нарциссизме, ибо только и делают, что пишут на стенах "свое имя". Но это точно не относится к стрит-артисту из Парижа, известного под псевдонимом Сет. Он знаменит тем, что рисует граффити детей в разных городах мира. И есть в его работах что-то доброе, светлое и оптимистичное. Такое искусство сложно назвать вандализмом.

Гриньи, Франция

Мангейм, Германия

Аль-Джиб, Палестина

Нёф-Бризах, Франция

Шанхай, Китай


Фонтен, Франция

Джерси-Сити, США

Монреаль, Канада

Париж, Франция



«Кроличья нора», Италия

Натал, Бразилия


Ле-Ман, Франция

Художник в процессе работы

Источник: https://nevsedoma.com.ua/572876-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%

16.02.2023 - Posted by | Креатив...

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