Художник-путешественник из Парижа и его добрые граффити в разных городах мира

Амман, Иордания

Многих уличных художников винят в нарциссизме, ибо только и делают, что пишут на стенах "свое имя". Но это точно не относится к стрит-артисту из Парижа, известного под псевдонимом Сет. Он знаменит тем, что рисует граффити детей в разных городах мира. И есть в его работах что-то доброе, светлое и оптимистичное. Такое искусство сложно назвать вандализмом.

Гриньи, Франция



Мангейм, Германия



Аль-Джиб, Палестина



Нёф-Бризах, Франция



Шанхай, Китай





Фонтен, Франция



Джерси-Сити, США



Монреаль, Канада



Париж, Франция







«Кроличья нора», Италия



Натал, Бразилия





Ле-Ман, Франция



Художник в процессе работы



Источник: https://nevsedoma.com.ua/572876-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%