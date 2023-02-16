Художник-путешественник из Парижа и его добрые граффити в разных городах мира
Амман, Иордания
Многих уличных художников винят в нарциссизме, ибо только и делают, что пишут на стенах "свое имя". Но это точно не относится к стрит-артисту из Парижа, известного под псевдонимом Сет. Он знаменит тем, что рисует граффити детей в разных городах мира. И есть в его работах что-то доброе, светлое и оптимистичное. Такое искусство сложно назвать вандализмом.
Гриньи, Франция
Мангейм, Германия
Аль-Джиб, Палестина
Нёф-Бризах, Франция
Шанхай, Китай
Фонтен, Франция
Джерси-Сити, США
Монреаль, Канада
Париж, Франция
«Кроличья нора», Италия
Натал, Бразилия
Ле-Ман, Франция
Художник в процессе работы
Источник: https://nevsedoma.com.ua/572876-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%
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