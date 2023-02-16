«АняМаня»: Сёстры-близняшки из Казани создают харизматичных кукол, которые поднимают настроение

Коллекционные куклы, которые создаются волшебными руками.

«АняМаня» — так называется творческий дуэт сестер–близняшек Анны и Марии Григорьевых из Казани. После окончания бутафорского отделения Казанского театрального училища девушки участвовали в оформлении городских праздников, кафе, изготавливали ростовые куклы, декорации и бутафорские предметы. А в 2007 году серьёзно увлеклись созданием авторских кукол. Они работают в смешанной техники и используют для своих кукол самые разные материалы. Никаких готовых форм! Каждая кукла – настоящий эксклюзив.

1. «АняМаня»

Творческий дуэт сестер–близняшек Анны Григорьевой и Марии Колеговой (Григорьевой) из Казани.

2. «Ты же моя кися»

Коллекционная кукла ручной работы.

3. «Мой милый ангел»

Амурчик просится на ручки даме, которая ему понравилась.

4. Творческий процесс

Создание кукол – это огромный труд, требующий немалого терпения и времени, который приносит удовольствие Анне и Марии.

5. «Бабье лето»

Солнечным днем счастливая рыжеволосая Соня-почтальон привозит людям хорошие весточки.

6. Солнечный образ

Образ любой куклы, созданный мастерицами, как будто рассказывает новую историю.

7. Авторская кукла «Маруся»

Все куклы женского пола в коллекции «АняМаня» рыжеволосые.

8. «Влюбленные»

Симпатичные пухленькие фигуры влюбленных комично смотрятся вместе.

9. Сладкий поцелуй

История любви между ангелом и обычной девушкой.

10. Милый ангелочек

Я дарю тебе свое сердце.

11. Небольшой подарок

Кукольные шедевры сестер-близнецов признанны во всем мире.

12. «Сердце ангела»

Ангел выполнена в смешанной технике из папье маше, льна, шелка, хлопка.

13. «Ангел Василек»

Каждая работа дуэта «АняМаня» неповторима.

14. «Прима»

Умопомрачительная певица раскрашена акриловыми красками и пастельными мелками.

15. Выдуманный персонаж

Каждая авторская кукла «АняМаня» передает свои эмоции и характер.

16. «Зимние забавы»

Влюбленные и на катке проявляют друг к другу нежные чувства.

17. «Забытая мелодия»

Успешный тандем сестер позволил реализовать свои мечты и выпускать их под брендом «АняМаня».

18. «Рыжеволосая Маруся»

Рыжеволосая дева Маруся вдыхает аромат василька.

19. «Деревенская песня»

Лейся, песня, на просторе.

20. «Зарядка»

Утренняя зарядка поможет убрать лишние сантиметры на талии, которые будут таять на глазах.

21. «Рябиновый цвет»

Героиня композиции кружится и купается в теплых лучах солнца.

22. Смешная сценка

Мастерицы не используют готовые формы, а все детали делают вручную.

23. «С ветерком»

Кукольная композиция рассказывает нам про чувства, без которых не может прожить ни один человек — любовь.

24. «Осенний вечерок»

Ангел хранитель пытается согреть свою подопечную и огородить ее от всех невзгод.

25. «Папина гордость»

Добродушный папа аккомпанирует любимым дочкам.

26. «Прощай диета»

Сладкоежка стоит на весах и никак не готова отказаться от маленького кусочка тортика.

27. «Мечты Маруси»

Пышнотелая девушка мечтает о чем-то или о ком-то.

28. «Школьный звонок»

Веселые ученицы радуются, потому что настало долгожданное лето.

29. «Влюбленные»

На сеновале мы целовались и друг другу в любви признавались.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/250618/39253/