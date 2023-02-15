5 находок под песком Сахары. Археологи раскапывают крепости неизвестных науке цивилизаций и следы двухметровых великанов

Тысячелетиями Сахара поглощала целые цивилизации. В древнем мире огромные армии пытались совершить переход через пустыню и пропадали бесследно. Только в последнее время развитие технологий позволило ученым проникнуть чуть глубже в тайны великой пустыни — археологи сегодня находях под песками Сахары утерянные крепости цивилизации Гарамантов и доказательства существования двухметровых гигантов.

Благодаря спутниковому сканированию песчаного ландшафта, ученым удалось найти и следы неизвестной до недавнего времени цивилизации.

Около 100 крепостей похоже принадлежали гарамантам — древнему народу Сахары, построившему государство в конце II тысячелетия до нашей эры.

Точное происхождение гарамантов неизвестно, историки знают только летопись упадка этой некогда великой цивилизации. Ранее культура гарамантов считалась очень локальной, но находка новых построек заставила пересмотреть изначальную теорию.

Пеший турист заметит на территории Сахары просто холмы — только из космоса видна вся картина гигантского «Ока Земли». Структура представляет собой ряд гигантских колец, диаметр каждого примерно 50 километров. Возраст объекта оценивается в 2,5 миллиарда лет, ученые настаивают на том, что это правильной формы структура на самом деле всего лишь прихоть природы.

Впервые о культуре двухметровых гигантов рассказал палеонтолог Пол Сорено. Соотвествующие останки ученый обнаружил в районе Гоберо: 10 тысяч лет назад, когда Сахара была полна водой и жизнью. Людей Киффской культуры привлекло в Гоберо большое озеро, у которого всегда можно было добыть пропитание.

Судя по восстановленной информации, киффийцы отличались развитой мускулатурой и ростом, часто превышающим два метра. Эта культура исчезла с лица планеты около 8 тысяч лет назад, когда в Африку пришла очередная засуха.

Между VI и VI тысячелетями до нашей эры в районе Набта похоже существовала и еще одна цивилизация. Местным племенам каким-то образом удалось сопоставить закономерности в передвижении звезд, что помогло им в систематизации хозяйства. В Набте археологи нашли мегалитическую постройку построенную на тысячу лет раньше знаменитого Стоунхеджа — считается, что композиция изображает звезды пояса Ориона.

Гигантские геоглифы разбросаны и на северном крае Сахары. Заметные только с воздуха изображения связаны тематически — такие же встречаются в Сирии, Йемене, Египте и Саудовской Аравии.

https://www.youtube.com/watch?v=QRKzhk7F8tM

При этом изучение Сахары можно сказать еще только начинается. Пустыня огромна и археологам потребуются десятилетия для работы на этой территории.

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